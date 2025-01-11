[1.11 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè16Àá](Europa-Park Stadion)

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GK 1 ¥Î¥¢¡¦¥¢¥È¥¥¥Ü¥ë

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DF 28 ¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥®¥ó¥¿¡¼

DF 30 ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥®¥å¥ó¥¿¡¼

DF 37 M. Rosenfelder

MF 8 ¥Þ¥­¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥Ã¥²¥·¥å¥¿¥¤¥ó

MF 18 ¥¨¥ì¥ó¡¦¥Ç¥£¥ó¥¯¥Á

MF 32 ¥Ó¥ó¥Á¥§¥ó¥Ä¥©¡¦¥°¥ê¥Õ¥©

MF 34 M. Röhl

MF 42 Æ²°ÂÎ§

FW 9 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ø¡¼¥é¡¼

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GK 21 ¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ß¥å¥é¡¼

DF 25 ¥­¥ê¥¢¥ó¡¦¥·¥ë¥Ç¥£¥ê¥¢

DF 33 J. Makengo

MF 6 ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ª¥¹¥¿¡¼¥Ï¡¼¥²

MF 23 ¥Õ¥í¥ì¥ó¥È ¥à¥¹¥ê¥ä

MF 27 ¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Ø¥Õ¥é¡¼

FW 20 ¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥¢¥À¥à

FW 26 ¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×

FW 38 ¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥°¥ì¥´¥ê¥Ã¥Á¥å

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DF 3 ¥Þ¥ë¥³¡¦¥³¥á¥ó¥À

DF 17 ¥Æ¥£¥â¡¦¥Ù¥Ã¥«¡¼

DF 26 D. Zec

MF 8 ¥Õ¥£¥ó¡¦¥Ý¥é¥È

MF 11 ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥Ù¥ë¥ó¥Ï¥ë¥È¥½¥ó

MF 18 Ä®Ìî½¤ÅÍ

MF 22 ¥Ë¥³¥é¥¤¡¦¥ì¥ó¥Ù¥ë¥¯

MF 23 ¥é¥Ã¥»¡¦¥í¥¼¥ó¥Ö¡¼¥à

MF 37 ¥¢¥ë¥ß¥ó¡¦¥®¥´¥Ó¥Ã¥Á

FW 19 ¥Õ¥£¥ë¡¦¥Ï¥ì¥¹

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GK 21 ¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ç¡¼¥Í

DF 5 ¥«¡¼¥ë¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó

DF 14 ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥²¥·¥å¥¦¥£¥ë

DF 33 D. Javorček

MF 6 ¥Þ¥ë¥³¡¦¥¤¥Ù¥¸¥Ã¥Á

MF 10 ¥ë¥¤¥¹¡¦¥Û¥ë¥È¥Ó¡¼

MF 16 A. Kelati

MF 24 ¥Þ¥°¥Ì¥¹¡¦¥¯¥Ì¥É¥»¥ó

FW 20 ¥ä¥ó¡¦¥Õ¥£¡¼¥Æ¡¦¥¢¥ë¥×

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Marcel Rapp

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