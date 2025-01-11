¥³¥ì¹Í¤¨¤¿¿ÍÅ·ºÍーーー¥Ã¡ª¡ª¡Ú¥»¥ê¥¢¡Û²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤¤å¤ó♡¡ÖÀ¸³è»¨²ß¡×
²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖÀ¸³è»¨²ß¡×¤¬¡Ú¥»¥ê¥¢¡Û¤ËÂç½¸¹ç¡ª ¤É¤ì¤â»È¤¤¾¡¼ê¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Æü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Èµ¤Ê¬¤Þ¤ÇÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¥±ー¥¹Æþ¤ê¤ÎÉÕäµ¥»¥Ã¥È¡¢ÃÖÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¥ê¥Í¥º¥ß¤Î¥Ú¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤É¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤4ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
4¼ïÎà¤Ç»È¤¤Ê¬¤±¤Ç¤¤ë¡Ö¥±ー¥¹Æþ¤êÉÕäµ80Ëç¡×
4¼ïÎà¤ÎÉÕäµ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ªÆÀ´¶¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤Á¤é¡£ÀìÍÑ¤Î¥±ー¥¹¤Þ¤Ç¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¯³°½ÐÀè¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë»È¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÉÕäµ¤ÏºÙÄ¹¤¤¥¿¥¤¥×3¼ï¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥â¤Ç¤¤ë¥ê¥¹¥È¥¿¥¤¥×1¼ï¤âÆþ¤Ã¤¿ÊØÍø»ÅÍÍ¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤Û¤É¤è¤¯ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»È¤¦¤¿¤Ó¤Ëµ¤Ê¬¤Þ¤Ç¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º¹¤·¹þ¤à¤À¤±¤Ç¥Ú¥ó¼ýÇ¼¤Ë¡ª¡Ö¥Ï¥ê¥Í¥º¥ß¥Ú¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¡×
¤Ä¤Ö¤é¤ÊÆ·¤Î¥Ï¥ê¥Í¥º¥ß¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤¡¢ÃÖÊª¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤Á¤é¡£¥Ú¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤é¤·¤¯¡¢ÆÍµ¯ÉôÊ¬¤Î·ä´Ö¤Ëº¹¤·¹þ¤à¤À¤±¤Ç¥Ú¥ó¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥Ú¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤è¤ê¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢°µÇ÷´¶¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¾ì½ê¤ò¼è¤é¤º¤ËÃÖ¤±¤½¤¦¡£¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤ÎÌþ¤·¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Äì¥Þ¥Á¤â¤¢¤Ã¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£ー¥Úー¥Ñー¥Ð¥Ã¥°¡×
¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÍÑ¤ä¡¢¼ýÇ¼¤ÎÌÜ±£¤·¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤½¤¦¤Ê¤³¤Á¤é¡£¥Ô¥ó¥¯¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¥ß¥Ã¥Õ¥£ー¤Î¥¤¥é¥¹¥È
& ¥í¥´¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥¥åー¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þー@risa_.piano¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¹â¤µ¤Ï¡Ö23cm¡×¤Ç¡¢Äì¥Þ¥Á¤â¤¢¤ëÊ¬¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¡£2Ëç¥»¥Ã¥È¤Ç\110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¡¢¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤¬¤é°Â¤¯¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£
Ãæ¿È¤ò±£¤»¤ÆÀ¸³è´¶¤ò¥ª¥Õ¡ª¡Ö¥Ý¥Á¥±ー¥¹ Åû·Á ¥Þ¥È¥ê¥çー¥·¥«¡×
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þー@akaneko715¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ª»¥¤ò´Ý¤á¤ÆÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡×¤È¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¡£¥Þ¥È¥ê¥çー¥·¥«É÷¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤·¤¿¡¢Åû·Á¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£¼ýÇ¼»þ¤ËÃæ¿È¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢À¸³è´¶¤ò¥°¥Ã¤ÈÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£Ãæ¤Ï¶õÆ¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª»¥¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥ì¥·ー¥È¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¾®ÊªÆþ¤ì¤Ë¤âÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@risa_.pianoÍÍ¡¢@akaneko715ÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤äÈÎÇä½ªÎ»¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§S.Hoshino