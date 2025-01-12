¥Ð¥ó¤â¤ó¡ª¡¢³Ø±à¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡Öº£¤¬¥Ê¥¦¥¸¥ã¥¹¥È¥â¡¼¥á¥ó¥È³Ø±à¹»²Î¡×ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
¥Ð¥ó¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤ó¡ªMAXX NAKAYOSHI¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Ð¥ó¤â¤ó¡ª¡Ë¤Î¿·¶Ê¡Öº£¤¬¥Ê¥¦¥¸¥ã¥¹¥È¥â¡¼¥á¥ó¥È³Ø±à¹»²Î¡×¤¬1·î12Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤¬¥Ê¥¦¥¸¥ã¥¹¥È¥â¡¼¥á¥ó¥È³Ø±à¹»²Î¡×¤Ï¡¢1·î11Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ã¤ä¤Ð¤¤(^_^)v¤«¤ï¤¤¤¤¥Ä¥¢¡¼‼¡ÁÀÄ½Õ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°♡º£¤¬¥Ê¥¦¥¸¥ã¥¹¥È¥â¡¼¥á¥ó¥È³Ø±à¡Á¡ä¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSIXTH SENSE¡Ù¤Ï3·î26Æü¤ËÈ¯Çä¡£³ÆÃÏ¤Ë¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾︎ÎëÉ±¤ß¤µ¤³ ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö³Ø±à¡×¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Æ¡¼¥Þ¶Êºî¤í¤Ã¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤«¤é¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¤³¤Î¶Ê¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬Á¯ÌÀ¤ËÉâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Î®¹Ô¤ê¤È¤«Ìµ»ë¤·¤¿ÉáÊ×Åª¤Ê¡È¥Ð¥ó¤â¤ó¡ª¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥·¥ã¡¼¿Ä¤È¥Ü¥ó¥É¤Ï¿©¤ÙÊª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤É¤¦¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡Ä¡ª
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¡Öº£¤¬¥Ê¥¦¥¸¥ã¥¹¥È¥â¡¼¥á¥ó¥È³Ø±à¹»²Î¡×
ºî»ì¡§¤ß¤µ¤³ / ºî¶ÊÊÔ¶Ê¡§¿·Q
ÇÛ¿®¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://banmon.lnk.to/ima-ga-now
¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSIXTH SENSE¡Ù
Type A¡§TECI-1837¡¡¡ï3,000(ÀÇ¹þ)¡¡
Type B¡§TECI-1838¡¡¡ï2,000(ÀÇ¹þ)
¡ÚCD¼ýÏ¿³Ú¶Ê¡Û
¡¦¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¡× ºî»ì¡§¤ß¤µ¤³¡¦ÂçÅí»Ò¥µ¥ó¥é¥¤¥º / ºî¶ÊÊÔ¶Ê¡§¤æ¤è¤æ¤Ã¤Ú
¡¦¡Öº£¤¬¥Ê¥¦¥¸¥ã¥¹¥È¥â¡¼¥á¥ó¥È³Ø±à¹»²Î¡× ºî»ì¡§¤ß¤µ¤³ / ºî¶ÊÊÔ¶Ê¡§¿·Q
¡¦¡Ö¥Ó¥Ð¡ú¥í¥Ã¥¯¡× ºî»ìºî¶Ê¡§ORANGE RANGE / ÊÔ¶Ê¡§±óÆ£¥Ê¥ª¥
¡¦¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê)¡¡¢¨D.watt(IOSYS) Äó¶¡¶Ê
¡¦(¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê)¡¡¢¨ÅÏî´Ç¦ Äó¶¡¶Ê
¡ÚType AÆÃÅµ¡Û
¡¦¥é¥ó¥À¥à¥È¥ì¥«(Á´6¼ï)1ËçÉõÆþ
¡¦¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡Öº£¤¬¥Ê¥¦¥¸¥ã¥¹¥È¥â¡¼¥á¥ó¥È³Ø±àÊüÁ÷Éôvol.1¡×¡Öº£¤¬¥Ê¥¦¥¸¥ã¥¹¥È¥â¡¼¥á¥ó¥È³Ø±àÊüÁ÷Éôvol.2¡×¤ò¼ýÏ¿
¡ã¤ä¤Ð¤¤(^_^)v¤«¤ï¤¤¤¤¥Ä¥¢¡¼‼ ÀÄ½Õ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°♡º£¤¬¥Ê¥¦¥¸¥ã¥¹¥È¥â¡¼¥á¥ó¥È³Ø±à¡ä
1·î11Æü(ÅÚ)¡¡NEW SIDE BEACH(¿ÀÆàÀî)¡¡OPEN16:30 / START17:00
2·î11Æü(²Ð¡¦½Ë)¡¡ÇðPALOOZA(ÀéÍÕ) ¡¡OPEN16:30 / START17:00
3·î1Æü(ÅÚ)¡¡OSAKA MUSE(Âçºå) ¡¡OPEN16:30 / START17:00
3·î22Æü(ÅÚ)¡¡KLUB COUNTER ACTION(ËÌ³¤Æ») ¡¡OPEN16:30 / START17:00
3·î29Æü(ÅÚ)¡¡À¾Àî¸ýHearts(ºë¶Ì) ¡¡OPEN16:30 / START17:00
4·î5Æü(ÅÚ)¡¡club JAMMARS(·²ÇÏ) ¡¡OPEN16:30 / START17:00
4·î6Æü(Æü)¡¡ÀçÂæMACANA(µÜ¾ë) ¡¡OPEN17:30 / START18:00
4·î11Æü(¶â)¡¡DRUM Be-1(Ê¡²¬) ¡¡OPEN17:30 / START18:00
4·î12Æü(ÅÚ)¡¡¹ÅçLive space Reed(¹Åç) ¡¡OPEN16:30 / START17:00
4·î27Æü(Æü)¡¡¿·±É¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é(°¦ÃÎ) ¡¡OPEN16:30 / START17:00
5·î18Æü(Æü)¡¡Åìµþ¥¥Í¥Þ¥¯¥é¥Ö(Åìµþ)
5·î25Æü(Æü)¡¡Output(²Æì)
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥±¥Ã¥È ¡ï12,000(ÆÃÅµÉÕ¤)¡¡
°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È ¡ï5,500¡¡¢¨ÊÌÅÓÍ×¥É¥ê¥ó¥¯Âå
¢¨Åìµþ¸ø±é¡¦²Æì¸ø±é½ü¤¯
https://banmon.jp/contents/868607
¡ØSIXTH SENSE¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
1·î12Æü(Æü)18:00¡Á HMV&BOOKS SHIBUYA 6F
1·î13Æü(·î½Ë)13:30¡Á ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É½ÂÃ«ËÜÅ¹
1·î19Æü(Æü)13:30¡Á/16:30¡Á ¥«¥á¥¤¥É¥¯¥í¥Ã¥¯ 1F¥«¥á¥¯¥í¥³¡¼¥È
1·î26Æü(Æü) ÀéÍÕ¸©Ë¿½ê
2·î24Æü(·î½Ë) ½ÂÃ«Ë¿½ê
3·î2Æü(Æü) ÂçºåË¿½ê
3·î15Æü(ÅÚ) ½ÂÃ«Ë¿½ê
3·î23Æü(Æü) »¥ËÚË¿½ê
¡ã¥Ð¥ó¤â¤ó¡ª¿·Ç¯²ñ♡2025Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯♡¡ä
²ñ¾ì¡§GARRET udagawa
https://banmon.jp/contents/880597
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¥Ð¥ó¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤ó¡ª ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¥Ð¥ó¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤ó¡ª ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡¥Ð¥ó¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤ó¡ª ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë