£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¶Ø»ßË¡¡¢ÊÆºÇ¹âºÛ¤Ï»Ù»ý¤«¡ÄºÛÈ½´±¡Ö¿·Ë¡¤ÏÅ¨ÂÐ¹ñ¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤òÌäÂê»ë¡×
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡áÅÄÃæ¹¨¹¬¡ÛÊÆÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Ï£±£°Æü¡¢Ãæ¹ñÈ¯¤ÎÆ°²è¶¦Í¥¢¥×¥ê¡Ö£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡Ë¡×¤ÎÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¶Ø»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·Ë¡¤¬°ã·û¤«¤É¤¦¤«¤ò½ä¤ê¡¢¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¡×¤òÄê¤á¤¿·ûË¡¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯Â¦¤ËÂÐ¤·¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ï¿·Ë¡¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·Ë¡¤Ï¡¢»Ü¹ÔÆü¤Î£±£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë±¿±Ä²ñ¼Ò¤ÎÃæ¹ñ¥Ð¥¤¥È¥À¥ó¥¹¤¬¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¤ÎÊÆ¹ñ»ö¶È¤òÇäµÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤Î¥¢¥×¥ê¤ÎÇÛ¿®¤ä¹¹¿·¤ò¶Ø¤¸¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯Â¦¤ÏºòÇ¯£µ·î¡¢ÊÆÀ¯ÉÜ¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤ÆÄóÁÊ¤·¤¿¤¬¡¢¹µÁÊºÛ¤Ï£±£²·î¤Ë¹ç·û¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤Ç¤ÏºÛÈ½´±¤«¤é¡¢¿·Ë¡¤Ï¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¾å¤Ç¤ÎÉ½¸½¤ä¸ÀÏÀ¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÅ¨ÂÐ¹ñ¡×¤¬ÍøÍÑ¼Ô¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¤³¤È¤òÌäÂê»ë¤·¤¿ÆâÍÆ¤À¤È¤Î°Õ¸«¤¬½Ð¤¿¡£¹µÁÊºÛ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë±è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯Â¦¤ÎÁÊ¤¨¤¬Âà¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£»Ü¹ÔÆü¤è¤ê¤âÁ°¤ËÈ½ÃÇ¤¬½Ð¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢»Ü¹ÔÍâÆü¤Î£²£°Æü¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆ¼¡´üÂçÅýÎÎ¤ÏºòÇ¯£±£²·î¡¢¿·Ë¡¤Ë¤è¤êÃæ¹ñ¤È¤Î³°¸ò¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢È¯¸ú±ä´ü¤òµá¤á¤ë°Õ¸«½ñ¤òºÇ¹âºÛ¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£