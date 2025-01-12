¡Ú¤¢¤ß¤¢¤ßÅ¸¼¨»£¤ê²¼¤í¤·¡ÛÃÆ¤±¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¿ð¡¹¤·¤µ¡ª¡Ö¥¢¥º¥ì¥ó¡ßDOAXVV ¥Þ¥êー¡¦¥íー¥º Åò¤±¤à¤ê¤Î¥ô¥£ー¥Ê¥¹Ver. DXÈÇ¡×¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½
2025Ç¯12·î È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§27,500±ß
»£±Æ¡§¤¢¤ß¤¢¤ß½©ÍÕ¸¶¥é¥¸¥ª²ñ´ÛÅ¹
¡¡¥³ー¥¨ー¥Æ¥¯¥â¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡ÖKT model+¡×¤è¤ê¡¢2025Ç¯12·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë1/6¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó¡ßDEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation ¥Þ¥êー¡¦¥íー¥º Åò¤±¤à¤ê¤Î¥ô¥£ー¥Ê¥¹Ver.¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¡¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó¡×¤È¡ÖDEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÇÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸µ¤Ë¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤·¤ÆºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¡Ö²¹ÀôÂæºÂ¡×¤ä¡Öñ½Æ¬¡×¥»¥Ã¥È¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤·¤¿DXÈÇ¤Ç¤¢¤ë¡£¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤ò¾ÊÎ¬¤·¤¿ÄÌ¾ïÈÇ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Ä¥¤¥ó¥Æー¥ëº¹¤·ÂØ¤¨¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤·¤¿¥Ä¥¤¥ó¥Æー¥ëÉÕ¤DXÈÇ¤È¤¤¤¦¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÁÇºà¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ç¡¢ÂæºÂÉôÊ¬¤ò´Þ¤àÁ´¹â¤ÏÌó220mm¤À
¡¡º£²ó¤ÏÅò¾å¤¬¤ê»Ñ¤È¤¤¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¥Þ¥êー¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿ð¡¹¤·¤¯¸«¤¨¤ëÈ©¤Î¼Á´¶¤Ê¤ÉÁ´ÂÎÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¸«»ö¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶â¿§¤ÎÈ±¤Ï¤ªÃÄ»Ò¥Ø¥¢¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Äì¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥ê¥Ü¥ó¤¬¼ã´³É÷¤ÇÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£
¡¡¥Þ¥êー¼«¿È¤ÎÉ½¾ð¤È¥Ýー¥º¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¤¸¤Ã¤È²¿¤«¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ä¤ä¾å¸þ¤¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¡£¿§¡¹¤È³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤Î¥·ー¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤â´ò¤·¤¤¡£
¥¥åー¥È¤ÊÉ½¾ð¤Î¥Þ¥êー
¾¯¤·¸«¾å¤²¤¿´¶¤¸¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤
¥Ø¥¢¥Ô¥ó¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤âºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤³¤Á¤é¤ÎºîÉÊ¤ÇºÇ¤âÀäÌ¯¤ÊÉ½¸½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ç¨¤ì¤¿ÁÇÈ©¤ò±£¤¹¤¿¤á¤Ë¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¥¿¥ª¥ë¤À¡£¤½¤ÎÁÇºà´¶¤ä¤ä¤äÆ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¸«»ö¤Ëºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼ê¤Ë¤Ï¥é¥à¥Í¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤Ï»±¤Ê¤É¤Î¾®Êª¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É·Ý¤¬ºÙ¤«¤¤¡£
Åò¾å¤¬¤ê¤ÎÈ©¤Î¼Á´¶¤È¥¿¥ª¥ë¤ÎÉ½¸½¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤
¤ªº×¤ê¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥à¥Í¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë
ÇØÃæÂ¦¤«¤é¸«¤¿¸÷·Ê¤âÈþ¤·¤¤
¡¡¤³¤Î¡ÖDXÈÇ¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢°ì½ï¤ËÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥óÎà¤À¡£°Ø»Ò¤Î¾å¤Ë°ì½ï¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëñ½Æ¬¤â¡¢¿©¤ÙÊª¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î2¼ïÎà¤¬°ì½ï¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Íî¤ÁÍÕ¤¬ÍÉ¤é¤á¤¤¤Æ¤¤¤ë²¹ÀôÉ÷¤ÎÂæºÂÉôÊ¬¤âºîÉÊ¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤É÷·Ê¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖDXÈÇ¡×¤ËÉÕÂ°¤¹¤ëñ½Æ¬
¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ëñ½Æ¬¤â¡ÖDXÈÇ¡×¤ËÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë
ÂÅò¤Î¤è¤¦¤ÊÀäÌ¯¤ÊÉ½¸½¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë²¹ÀôÂæºÂ
¡¡¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó¡ßDEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation ¥Þ¥êー¡¦¥íー¥º Åò¤±¤à¤ê¤Î¥ô¥£ー¥Ê¥¹Ver. DXÈÇ¡×¤Ï¡¢¸½ºß¤¢¤ß¤¢¤ß½©ÍÕ¸¶¥é¥¸¥ª²ñ´ÛÅ¹¤ÇÅ¸¼¨Ãæ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£Å¸¼¨´ü´Ö¤Ï1·î15Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Í½Ìó¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç½ÐÍè±Ç¤¨¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡ª¡Ú¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥êー¡Û
(C)¥³ー¥¨ー¥Æ¥¯¥â¥²ー¥à¥¹ All rights reserved. (C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. (C)2017 Yostar