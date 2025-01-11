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2025Ç¯9·î6Æü(ÅÚ) Ê¡²¬¡¦ Zepp Fukuoka16:45/17:30
2025Ç¯9·î7Æü(Æü) ¹Åç¡¦¹ÅçCLUB QUATTRO¡¡16:45/17:30
2025Ç¯9·î12Æü(¶â) °¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya¡¡17:30/18:30
2025Ç¯9·î13Æü(ÅÚ) Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside¡¡16:30/17:30
2025Ç¯9·î15Æü(·î¡¦½Ë) ÀÐÀî¡¦¶âÂôEIGHT HALL¡¡16:30/17:00
2025Ç¯9·î21Æü(Æü) µÜ¾ë¡¦GIGS¡¡16:45/17:30
2025Ç¯9·î23Æü(²Ð¡¦½Ë) ËÌ³¤Æ»¡¦Zepp Sapporo¡¡16:45/17:30
2025Ç¯10·î3Æü(¶â) Åìµþ¡¦Zepp DiverCity¡¡17:30/18:30
2025Ç¯10·î4Æü(ÅÚ) Åìµþ¡¦Zepp DiverCity¡¡16:00/17:00
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¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î11Æü(ÅÚ) 20:30¡Á1·î26Æü(Æü) 23:59
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