¼ºÎé¤ÊÃËÀ¼Ò°÷¤ò¥Õ¥ëÌµ»ë¡Ä¤ª¤Ã¤È¤ê½÷»Ò¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤È¤Ï¡©
¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¥¿¥¤¥×¤Î½÷»Ò¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤·¤Æ¤¤¤ÆÍ¥¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤â´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¿Ä¤Î¶¯¤¤°ìÌÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ö¤ª¤Ã¤È¤ê½÷»Ò¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¡×¤ÎÃæ¤«¤é1¤Ä¡¢¼ºÎé¤ÊÃËÀ¼Ò°÷¤ò¥Õ¥ëÌµ»ë¤·¤¿ÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼ºÎé¤ÊÃËÀ¼Ò°÷¤ò¥Õ¥ëÌµ»ë
¡Ö¿¦¾ì¤Ë¤ª¤Ã¤È¤ê·Ï½÷»Ò¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤¬ÅÜ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÃËÀ¼Ò°÷¤¬¼ºÎé¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¡ØÈà»á¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡Ù¡Ø±Ä¶È¤È¤«ÌµÍý¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡Ù¤Ê¤É¡¢Â¾¿Í¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ð¤«¤ê¡Ä¡Ä¡£
¤½¤·¤¿¤é¤¤¤Ä¤â¤Ï¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤Ã¤È¤ê·Ï½÷»Ò¤¬¥Õ¥ëÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¤¤·¡¢¡Ø¤³¤ì¤ÏÃËÀ¼Ò°÷´°Á´¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå ½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯9·î¡Ë
¢¦ ¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¡¢À¼¤ò¹Ó¤²¤ÆÅÜ¤ë¤è¤êÌµ»ë¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤â¤¦´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È´°Á´µñÀä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£