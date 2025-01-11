µÈÂ¼³¦¿Í¡¢¥Ü¥¯¥µ¡¼Ìò¤Ë¡È±¿Ì¿¡É ¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÈÂ¼³¦¿Í¡Ê31¡Ë¤¬11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØWelcome Back¡Ù¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£ËÜºî¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¡¼¥ó¥º¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ë·è¤á¤¿µÈÂ¼³¦¿Í
¡¡¿·¿Í²¦¸õÊä¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼Ìò¤ËÄ©Àï¤·¤¿µÈÂ¼¤Ï¡¢»£±Æ»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¸½¾ì¤Ç¤ÏËèÆü¤½¤ó¤Ê¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»£¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤ËÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡£ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥¸¥à¤ËÌó1Ç¯È¾ÄÌ¤Ã¤ÆÌòºî¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦µÈÂ¼¤À¤¬¡¢»£±Æ¤¬½ªÎ»¤·¤¿º£¤Ç¤âÇ®¤¬Îä¤á¤º¡¢¥¸¥à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼¤ÏºÇ¸å¤Ë¡ÖËÍ¤¬ÍÄ¤¤º¢¤ËÉã¤¬¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊì¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡È±¿Ì¿¡É¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢´¶³´¿¼¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¿·¿Í²¦ºÇÍÎÏ¸õÊä¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¡¦ºãÌÚµ±É§¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Æ¥ë¡Ë¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤µ²±ÎÏ¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¶ì¼ê¤ÊÍ§¸¶ÊÙ¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Ù¥ó¡Ë¡£ 2¿Í¤ÏÆ±¤¸ÃÄÃÏ¤Ç·»Äï¤Î¤è¤¦¤Ë°é¤Ã¤¿¡£ ¥Ù¥ó¤Ï¥Æ¥ë¤ò¿¿»÷¤Æ¥·¥ã¥É¡¼¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡£ ¥Ù¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Æ¥ë¤ÏÆ´¤ì¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¥Æ¥ë¤¬¿·¿Í²¦·èÄêÀï¤ÇËÌß·¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÇÔËÌ¸å¤â¡¢¥Æ¥ë¤Ï²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤È¿¶¤ëÉñ¤¦¡£¥Ù¥ó¤Ë¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤¹¤ë¤¬¡¢¥Æ¥ë¤ÎÀ¸³è¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¹Ó¤ß¡¢Í·¤ÓÊò¤±¤ëÆü¡¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ê¤É½é¤á¤«¤é¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤¹¤é¸«¤¨¤ë¤½¤Î»Ñ¤¬¡¢¥Ù¥ó¤òÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤¿¡£Æ´¤ì¤À¤Ã¤¿¥Æ¥ë¤ò¡¢¤¿¤Ã¤¿°ìÅÙ¤ÎÇÔËÌ¤Ë¤è¤ê¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÁÓ¼º¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ù¥ó¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢¥Æ¥ë¤Î¥°¥í¡¼¥Ö¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Æ¥ë¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Æ¥ë¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¡×¤È²¿ÅÙ¤âÒì¤¤Ê¤¬¤é½ÉÅ¨¡¦ËÌß·¤ËÉü½²¤òÀÀ¤¤¡¢Êâ¤»Ï¤á¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢»°²ÏÍªºã¡¢µÜÅÄ²ÂÅµ¡¢Í¥´õÈþÀÄ¡¢¾¾±º¿µ°ìÏº¡¢ÀîÅçÄ¾¿Í´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¡¼¥ó¥º¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ë·è¤á¤¿µÈÂ¼³¦¿Í
¡¡¿·¿Í²¦¸õÊä¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼Ìò¤ËÄ©Àï¤·¤¿µÈÂ¼¤Ï¡¢»£±Æ»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¸½¾ì¤Ç¤ÏËèÆü¤½¤ó¤Ê¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»£¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤ËÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡£ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥¸¥à¤ËÌó1Ç¯È¾ÄÌ¤Ã¤ÆÌòºî¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦µÈÂ¼¤À¤¬¡¢»£±Æ¤¬½ªÎ»¤·¤¿º£¤Ç¤âÇ®¤¬Îä¤á¤º¡¢¥¸¥à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¿·¿Í²¦ºÇÍÎÏ¸õÊä¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¡¦ºãÌÚµ±É§¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Æ¥ë¡Ë¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤µ²±ÎÏ¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¶ì¼ê¤ÊÍ§¸¶ÊÙ¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Ù¥ó¡Ë¡£ 2¿Í¤ÏÆ±¤¸ÃÄÃÏ¤Ç·»Äï¤Î¤è¤¦¤Ë°é¤Ã¤¿¡£ ¥Ù¥ó¤Ï¥Æ¥ë¤ò¿¿»÷¤Æ¥·¥ã¥É¡¼¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡£ ¥Ù¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Æ¥ë¤ÏÆ´¤ì¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¥Æ¥ë¤¬¿·¿Í²¦·èÄêÀï¤ÇËÌß·¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÇÔËÌ¸å¤â¡¢¥Æ¥ë¤Ï²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤È¿¶¤ëÉñ¤¦¡£¥Ù¥ó¤Ë¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤¹¤ë¤¬¡¢¥Æ¥ë¤ÎÀ¸³è¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¹Ó¤ß¡¢Í·¤ÓÊò¤±¤ëÆü¡¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ê¤É½é¤á¤«¤é¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤¹¤é¸«¤¨¤ë¤½¤Î»Ñ¤¬¡¢¥Ù¥ó¤òÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤¿¡£Æ´¤ì¤À¤Ã¤¿¥Æ¥ë¤ò¡¢¤¿¤Ã¤¿°ìÅÙ¤ÎÇÔËÌ¤Ë¤è¤ê¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÁÓ¼º¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ù¥ó¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢¥Æ¥ë¤Î¥°¥í¡¼¥Ö¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Æ¥ë¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Æ¥ë¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¡×¤È²¿ÅÙ¤âÒì¤¤Ê¤¬¤é½ÉÅ¨¡¦ËÌß·¤ËÉü½²¤òÀÀ¤¤¡¢Êâ¤»Ï¤á¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢»°²ÏÍªºã¡¢µÜÅÄ²ÂÅµ¡¢Í¥´õÈþÀÄ¡¢¾¾±º¿µ°ìÏº¡¢ÀîÅçÄ¾¿Í´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£