¡Ö²ð¸î¤Î¸½¾ì¤Ï´íµ¡Åª¾õ¶·¡×Î©·û¡¦ÌîÅÄ»á¡¡¿¦°÷¤ÎÄÂ¶âÁý³Û¤ÎË¡°Æ¤òÄó½Ð¤Ø¡¡ÊÝ°é»Î¤é¤Î½è¶ø²þÁ±Ë¡°Æ¤â
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï11Æü¡¢¡Ö²ð¸î¤Î¸½¾ì¤Ï´íµ¡Åª¾õ¶·¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢²ð¸î¡¦¾ã³²Ê¡»ã¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¿¦°÷¤ÎÄÂ¶â¤òÁý¤ä¤¹Ë¡°Æ¤ò24Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
ÌîÅÄ»á¤Ï¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤Çµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö²ð¸î¤Î¸½¾ì¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿Í¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÂÔ¶ø²þÁ±¤ÎË¡°Æ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Î©·û¤¬2024Ç¯¡¢Äó½Ð¤·¤¿Ë¡°Æ¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¤â¤Î¤À¤È¤·¤Æ¡Ö²ð¸î¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ã³²Ê¡»ã¤Î¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡£ÄÂ¶â¤ò·î³Û1Ëü±ß¡¢Ç¯³Û12Ëü±ßÁý³Û¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÊÝ°é¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Î½è¶ø²þÁ±Ë¡°Æ¤âÄó½Ð¤¹¤ëÍ½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯12·î¤ËÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¶¦Æ±Äó½Ð¤·¤¿¡Ö³Ø¹»µë¿©Ìµ½þ²½Ë¡°Æ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖµÄÏÀ¤ÎÐÙ¾å¡Ê¤½¤¸¤ç¤¦¡Ë¤ËºÜ¤»¤ì¤Ð¡¢ºÎ·è¤Ç¾¡¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£