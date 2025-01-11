Â®¤¹¤®¤ë¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à²£»³ÊâÌ´¡¢FAÇÕ¤ÇÀèÈ¯¤·³«»Ï¡Ö30ÉÃ¡×¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë

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Ayumu Yokoyama with a neat finish for Birmingham after just 31 seconds this afternoon.
Only his 3rd start since joining from Sagan Tosu with all 3 coming in cup competitions.
Played just 79 minutes of league football in 2 months too. #BCFC🔵 pic.twitter.com/g7VKQQrgNN
— Callum Moseley (@CallumTDUK) January 11, 2025
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