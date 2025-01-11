OWV¡¢3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSupernova¡Ù¥ê¥êー¥¹¡¡½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï²áµîºîMV¡õ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¤â¼ýÏ¿
¡¡OWV¤¬¡¢3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSupernova¡Ù¤ò4·î9Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§OWV¡¢8ºîÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ØBREMEN¡Ù¤Ç½é¤Î¼ó°Ì³ÍÆÀ¡¡ÆÈ¼«¤ÎÆ»ÀÚ¤êÂó¤¯4¿Í¤Î¿´°Õµ¤¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¡ÖBREMEN¡×¡ÖLOVE BANDITZ¡×¤äDa-iCE¤Î¹©Æ£Âçµ±¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿¡ÖFrontier¡×¤Î¤Û¤«¡¢Ryosuke¡ÈDr.R¡ÉSakai¤ò·Þ¤¨À©ºî¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖSupernova¡×¤Ê¤É¡¢Á´10¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿MV¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¤È¡ÖSupernova¡×MV¤È¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¡£FC¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯³«ºÅ¤Î²¦Éñ³Ø±à¡Ø²¦Éñº×2024¡ÙÅìµþ¸ø±é¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥·ー¥ó¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢80P¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥Èー¥ë¥±ー¥¹¥µ¥¤¥º¤Ç¥ê¥êー¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë