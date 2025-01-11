¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿²¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¥ï¥ó¡Ä¡×¡¡»ÒÇ¤Î¡È¹¥¤¹¥¤¡É¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¸¤¤¬¡ÖÂç¤¢¤¯¤Ó¡×¡ª¢ªÄ¾¸å¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ËÈ¿¶Á
¡¡Ì²¤½¤¦¤À¤±¤ÉÍ¥¤·¤¤¡Ä¡ª YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖFunny Dog Bailey¡×¤Ç¤Ï¡¢Ì²¤½¤¦¤Ê»Ò¸¤¤Ë¤¸¤ã¤ì¤Ä¤¯»ÒÇ¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Æ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÌµ¼Ùµ¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö»Ò¸¤¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬¤¹¤Æ¤¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÒÇ¡Ö¹¥¤¤À¥Ë¥ã¡Á¡ª¡×
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡ÖPoor Golden Retriever Puppy Attacked by Cute Tiny Kitten¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¡£
¡¡ËÁÆ¬¤«¤é±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»ÒÇ¤ÈÌ²¤¿¤½¤¦¤Ë¿²Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¸¤¡£¡ÖÍ·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¥Ë¥ã¡ª¡×¤È¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë»ÒÇ¤ËÂÐ¤·¡¢»Ò¸¤¤ÏÌÌÅÝ¤¯¤µ¤½¤¦¤ËÁ°Â¤Ç±þ¤¸¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»ÒÇ¤Î¤·¤Ä¤³¤µ¤Ëº¬Éé¤±¤·¤¿¤Î¤«¡¢ÂÎ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤À¤±Í·¤Ö¤³¤È¤Ë¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡»Ò¸¤¤Î´é¤ò¥Ú¥í¥Ú¥í¤Ê¤á¤¿¤ê¡¢¤Û¤Ã¤Ú¤Ë¥¥¹¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢»ÒÇ¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¹¥¤¤À¥Ë¥ã¡Á¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ò¸¤¤âÎÏÇ¤¤»¤Ë¤»¤ºÍ¥¤·¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ÒÇ¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¾¯¤·Èè¤ì¤Æ¤¤¿»Ò¸¤¤Ï¡¢Ì²¤¿¤½¤¦¤ËÂç¤¢¤¯¤Ó¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿²¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¥ï¥ó¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤¿¤²¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍ·¤Ó¤¿¤¤»ÒÇ¤Ï¡¢»Ò¸¤¤ò¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤¿¤¿¤¤¤Æ¤ª¤Í¤À¤ê¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£ºÆ¤Ó¤¢¤¯¤Ó¤ò¤·¤¿»Ò¸¤¤Î¸ý¤Ë¡¢»ÒÇ¤Î¤·¤Ã¤Ý¤¬¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯Æþ¤Ã¤Æ¥â¥°¥â¥°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥×¥Á¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡Ê¡©¡Ë¤â¤¢¤ê¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤«¤é»×¤ï¤º¾Ð¤¤À¼¤¬¡£
¡¡Ì²¤¿¤½¤¦¤Ê»Ò¸¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÌÜ¤ò¤é¤ó¤é¤ó¤Èµ±¤«¤»¤ë»ÒÇ¡£½ª¤ï¤é¤Ê¤¤ÌÔ¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ë¡¢»Ò¸¤¤Ï¤È¤¦¤È¤¦¿²¤ë¤Î¤òÄü¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ç¤¹¡£
¡¡2É¤¤ÎÍ¥¤·¤¤¿¨¤ì¹ç¤¤¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â½ã¿è¤Ç°¦¤é¤·¤¤¡ª¡×¡Ö²¿»þ´Ö¸«¤Æ¤Æ¤âË°¤¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³½Ð¡£°Û¼ï´Ö¤ÎÍ§¾ð¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¼¤ÒÆ°²è¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£