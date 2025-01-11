ËÁÆ¬¤«¤é¡ÈÍç¡É¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Ë!? ¡ÈÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡ÉµÜ¶á³¤ÅÍ¡ß°ª¤ï¤«¤Ê¡¢¾×·âÅª¤ÊÎø¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¥É¥¥É¥¡ã¥Û¥ó¥Î¥¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¡ä
Îß·×78ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿Ä¶ÏÃÂêºî¤ò½é¤á¤Æ¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¡Ø¥Û¥ó¥Î¥¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ù¡£ËÜºî¤Ï¡¢Êª¿´¤Ä¤¯Á°¤«¤é¤º¤Ã¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤¬¡¢Ä¹Ç¯Éõ°õ¤·¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¤¡ÈÃÙ¤ì¤Æ¤¤¿½éÎø¡É¤ò»Ï¤á¤ë¥Ô¥å¥¢¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£
ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ò°ìÅÓ¤Ë°¦¤¹¤ë½©»³À»¡Ê¤Ò¤¸¤ê¡Ë¤òTravis Japan¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦µÜ¶á³¤ÅÍ¤¬±é¤¸¡¢À»¤È¤ÎÎø¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦À±¾®ÏÂ¡Ê¤³¤è¤ê¡Ë¤ò°ª¤ï¤«¤Ê¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
1·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè1ÏÃ¤ÎËÁÆ¬¤Ï¡¢¾®ÏÂ¡Ê°ª¤ï¤«¤Ê¡Ë¤ÈÀ»¡ÊµÜ¶á³¤ÅÍ¡Ë¤¬ÍçÆ±Á³¤Î»Ñ¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¾®ÏÂ¤¬ºòÈÕ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥Õ¥é¤ì¤Æ¥ä¥±¼ò¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ»¤È°ìÌë¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¡Ä¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¾®ÏÂ¡¢²¶¤È¤¹¤ë¡©¡×ÍÄ¤Ê¤¸¤ßÆ±»Î¤Î¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥¥¹¤Ë¥¥å¥ó
¢¡ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤È¡ÈÍç¡É¤ÇÆ±¤¸¥Ù¥Ã¥É¤Ë!?
Âè1ÏÃËÁÆ¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÌÜ¤¬³Ð¤á¤º¥¢¥é¡¼¥à¤ò»ß¤á¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¾®ÏÂ¡£¤¹¤ë¤ÈÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÀ»¤¬¼ê¤ò¿¤Ð¤·¡¢¡Ö»ß¤á¤¿¤è¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È°ìÅÙ¤ÏÉáÄÌ¤ËÊÖ»ö¤ò¤·¤¿¾®ÏÂ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢À»¤¬Æ±¤¸¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¡Ö¤¨¤¨¤Ã!?¡×¤ÈÈô¤Óµ¯¤¤ë¡£¤·¤«¤â¤ª¸ß¤¤ÍçÆ±Á³¤Î»Ñ¤Ç¡¢¾®ÏÂ¤Ï¹²¤Æ¤ÆÉÛÃÄ¤ò¤Þ¤È¤¤¡Ö¤¤¤ä¡¼¤Ã¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¡£
À»¤Ï¤¤ç¤È¤ó¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¾®ÏÂ¡¢ºòÆü¤Î¤³¤È³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¤¡¢¾®ÏÂ¤ÏºòÈÕ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
2Ç¯È¾ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿Èà»á¤ËÆó¸Ô¤ò¤«¤±¤é¤ì¡Ö¡ÊÉâµ¤Áê¼ê¤Ë¡Ë»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¥Õ¥é¤ì¤¿¾®ÏÂ¤Ï¡¢¥ä¥±¼ò¤·¤Ê¤¬¤éÀ»¤Ë¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¾®ÏÂ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿À»¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ¾®ÏÂ¤Î¤Û¤¦¤¬Éâµ¤Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×¤È»ØÅ¦¡£¾®ÏÂ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈà»á¤Î¸ÀÆ°¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤½¤Ã¤«¡Ä»ä¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯Â¾¤Î¿Í¤È¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¡×¡Ö»ä¤À¤Ã¤Æ¡Ä¤·¤¿¤¤¤Î¤Ë¡×¤ÈÍîÃÀ¤¹¤ë¡£
ÎÞ¤òÎ®¤¹¾®ÏÂ¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤¿À»¤Ï¡Ö¾®ÏÂ¡¢²¶¤È¤¹¤ë¡©¡×¡£ºÇ½é¤Ï¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®ÏÂ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö²¶¤Ï¤·¤¿¤¤¤è¡¢¾®ÏÂ¤È¡×¤È¡¢À»¤«¤é¿°¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤ë¤È¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢2¿Í¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ù¥Ã¥É¤Ø¡Ä¡£
´Å¤¤Ìë¤ò²á¤´¤·¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢°ìÌëÌÀ¤±¤Æ¿ì¤¤¤Î¤µ¤á¤¿¾®ÏÂ¤Ï¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅÚ²¼ºÂ¡£¡ÖËº¤ì¤è¤¦¡ª¡¡»ä¡¢À»¤È¤ÏÍ§Ã£¤È¤·¤Æ¤º¤Ã¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¹ð¤²¡¢µÞ¤¤¤Ç²È¤ò½Ð¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¾®ÏÂ¤Ï½Ð¼Ò¤·¤Æ¤«¤é¤âÀ»¤Î¤³¤È¤¬Æ¬¤òÎ¥¤ì¤º¡Ä¡£ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÀ»¤È¾®ÏÂ¤Î´Ø·¸¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£