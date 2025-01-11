¡Ö¼çÉØ¤Ç¤¢¤êÊì¤Ç¤¢¤ë¡×¤³¤È¤Ë¼«¿È¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤ò»ý¤Ä½÷À­¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢·ò¹¯¤Ï¡Ö¼êºî¤ê¤Î¿©»ö¡×¤Ç¼é¤ë¤È´è¤Ê¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤·¤«²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æµç¶þ¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´13Ëç)

¼çÉØ¤Ç¤¢¤ë½÷À­¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆ¯¤­¤¿¤¤¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬Æ¯¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£ÃË¤Ï³°¤Ç²Ô¤®¡¢½÷¤Ï²È¤ò¼é¤ë»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¼çÉØ¤Ç¤¢¤êÊì¤Ç¤¢¤ë¡×¤³¤È¤Ë¼«¿È¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤ò»ý¤Ä½÷À­¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£

¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¡ÖÂ¾¿Í¤Îºî¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤»ä¤ÏÊÑ¤Ê¿Í¡©

¼çÉØ¤È¤·¤Æ¡¢Êì¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ













¸¶°Æ¡§µµ»³ÁáÉÄ
¥Þ¥ó¥¬¡§¥«¥ó¥¶¥­¥ß¥Ê¥ß¡Ê@knzkminami¡Ë
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)