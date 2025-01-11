TBS¡Ö¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¡×¤âÃæµïÀµ¹¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊóÆ»Í½Äê¡¡ÈÖÁÈÉ½¤Ç¹ðÃÎ
¡¡½÷À¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¹â³Û¤Ê¼¨ÃÌ¶â¤Ç²ò·è¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢ÁûÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹¡Ê52¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢12Æü¤ÎTBS¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡ÊÆüÍËÁ°9¡¦54¡Ë¤¬¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÖÁÈÉ½¡ÊEPG¡Ë¤Ç¡ÖÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥ÈÈ¯É½¡È¤ªÏÍ¤Ó¡É¡×¤È¹ðÃÎ¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤ÈÅÄÃæÍµÆó¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤¬¸«²ò¤ò¸ì¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ãæµï¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ïº£·î9Æü¡¢TBS¤ÎÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖTHE¡¡TIME¡¤¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°5¡¦20¡Ë¤¬Ì±Êü¥¡¼¶É¤Ç½é¤á¤ÆÊóÆ»¡£
¡¡¥È¥Ô¥Ã¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò°·¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡ÖÃæµïÀµ¹¤µ¤ó½Ð±éÈÖÁÈ¡¡µÙ»ßÁê¼¡¤°¡×¤Î¸«½Ð¤·¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É¡¦°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¤Îµ»ö¤Ê¤É¤Ç½÷À¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð±éÈÖÁÈ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Ãæµï¤Ï9ÆüÌë¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¡Ö¤ªÏÍ¤Ó¡×¤ÈÂê¤·¤¿½ñÌÌ¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÁÐÊý¤ÎÂåÍý¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¡¢²ò·è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¤È¥È¥é¥Ö¥ë¼«ÂÎ¤ÏÇ§¤á¡¢ÁûÆ°¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£