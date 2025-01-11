¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ï±ó¤¤¡Ä/¸¶¤æ¤ß¤³¤Î¥Þ¥É¥ê¥Ã¥É
¡Öº£Ç¯¤â·è¾¡¤Ï¥¯¥é¥·¥³¤Ê¤Î¤Í¡×¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»ä¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥Þ¥ó¥Í¥ê¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¶âÍËÆü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×½à·è¾¡¤ÇÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤ê¡¢¥ê¡¼¥¬¤Î¥Ó¥Ã¥°2¤¬²÷¾¡¡£ÆüÍË¸á¸å8»þ(ÆüËÜ»þ´ÖÍâ¸áÁ°4»þ)¤Ë¥¥ó¥°¡¦¥¢¥Ö¥É¥Ã¥¥¥é¡¼¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò·ü¤±¤ÆÀï¤¦¤Î¤¬¡¢¥Ð¥ë¥µ¤È¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿ÍâÄ«¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤ä¤¢¡¢ÎãÇ¯¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¤Ò¤¤¤¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Þ¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¤«¤é±þ±ç¤Ë¹Ô¤¯¥Õ¥¡¥ó¤Ï¶Ë¡¹¾¯¿ô¡£¤ª¤«¤²¤Ç²ÐÍË¤Î¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯vs¥Ð¥ë¥µ¤Î½à·è¾¡¤Ê¤É¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¶õÀÊ¤¬¤«¤Ê¤ê¤¢¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÍâÆü¤ÏÃÏ¸µ¤Î¥Þ¥É¥ê¡¼¥Õ¥¡¥ó¤ÇÂçÆþ¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤¨¡¢Áª¼ê¤Î²ÈÂ²Ãæ¿´¤Î¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«±þ±çÃÄ¤Ê¤É¡¢100¿Í¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¾®¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¤»¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¡¢±üÍÍÊý¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥¢¥é¥Ö¿ÍÃËÀ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢¥»¥¯¥Ï¥éÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿µ¤¤ÎÆÇ¤Ê¿Í¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£ºòº£¤Ï4¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¤ÎË¾¤à¤Î¤Ï¥¯¥é¥·¥³(ÅÁÅý¤Î°ìÀï)¥ª¥ó¥ê¡¼¡£2023Ç¯¤Ï3-1¤Ç¥Ð¥ë¥µ¤¬Í¥¾¡¡¢ºòÇ¯¤Ï4-1¤Ç¥Þ¥É¥ê¡¼¤¬Í¥¾¡¤È·ë²Ì¤¬ÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤¤¤è¤¤¤èº£Ç¯¤Ï»óÍº¤ò·è¤¹¤ëÂÐÀï¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¤¤Ê½¤µ¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Îã¤Î·ï¤¬¤¢¤ë¤»¤¤¤Ç¡Ä¡£
¤½¤¦¡¢¼Â¤ÏºòÇ¯Ãæ¤«¤é¥Ð¥ë¥µ¤Î¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¤È¥Ñ¥¦¡¦¥Ó¥¯¥È¥ë¤ÎÁª¼êÅÐÏ¿¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×¤òËþ¤¿¤¹¶âºö¤ò¤·¤Æ¥ê¡¼¥¬¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢12·îËö¤ÇËõ¾Ã¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¿·¤¿¤Ëº£µ¨¤ÎÅÐÏ¿¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ï°ì±þ¡¢ÊóÆ»¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ä¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¥è¥½ÍÍ¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£·ë¶É¡¢Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë²ò·è¤»¤º¡¢¥ê¡¼¥¬¤Ë¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ë¤â¸«Êü¤µ¤ì¡¢¥Ð¥ë¥µ¤ÏÅÐÏ¿Áª¼ê¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤òÇ¯ÌÀ¤±ºÇ½é¤Î¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤32¶¯ÂÐ·è¤Ç¤â»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤È¥À¥á¸µ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¥¸¥§¥Ã¥À¤Ë¾åÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿CSD(¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾åµé°Ñ°÷²ñ)¤Î¥¦¥ë¥È¥éC¤¬ÆÏ¤¯¤È¤Ï!
¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¤Î½à·è¾¡¤¬»Ï¤Þ¤ë¿ô»þ´ÖÁ°¡¢¥ê¡¼¥¬¤ÎÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤ËCautelarisima(¥«¥ë¥Æ¥é¥ê¥·¥Þ/¥¦¥ë¥È¥é°ì»þÄä»ßÌ¿Îá)¤¬²¼¤µ¤ì¡¢¤¦¡¼¤ó¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤Î»î¹ç¤Ë2¿Í¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÁ°È¾17Ê¬¤Î¥¬¥Ó¤Î¥´¡¼¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¸åÈ¾7Ê¬¡¢12·î¤Ë¥ì¥¬¥Í¥¹¤ËÉé¤±¤¿»î¹ç¤ÇÉé¤Ã¤¿¥±¥¬¤«¤é²óÉü¤·¤¿¥¸¥ã¥Þ¥ë¤Î°ìÈ¯¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¥´¡¼¥ë¤¬2ÅÙ¤â¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¥Ð¥ë¥µ¤Ï0-2¤Ç¾¡Íø¡£·è¾¡¤Ç¤Ï¥ª¥ë¥â¤â¥Ñ¥¦¡¦¥Ó¥¯¥È¥ë¤â¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥ê¡¼¥¬¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤é·ö¡¹Óï¡¹¤ÎÈóÆñ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âÅöÁ³¤À¤Ã¤¿?
¤½¤ì¤â¼ÂºÝ¡¢CSD¤¬·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Î3¥«·î´Ö¡¢Í¸ú¤È¤Ê¤ëÄä»ßÌ¿Îá¤ò½Ð¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤¤¤¦¤Î¤â²ø¤·¤²¤Ç¡¢¥ê¡¼¥¬¤È¶¨²ñ¤Î¶¨Ìó¤Ë°ì´ÓÀ¤¬ÉÔÂ¡£2¿Í¤ò¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤Ç»È¤¨¤Ê¤¤¤»¤¤¤Ç¡¢¥Ð¥ë¥µ¤¬Éé¤±¤ì¤Ð¡¢Àè¡¹¡¢¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Î»²²Ã»ñ³Ê¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤ê¡¢¹¹¤Ë¤Ï¥ª¥ë¥â¤¬¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Ë¤â³²¤¬µÚ¤Ö¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÀ¤´Ö¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£°·¤¤¤¬ÉÔ¸øÊ¿¤È¤¤¤¦¹³µÄ¤¬³Æ½ê¤«¤éÍ¯¤¯¤Î¤â¤µ¤â¤¢¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥ª¥ë¥â¤Ïº£µ¨»Ä¤ê¤ÎÅÐÏ¿¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Åö¿Í¤âµ®½Å¤Ê1·î¤Î°ÜÀÒµ¡²ñ¤òÆ¨¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¤Þ¤¢¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢ÌÚÍË¤Î¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î½à·è¾¡¤¬¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¯¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤È¡£¼Â¤Ï¥ê¡¼¥¬¤Î¸øÊ¿À¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤â¾¯¡¹¡¢ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ç¯ÌÀ¤±ºÇ½é¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î½ç±äÊ¬¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢Àï¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬2»î¹çÏ¢Â³Âà¾ì¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î2»î¹ç¤À¤±¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤ì¤Ï´Å¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ª¤«¤²¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«Àï¤ÎÅöÆü¡¢¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤¬É÷¼Ù¤Ç¤ªµÙ¤ß¤È¤¤¤¦µÕ¶¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÁ°È¾¤ÎÈà¤é¤¬¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊÌ¤Ë¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¨¤¨¡¢¥Þ¥É¥ê¡¼¤¬¥¹¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤à¤·¤í¡¢ºòÇ¯¤â¥ª¥µ¥¹¥Ê¤òÎ¨¤¤¤Æ¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢½à·è¾¡¤Ç¥Ð¥ë¥µ¤ËÉé¤±¤¿¥¢¥é¥µ¡¼¥Æ´ÆÆÄ¤¬¡¢ÀÞ¤·¤âÀèÆü¤Ïº£µ¨¤Î¥³¥Ñ32¶¯ÂÐ·è¤Ç¤â¤¦ÇÔÂà¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤³¤Î°ìÀï¤ËÁ´ÀºÎÏ¤òÅêÆþ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤»¤¤¤â¤¢¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢0-0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¡£
¤ª¤Þ¤±¤Ë¸åÈ¾9Ê¬¤Ë¤Ï¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¤¬¥±¥¬¤·¤Æ¡¢µÞî±¡¢¥¢¥»¥ó¥·¥ª¤ÈCB¤òÂå¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¾æÉ×¡£¤È¤¦¤È¤¦18Ê¬¤Ë¤ÏÆÍÇË¸ý¤ò³«¤¡¢¤¦¡¼¤ó¡¢¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¥Ø¥Ã¥É¤·¤¿¥í¥É¥ê¥´¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ð¡¼¤ËÃÆ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¹¹¤Ë¤³¤Ü¤ìµå¤ò·â¤Ã¤¿¥¨¥à¥Ð¥Ú¤âGK¥°¥é¥¤¥Õ¤Ëparadon(¥Ñ¥é¥É¥ó/¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö)¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤¬·è¤á¤Æ¡¢Á°Àþ4¿ÍÁíÆ°°÷¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤½¤Î¸å¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÉ²ÃÅÀ¤¬¼è¤ì¤º¡¢¤¨¤¨¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤âÀõÌîÂóËáÁª¼ê¤ò»Ï¤á¡¢¥µ¥à¡¦¥³¥¹¥¿¡¢¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ê¥Ð¡¼¥í¤Î3¿Í¤ò°ìµ¤¤ËÅêÆþ¤·¡¢·è¤·¤Æ¾¡Éé¤ò¼Î¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¤Í¡£¥¢¥Ö¥É¥ó¡¦¥×¥é¥Ã¥Ä¤âÆþ¤Ã¤¿½ªÈ×¤Ï¾¯¡¹¥Ï¥é¥Ï¥é¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Î¥´¡¼¥ë¤ÎÄ¾¸å¡¢¡ÖTe vas a casa, te vas a casa/¥Æ¡¦¥Ð¥¹¡¦¥¢¡¦¥«¥µ(¤ªÁ°¤é¤Ï²È¤Ëµ¢¤ë)¡×¤ÈÓÞ¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡¢»Ä¤ê3Ê¬¤Ë¤Ï¤Ç¥Þ¥Ã¥Õ¥§¥ª¤È°ìµ¤¿¨È¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¤ò¥Ö¥é¥¤¥à¤ËÂå¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤ÎÂç±ÑÃÇ¤À¤Ã¤¿?¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥í¥¹¥¿¥¤¥à3Ê¬¤Ë¤Ï¤½¤Î¥Ö¥é¥¤¥à¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¥Ð¥ê¥¨¥ó¥È¤¬¥«¥Ã¥È¤·Â»¤Í¤Æ¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç2-0¤È¤·¤¿¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï¤Û¤Ü¡¢¾¡Íø¤ò³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤Ë¡£
¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤ì¤Ë¤Ï¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤âÎÏ¤¬È´¤±¤¿¤«¡¢50Ê¬¤Ë¤Ï¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¥¹¥±¥¹¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥í¥É¥ê¥´¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤«¤évolea(¥Ü¥ì¥¢/¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È)¤Ç·è¤á¤Æ¡¢¤È¤¦¤È¤¦¥¹¥³¥¢¤¬3-0¤È¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤â¤¦°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤¦¡¼¤ó¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤¬¥Þ¥Ã¥Õ¥§¥ª¤Ë²¿¤«¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Îtangana(¥¿¥ó¥¬¥Ê/¾®¶¥¤ê¹ç¤¤)¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï¤¦¤ä¤à¤ä¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤Ë¡£²Ã¤¨¤Æ¥Þ¥Ã¥Õ¥§¥ª¤Ë¡ÖTira para allá, que eres muy malo/¥Æ¥£¥é¥Ñ¥é¥¢¥¸¥ã¡¼¡¢¥±¥¨r¥¹¡¦¥à¥¤¡¦¥Þ¥í(¤½¤³¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£Ä¶²¼¼ê¤¯¤½)¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¤¿¡¢ÉÝ¤¤ÊªÃÎ¤é¤º¤Î¥«¥ó¥Æ¥é¡¼¥Î(RM¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥¸¥ã¤ÎÁª¼ê)¡¢¥¢¥»¥ó¥·¥ª¤¬¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ÎÁª¼ê¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤¯¤ó¤À¤ê¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢·ö²Þ¤·¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë?
ºÇ¸å¤Ï¥Þ¥Ã¥Õ¥§¥ª¤òÍ¨¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ËÌá¤Ã¤¿¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖEstaban un poco calientes con lo que ha pasado en el partido/¥¨¥¹¥¿¥Ð¥ó¡¦¥¦¥ó¡¦¥Ý¥³¡¦¥«¥ê¥¨¥ó¥Æ¥¹¡¦¥³¥ó¡¦¥í¡¦¥±¡¦¥¢¡¦¥Ñ¥µ¡¼¥É¡¼¡¦¥¨¥ó¡¦¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥ë¥Æ¥£¡¼¥É¡¼(»î¹ç¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤»¤¤¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È³§¡¢Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿)¡×¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¥Þ¥É¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤Ë¥±¥ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Î¿¿Åß¤Î»î¹ç¤È°ã¤¤¡¢¸½ÃÏ¤¬½ë¤«¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ç¤ÎÈè¤ì¤âµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢·è¾¡¤Þ¤ÇÃæ1ÆüÂ¿¤¤¥Ð¥ë¥µ¤¬ÍÍø¤«¤â¡£ºòÇ¯10·î¤Î¥ê¡¼¥¬¡¦¥¯¥é¥·¥³¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÀä¹¥Ä´´ü¤À¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ë0-4¤È¥Û¡¼¥à¤Ç»´ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³2¥«·î¤Ç¤«¤Ê¤ê¾õ¶·¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿¸½ºß¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸Í¥¾¡¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¨¡¢¤½¤ì¤ÇÂ¾¤Î¥Þ¥É¥ê¥Ã¥ÉÀª¤Ï¤³¤Î½µËö¡¢²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ?¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤16¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾ÀïºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥¬19Àá¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Áá¤¯¤â¶âÍË¤Ë¤ÏÄïÊ¬¤Î¥é¡¼¥¸¥ç¤¬¥»¥ë¥¿¤ò¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¥¹¤Ë·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¾¡¤ÁÅÀ2º¹¤Ç12°Ì¤È11°Ì¤ÎÂÐ·è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¶¥¤Ã¤¿Àï¤¤¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â¥³¥Ñ¤Ç¤âÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¨¤¨¡¢Áá¤¯¤âÍè½µ¤Ë¤Ï16¶¯ÂÐ·è¤¬¥ß¥Ã¥É¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
ÌÚÍË¤Ë¥é¡¼¥¸¥ç¤¬¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤È¥µ¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó(¥¹¥Ú¥¤¥óËÌÉô¤Î¥Ó¡¼¥Á¥ê¥¾¡¼¥ÈÅÔ»Ô)¤ÇÂÐÀï¤È¤Ê¤ëÏÆ¤Ç¡¢¥»¥ë¥¿¤âÆ±Æü¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦¤Ç¡ÉPasillo de campeones/¥Ñ¥·¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ç¡¦¥«¥ó¥Ú¥ª¥Í¥¹(¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î²ÖÆ»)¡É¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×²¦¼Ô¤ò·Þ¤¨¤ëÇËÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤º¡£¤½¤ÎÊÕ¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¥Ò¥é¥ë¥Ç¥¹´ÆÆÄ¤âÇ¯ÌÀ¤±¤«¤éÏ¢ÀïÂ³¤¤ÎÁê¼ê¤Î¾ÃÌ×ÅÙ¤ËÉÕ¤±¹þ¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢À¸Áþ¡¢±Ê±ó¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢¥¤¥¢¥´¡¦¥¢¥¹¥Ñ¥¹¤¬32¶¯ÂÐ·è¤Î¥é¥·¥ó¡¦¥µ¥ó¥¿¥ó¥Ç¡¼¥ëÀï¤ÇÂ¤ËÆùÎ¥¤ì¤òµ¯¤³¤·¡¢1¥«·î¤ÎµÙ¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄË¤«¤Ã¤¿¤«¤È¡£
²¿¤Ë¤»¤è¡¢¤É¤Á¤é¤â¥ê¡¼¥¬¤Î¹ß³Ê·÷¤«¤é¤Ïµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î1½µ´Ö¤Ï¥³¥Ñ½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î»þ´ÖÇÛÊ¬¤Ëµ¤¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë¥³¥Ñ¤Ç¤ÏÁá¤¯¤âÇ¯Æâ¤Î2²óÀï¤ÇÇÔÂà¡£º£¤Ï¥ê¡¼¥¬°ìÂò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤ÈÂÐ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢ÅÚÍË¤Ë¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ëÀï¤È¤Ê¤ë¥ì¥¬¥Í¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤¨¤Þ¤¢¡¢º£µ¨4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë1ÉôºÆ¾º³Ê¤·¤¿Èà¤é¤ÎÍ¥ÀèÌÜÉ¸¤Ï»ÄÎ±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥³¥Ñ16¶¯ÂÐ·è¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤´Ë«Èþ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡£¤è¤Ã¤ÆÍè½µ¿åÍË¡¢2Éô¼ó°Ì¤Î¥¢¥ë¥á¥ê¥¢¤ËÉé¤±¤Æ¤âÁ´Á³¡¢µ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ï¥á¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤ÎÂàÃÄ¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¥é¡¼¥¸¥ç¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¤³¤ÎÌÚÍË¤Ë¤Ï´üÂÔ¤·¤¿Æ¯¤¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿FW¥Ï¥é¡¼¤È¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë·ÀÌó¤ò²ò¾Ã¡£¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ë¤ª°ú¤¼è¤ê´ê¤Ã¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥´¡¼¥ë¸»¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥ë¥Ï¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅöÌÌ¤Ï¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤â½Ð¾ìÄä»ß¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤·¤Í¡£º£¤Ï¥ß¥²¡¼¥ë¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥Õ¥¨¥ó¥Æ¤ä¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤é¤¬1Éô¤Ç¤Î¿·¶ÃÏ¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¤½¤·¤Æ»Ä¤ê¤Î2¥Á¡¼¥à¤ÏÆüÍË¤Î¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ø¥¿¥Õ¥§¤¬¥é¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤¤ó¤À¤«°¤¤¤ó¤À¤«¡¢¥Ü¥ë¥À¥é¥¹´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÂç¤¤Ê¥¸¥ì¥ó¥Þ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Í¤¨¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¶âÍË¤Î¥³¥Ñ16¶¯ÃêÁª¤ÇºÇ¼å¡¢Í£°ì¤ÎRFEF2Éô(¼Â¼Á4Éô)¤Î¥Ý¥ó¥Æ¥Ù¥É¥é¤ÈÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÍ¾Íµ¤Ç¾¡¤¿¤Ê¤¤¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤?¤¿¤À¹¬¤¤¡¢»ä¤â´ª°ã¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óCL¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢1·îºÇ¸å¤Î2½µ´Ö¤Ï¥³¥Ñ¤Ï³«ºÅ¤µ¤ì¤º¡£CL½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¤À¤±¤¬¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤ÎºÇ½ª2Àá¤ò¥ß¥Ã¥É¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ÏÆüÄøÅª¤Ë¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Ï¹ß³Ê·÷¤Þ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ1¤È¤¤¤¦ÃÇ³³ÀäÊÉ¤Ë¤¤¤ë¿È¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Í¾Ê¬¤ÊÂç²ñ¤Ï¤µ¤Ã¤µ¤È¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢¥ê¡¼¥¬¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤Ë¤·¤Æ¤âÁá¤á¤Ë¥´¡¼¥ëÆü¾È¤ê¤òÊä¤¦FW¤ò³Í¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤È¡£¥³¥Ñ32¶¯ÂÐ·è¥°¥é¥Ê¥À(2Éô)Àï¤Ç·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¥Ü¥ë¥Ï¡¦¥Þ¥¸¥ç¥é¥ë¤Î¾õÂÖ¤â¤Þ¤ÀÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¤·¡¢¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥µ¥Ç¥£¥¯(¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À)¤âÇ¯ÌÀ¤±¤Ë¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¡£¤â¤·¤ä½ÐÌá¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¥¨¥Í¥¹¡¦¥¦¥Ê¥ë(¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹)¤â¤³¤ÎÌÚÍË¤ËºÆÅÙ¤Î¥Ò¥¶¤Î¿ÙÂÓÃÇÎö¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ï·è¤Þ¤é¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¶áÆüÃæ¤ËÏ¯Êó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤¤ÆÆüÍË¸á¸å4»þ15Ê¬(ÆüËÜ»þ´ÖÍâ¸áÁ°0»þ15Ê¬)¤«¤é¡¢¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¡¼¥Î¤Ë¥ª¥µ¥¹¥Ê¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤¬¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ç¡¢¤½¤¦¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ï¥Þ¥É¥ê¡¼¤¬¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤Ë½ç±ä»î¹ç¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢¼º¤Ã¤¿¼ó°Ì¤ÎºÂ¤ò¼è¤êÌá¤¹Âç¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇÄ¹¤Î14Ï¢¾¡Ã£À®¤â·ü¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç»ö¤Ê°ìÀï¡£¤¿¤À¤Þ¤¢¡¢Àè½µËö¤Î¥³¥Ñ32¶¯¥Þ¥ë¥Ù¥¸¥ã(RFEF1Éô/¼Â¼Á1Éô)Àï°ÊÍè¡¢»î¹ç¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î½àÈ÷¤â¥Þ¥Ï¥À¥ª¥ó¥À(¥Þ¥É¥ê¥Ã¥É¶á¹Ù)¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¥Ð¥ë¥µ¤È¤ÎÇ¯ÆâºÇ½ªÀï¤ÇÉé½ý¤·¤¿¥Ò¥á¥Í¥¹¤ÎÉüµ¢¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡£
¤½¤ì°Ê³°¡¢ºòµ¨¤Î¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤«¤é¡¢¤Þ¤ÀÄÌ¾ï¥â¡¼¥É¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤º¡¢Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÊü½Ð¤â±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Þ¥ë¤ò½ü¤¡¢Éé½ý¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÊÌ¤Ë»Ù¾ã¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥Ñ16¶¯ÂÐ·è¤Ç¤âÈà¤é¤Ï¤¤¤¤ÌÜ¤¬½Ð¤Æ¤Í¤¨¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤âÍè½µ¿åÍË¤Ï»Ä¤Ã¤¿¤â¤¦1¤Ä¤Î2Éô¥Á¡¼¥à¡¢¥¨¥ë¥Á¥§¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ä¤Ï¤ê¥³¥ÑÀ¸¤»Ä¤êÁÈ¤Î¥ª¥µ¥¹¥Ê¤Ï¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£¶áÎÙ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë°Õ¼±¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸å¼Ô¤¬Ç®¤¤Æ®¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¥ê¡¼¥¬¤¬ÁÂ¤«¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÀè4½µ´Ö¤Ï½µ2»î¹ç¥Ú¡¼¥¹¤¬Â³¤¯¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡£¤³¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µÙ²Ë¤ÇÃß¤¨¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òº£¤³¤½¡¢Â¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¤½¤¦¡¢¼Â¤ÏºòÇ¯Ãæ¤«¤é¥Ð¥ë¥µ¤Î¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¤È¥Ñ¥¦¡¦¥Ó¥¯¥È¥ë¤ÎÁª¼êÅÐÏ¿¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×¤òËþ¤¿¤¹¶âºö¤ò¤·¤Æ¥ê¡¼¥¬¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢12·îËö¤ÇËõ¾Ã¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¿·¤¿¤Ëº£µ¨¤ÎÅÐÏ¿¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ï°ì±þ¡¢ÊóÆ»¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ä¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¥è¥½ÍÍ¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£·ë¶É¡¢Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë²ò·è¤»¤º¡¢¥ê¡¼¥¬¤Ë¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ë¤â¸«Êü¤µ¤ì¡¢¥Ð¥ë¥µ¤ÏÅÐÏ¿Áª¼ê¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤òÇ¯ÌÀ¤±ºÇ½é¤Î¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤32¶¯ÂÐ·è¤Ç¤â»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤È¥À¥á¸µ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¥¸¥§¥Ã¥À¤Ë¾åÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿CSD(¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾åµé°Ñ°÷²ñ)¤Î¥¦¥ë¥È¥éC¤¬ÆÏ¤¯¤È¤Ï!
¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¤Î½à·è¾¡¤¬»Ï¤Þ¤ë¿ô»þ´ÖÁ°¡¢¥ê¡¼¥¬¤ÎÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤ËCautelarisima(¥«¥ë¥Æ¥é¥ê¥·¥Þ/¥¦¥ë¥È¥é°ì»þÄä»ßÌ¿Îá)¤¬²¼¤µ¤ì¡¢¤¦¡¼¤ó¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤Î»î¹ç¤Ë2¿Í¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÁ°È¾17Ê¬¤Î¥¬¥Ó¤Î¥´¡¼¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¸åÈ¾7Ê¬¡¢12·î¤Ë¥ì¥¬¥Í¥¹¤ËÉé¤±¤¿»î¹ç¤ÇÉé¤Ã¤¿¥±¥¬¤«¤é²óÉü¤·¤¿¥¸¥ã¥Þ¥ë¤Î°ìÈ¯¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¥´¡¼¥ë¤¬2ÅÙ¤â¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¥Ð¥ë¥µ¤Ï0-2¤Ç¾¡Íø¡£·è¾¡¤Ç¤Ï¥ª¥ë¥â¤â¥Ñ¥¦¡¦¥Ó¥¯¥È¥ë¤â¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥ê¡¼¥¬¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤é·ö¡¹Óï¡¹¤ÎÈóÆñ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âÅöÁ³¤À¤Ã¤¿?
¤½¤ì¤â¼ÂºÝ¡¢CSD¤¬·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Î3¥«·î´Ö¡¢Í¸ú¤È¤Ê¤ëÄä»ßÌ¿Îá¤ò½Ð¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤¤¤¦¤Î¤â²ø¤·¤²¤Ç¡¢¥ê¡¼¥¬¤È¶¨²ñ¤Î¶¨Ìó¤Ë°ì´ÓÀ¤¬ÉÔÂ¡£2¿Í¤ò¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤Ç»È¤¨¤Ê¤¤¤»¤¤¤Ç¡¢¥Ð¥ë¥µ¤¬Éé¤±¤ì¤Ð¡¢Àè¡¹¡¢¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Î»²²Ã»ñ³Ê¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤ê¡¢¹¹¤Ë¤Ï¥ª¥ë¥â¤¬¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Ë¤â³²¤¬µÚ¤Ö¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÀ¤´Ö¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£°·¤¤¤¬ÉÔ¸øÊ¿¤È¤¤¤¦¹³µÄ¤¬³Æ½ê¤«¤éÍ¯¤¯¤Î¤â¤µ¤â¤¢¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥ª¥ë¥â¤Ïº£µ¨»Ä¤ê¤ÎÅÐÏ¿¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Åö¿Í¤âµ®½Å¤Ê1·î¤Î°ÜÀÒµ¡²ñ¤òÆ¨¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¤Þ¤¢¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢ÌÚÍË¤Î¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î½à·è¾¡¤¬¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¯¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤È¡£¼Â¤Ï¥ê¡¼¥¬¤Î¸øÊ¿À¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤â¾¯¡¹¡¢ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ç¯ÌÀ¤±ºÇ½é¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î½ç±äÊ¬¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢Àï¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬2»î¹çÏ¢Â³Âà¾ì¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î2»î¹ç¤À¤±¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤ì¤Ï´Å¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ª¤«¤²¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«Àï¤ÎÅöÆü¡¢¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤¬É÷¼Ù¤Ç¤ªµÙ¤ß¤È¤¤¤¦µÕ¶¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÁ°È¾¤ÎÈà¤é¤¬¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊÌ¤Ë¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¨¤¨¡¢¥Þ¥É¥ê¡¼¤¬¥¹¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤à¤·¤í¡¢ºòÇ¯¤â¥ª¥µ¥¹¥Ê¤òÎ¨¤¤¤Æ¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢½à·è¾¡¤Ç¥Ð¥ë¥µ¤ËÉé¤±¤¿¥¢¥é¥µ¡¼¥Æ´ÆÆÄ¤¬¡¢ÀÞ¤·¤âÀèÆü¤Ïº£µ¨¤Î¥³¥Ñ32¶¯ÂÐ·è¤Ç¤â¤¦ÇÔÂà¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤³¤Î°ìÀï¤ËÁ´ÀºÎÏ¤òÅêÆþ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤»¤¤¤â¤¢¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢0-0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¡£
¤ª¤Þ¤±¤Ë¸åÈ¾9Ê¬¤Ë¤Ï¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¤¬¥±¥¬¤·¤Æ¡¢µÞî±¡¢¥¢¥»¥ó¥·¥ª¤ÈCB¤òÂå¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¾æÉ×¡£¤È¤¦¤È¤¦18Ê¬¤Ë¤ÏÆÍÇË¸ý¤ò³«¤¡¢¤¦¡¼¤ó¡¢¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¥Ø¥Ã¥É¤·¤¿¥í¥É¥ê¥´¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ð¡¼¤ËÃÆ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¹¹¤Ë¤³¤Ü¤ìµå¤ò·â¤Ã¤¿¥¨¥à¥Ð¥Ú¤âGK¥°¥é¥¤¥Õ¤Ëparadon(¥Ñ¥é¥É¥ó/¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö)¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤¬·è¤á¤Æ¡¢Á°Àþ4¿ÍÁíÆ°°÷¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤½¤Î¸å¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÉ²ÃÅÀ¤¬¼è¤ì¤º¡¢¤¨¤¨¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤âÀõÌîÂóËáÁª¼ê¤ò»Ï¤á¡¢¥µ¥à¡¦¥³¥¹¥¿¡¢¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ê¥Ð¡¼¥í¤Î3¿Í¤ò°ìµ¤¤ËÅêÆþ¤·¡¢·è¤·¤Æ¾¡Éé¤ò¼Î¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¤Í¡£¥¢¥Ö¥É¥ó¡¦¥×¥é¥Ã¥Ä¤âÆþ¤Ã¤¿½ªÈ×¤Ï¾¯¡¹¥Ï¥é¥Ï¥é¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Î¥´¡¼¥ë¤ÎÄ¾¸å¡¢¡ÖTe vas a casa, te vas a casa/¥Æ¡¦¥Ð¥¹¡¦¥¢¡¦¥«¥µ(¤ªÁ°¤é¤Ï²È¤Ëµ¢¤ë)¡×¤ÈÓÞ¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡¢»Ä¤ê3Ê¬¤Ë¤Ï¤Ç¥Þ¥Ã¥Õ¥§¥ª¤È°ìµ¤¿¨È¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¤ò¥Ö¥é¥¤¥à¤ËÂå¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤ÎÂç±ÑÃÇ¤À¤Ã¤¿?¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥í¥¹¥¿¥¤¥à3Ê¬¤Ë¤Ï¤½¤Î¥Ö¥é¥¤¥à¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¥Ð¥ê¥¨¥ó¥È¤¬¥«¥Ã¥È¤·Â»¤Í¤Æ¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç2-0¤È¤·¤¿¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï¤Û¤Ü¡¢¾¡Íø¤ò³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤Ë¡£
¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤ì¤Ë¤Ï¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤âÎÏ¤¬È´¤±¤¿¤«¡¢50Ê¬¤Ë¤Ï¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¥¹¥±¥¹¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥í¥É¥ê¥´¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤«¤évolea(¥Ü¥ì¥¢/¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È)¤Ç·è¤á¤Æ¡¢¤È¤¦¤È¤¦¥¹¥³¥¢¤¬3-0¤È¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤â¤¦°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤¦¡¼¤ó¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤¬¥Þ¥Ã¥Õ¥§¥ª¤Ë²¿¤«¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Îtangana(¥¿¥ó¥¬¥Ê/¾®¶¥¤ê¹ç¤¤)¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï¤¦¤ä¤à¤ä¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤Ë¡£²Ã¤¨¤Æ¥Þ¥Ã¥Õ¥§¥ª¤Ë¡ÖTira para allá, que eres muy malo/¥Æ¥£¥é¥Ñ¥é¥¢¥¸¥ã¡¼¡¢¥±¥¨r¥¹¡¦¥à¥¤¡¦¥Þ¥í(¤½¤³¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£Ä¶²¼¼ê¤¯¤½)¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¤¿¡¢ÉÝ¤¤ÊªÃÎ¤é¤º¤Î¥«¥ó¥Æ¥é¡¼¥Î(RM¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥¸¥ã¤ÎÁª¼ê)¡¢¥¢¥»¥ó¥·¥ª¤¬¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ÎÁª¼ê¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤¯¤ó¤À¤ê¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢·ö²Þ¤·¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë?
ºÇ¸å¤Ï¥Þ¥Ã¥Õ¥§¥ª¤òÍ¨¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ËÌá¤Ã¤¿¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖEstaban un poco calientes con lo que ha pasado en el partido/¥¨¥¹¥¿¥Ð¥ó¡¦¥¦¥ó¡¦¥Ý¥³¡¦¥«¥ê¥¨¥ó¥Æ¥¹¡¦¥³¥ó¡¦¥í¡¦¥±¡¦¥¢¡¦¥Ñ¥µ¡¼¥É¡¼¡¦¥¨¥ó¡¦¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥ë¥Æ¥£¡¼¥É¡¼(»î¹ç¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤»¤¤¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È³§¡¢Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿)¡×¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¥Þ¥É¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤Ë¥±¥ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Î¿¿Åß¤Î»î¹ç¤È°ã¤¤¡¢¸½ÃÏ¤¬½ë¤«¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ç¤ÎÈè¤ì¤âµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢·è¾¡¤Þ¤ÇÃæ1ÆüÂ¿¤¤¥Ð¥ë¥µ¤¬ÍÍø¤«¤â¡£ºòÇ¯10·î¤Î¥ê¡¼¥¬¡¦¥¯¥é¥·¥³¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÀä¹¥Ä´´ü¤À¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ë0-4¤È¥Û¡¼¥à¤Ç»´ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³2¥«·î¤Ç¤«¤Ê¤ê¾õ¶·¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿¸½ºß¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸Í¥¾¡¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¨¡¢¤½¤ì¤ÇÂ¾¤Î¥Þ¥É¥ê¥Ã¥ÉÀª¤Ï¤³¤Î½µËö¡¢²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ?¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤16¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾ÀïºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥¬19Àá¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Áá¤¯¤â¶âÍË¤Ë¤ÏÄïÊ¬¤Î¥é¡¼¥¸¥ç¤¬¥»¥ë¥¿¤ò¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¥¹¤Ë·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¾¡¤ÁÅÀ2º¹¤Ç12°Ì¤È11°Ì¤ÎÂÐ·è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¶¥¤Ã¤¿Àï¤¤¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â¥³¥Ñ¤Ç¤âÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¨¤¨¡¢Áá¤¯¤âÍè½µ¤Ë¤Ï16¶¯ÂÐ·è¤¬¥ß¥Ã¥É¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
ÌÚÍË¤Ë¥é¡¼¥¸¥ç¤¬¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤È¥µ¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó(¥¹¥Ú¥¤¥óËÌÉô¤Î¥Ó¡¼¥Á¥ê¥¾¡¼¥ÈÅÔ»Ô)¤ÇÂÐÀï¤È¤Ê¤ëÏÆ¤Ç¡¢¥»¥ë¥¿¤âÆ±Æü¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦¤Ç¡ÉPasillo de campeones/¥Ñ¥·¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ç¡¦¥«¥ó¥Ú¥ª¥Í¥¹(¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î²ÖÆ»)¡É¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×²¦¼Ô¤ò·Þ¤¨¤ëÇËÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤º¡£¤½¤ÎÊÕ¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¥Ò¥é¥ë¥Ç¥¹´ÆÆÄ¤âÇ¯ÌÀ¤±¤«¤éÏ¢ÀïÂ³¤¤ÎÁê¼ê¤Î¾ÃÌ×ÅÙ¤ËÉÕ¤±¹þ¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢À¸Áþ¡¢±Ê±ó¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢¥¤¥¢¥´¡¦¥¢¥¹¥Ñ¥¹¤¬32¶¯ÂÐ·è¤Î¥é¥·¥ó¡¦¥µ¥ó¥¿¥ó¥Ç¡¼¥ëÀï¤ÇÂ¤ËÆùÎ¥¤ì¤òµ¯¤³¤·¡¢1¥«·î¤ÎµÙ¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄË¤«¤Ã¤¿¤«¤È¡£
²¿¤Ë¤»¤è¡¢¤É¤Á¤é¤â¥ê¡¼¥¬¤Î¹ß³Ê·÷¤«¤é¤Ïµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î1½µ´Ö¤Ï¥³¥Ñ½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î»þ´ÖÇÛÊ¬¤Ëµ¤¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë¥³¥Ñ¤Ç¤ÏÁá¤¯¤âÇ¯Æâ¤Î2²óÀï¤ÇÇÔÂà¡£º£¤Ï¥ê¡¼¥¬°ìÂò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤ÈÂÐ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢ÅÚÍË¤Ë¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ëÀï¤È¤Ê¤ë¥ì¥¬¥Í¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤¨¤Þ¤¢¡¢º£µ¨4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë1ÉôºÆ¾º³Ê¤·¤¿Èà¤é¤ÎÍ¥ÀèÌÜÉ¸¤Ï»ÄÎ±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥³¥Ñ16¶¯ÂÐ·è¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤´Ë«Èþ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡£¤è¤Ã¤ÆÍè½µ¿åÍË¡¢2Éô¼ó°Ì¤Î¥¢¥ë¥á¥ê¥¢¤ËÉé¤±¤Æ¤âÁ´Á³¡¢µ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ï¥á¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤ÎÂàÃÄ¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¥é¡¼¥¸¥ç¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¤³¤ÎÌÚÍË¤Ë¤Ï´üÂÔ¤·¤¿Æ¯¤¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿FW¥Ï¥é¡¼¤È¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë·ÀÌó¤ò²ò¾Ã¡£¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ë¤ª°ú¤¼è¤ê´ê¤Ã¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥´¡¼¥ë¸»¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥ë¥Ï¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅöÌÌ¤Ï¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤â½Ð¾ìÄä»ß¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤·¤Í¡£º£¤Ï¥ß¥²¡¼¥ë¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥Õ¥¨¥ó¥Æ¤ä¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤é¤¬1Éô¤Ç¤Î¿·¶ÃÏ¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¤½¤·¤Æ»Ä¤ê¤Î2¥Á¡¼¥à¤ÏÆüÍË¤Î¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ø¥¿¥Õ¥§¤¬¥é¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤¤ó¤À¤«°¤¤¤ó¤À¤«¡¢¥Ü¥ë¥À¥é¥¹´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÂç¤¤Ê¥¸¥ì¥ó¥Þ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Í¤¨¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¶âÍË¤Î¥³¥Ñ16¶¯ÃêÁª¤ÇºÇ¼å¡¢Í£°ì¤ÎRFEF2Éô(¼Â¼Á4Éô)¤Î¥Ý¥ó¥Æ¥Ù¥É¥é¤ÈÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÍ¾Íµ¤Ç¾¡¤¿¤Ê¤¤¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤?¤¿¤À¹¬¤¤¡¢»ä¤â´ª°ã¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óCL¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢1·îºÇ¸å¤Î2½µ´Ö¤Ï¥³¥Ñ¤Ï³«ºÅ¤µ¤ì¤º¡£CL½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¤À¤±¤¬¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤ÎºÇ½ª2Àá¤ò¥ß¥Ã¥É¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ÏÆüÄøÅª¤Ë¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Ï¹ß³Ê·÷¤Þ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ1¤È¤¤¤¦ÃÇ³³ÀäÊÉ¤Ë¤¤¤ë¿È¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Í¾Ê¬¤ÊÂç²ñ¤Ï¤µ¤Ã¤µ¤È¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢¥ê¡¼¥¬¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤Ë¤·¤Æ¤âÁá¤á¤Ë¥´¡¼¥ëÆü¾È¤ê¤òÊä¤¦FW¤ò³Í¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤È¡£¥³¥Ñ32¶¯ÂÐ·è¥°¥é¥Ê¥À(2Éô)Àï¤Ç·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¥Ü¥ë¥Ï¡¦¥Þ¥¸¥ç¥é¥ë¤Î¾õÂÖ¤â¤Þ¤ÀÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¤·¡¢¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥µ¥Ç¥£¥¯(¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À)¤âÇ¯ÌÀ¤±¤Ë¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¡£¤â¤·¤ä½ÐÌá¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¥¨¥Í¥¹¡¦¥¦¥Ê¥ë(¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹)¤â¤³¤ÎÌÚÍË¤ËºÆÅÙ¤Î¥Ò¥¶¤Î¿ÙÂÓÃÇÎö¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ï·è¤Þ¤é¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¶áÆüÃæ¤ËÏ¯Êó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤¤ÆÆüÍË¸á¸å4»þ15Ê¬(ÆüËÜ»þ´ÖÍâ¸áÁ°0»þ15Ê¬)¤«¤é¡¢¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¡¼¥Î¤Ë¥ª¥µ¥¹¥Ê¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤¬¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ç¡¢¤½¤¦¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ï¥Þ¥É¥ê¡¼¤¬¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤Ë½ç±ä»î¹ç¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢¼º¤Ã¤¿¼ó°Ì¤ÎºÂ¤ò¼è¤êÌá¤¹Âç¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇÄ¹¤Î14Ï¢¾¡Ã£À®¤â·ü¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç»ö¤Ê°ìÀï¡£¤¿¤À¤Þ¤¢¡¢Àè½µËö¤Î¥³¥Ñ32¶¯¥Þ¥ë¥Ù¥¸¥ã(RFEF1Éô/¼Â¼Á1Éô)Àï°ÊÍè¡¢»î¹ç¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î½àÈ÷¤â¥Þ¥Ï¥À¥ª¥ó¥À(¥Þ¥É¥ê¥Ã¥É¶á¹Ù)¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¥Ð¥ë¥µ¤È¤ÎÇ¯ÆâºÇ½ªÀï¤ÇÉé½ý¤·¤¿¥Ò¥á¥Í¥¹¤ÎÉüµ¢¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡£
¤½¤ì°Ê³°¡¢ºòµ¨¤Î¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤«¤é¡¢¤Þ¤ÀÄÌ¾ï¥â¡¼¥É¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤º¡¢Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÊü½Ð¤â±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Þ¥ë¤ò½ü¤¡¢Éé½ý¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÊÌ¤Ë»Ù¾ã¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥Ñ16¶¯ÂÐ·è¤Ç¤âÈà¤é¤Ï¤¤¤¤ÌÜ¤¬½Ð¤Æ¤Í¤¨¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤âÍè½µ¿åÍË¤Ï»Ä¤Ã¤¿¤â¤¦1¤Ä¤Î2Éô¥Á¡¼¥à¡¢¥¨¥ë¥Á¥§¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ä¤Ï¤ê¥³¥ÑÀ¸¤»Ä¤êÁÈ¤Î¥ª¥µ¥¹¥Ê¤Ï¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£¶áÎÙ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë°Õ¼±¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸å¼Ô¤¬Ç®¤¤Æ®¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¥ê¡¼¥¬¤¬ÁÂ¤«¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÀè4½µ´Ö¤Ï½µ2»î¹ç¥Ú¡¼¥¹¤¬Â³¤¯¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡£¤³¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µÙ²Ë¤ÇÃß¤¨¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òº£¤³¤½¡¢Â¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£