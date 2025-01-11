¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤ò25Ç¯´ÖÊ§¤Ã¤¿¤é¡¢¾ÍèÇ¯¶â¤Ï¤¤¤¯¤é¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢25Ç¯´Ö¡¢¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¾Íè¤â¤é¤¨¤ëÇ¯¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
20ºÐ¤«¤é60ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î40Ç¯´Ö¤ÎÁ´´ü´ÖÊÝ¸±ÎÁ¤òÇ¼¤á¤ë¤È¡¢65ºÐ¤«¤é¡¢Ëþ³Û¤ÎÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ò¼õµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ6Ç¯4·îÊ¬¤«¤é¤ÎËþ³Û¤ÎÇ¯¶â³Û¤Ï81Ëü6000±ß¤Ç¤¹¡£
Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Î¼õµë³Û¤Ï¡¢ÊÝ¸±ÎÁÇ¼ÉÕ´ü´Ö¡¢ÌÈ½ü´ü´Ö¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¼õµë³Û¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡üÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Î¼õµë³Û
81Ëü6000±ß¡ß¡ÐÊÝ¸±ÎÁÇ¼ÉÕºÑ·î¿ô¡Ü¡ÊÁ´³ÛÌÈ½ü·î¿ô¡ß4¡¿8¡Ë¡Ü¡Ê4Ê¬¤Î1Ç¼ÉÕ·î¿ô¡ß5¡¿8¡Ë¡Ü¡ÊÈ¾³ÛÇ¼ÉÕ·î¿ô¡ß6¡¿8¡Ë¡Ü¡Ê4Ê¬¤Î3Ç¼ÉÕ·î¿ô¡ß7¡¿8¡Ë¡Ñ¡à40Ç¯¡Ê²ÃÆþ²ÄÇ½Ç¯¿ô¡Ë¡ß12¥«·î
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ì¤Ç¼´ü´Ö¤äÌÈ½ü´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Ëþ³Û¤ÎÇ¯¶â³Û¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ç¤Ï¡¢¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤ò25Ç¯´Ö»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÇ¯¶â³Û¤ò·×»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Àè¤Û¤É¤Î¸ø¼°¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
81Ëü6000±ß¡ß¡Ê25Ç¯¡ß12¥«·î¡Ë¡à¡Ê40Ç¯¡ß12¥«·î¡Ë¡á51Ëü±ß
¤Ä¤Þ¤ê¡¢65ºÐ¤«¤éÇ¯´Ö51Ëü±ß¤òÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
º£²ó¤Ï¡¢25Ç¯´Ö¡¢¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¾Íè¤â¤é¤¨¤ëÇ¯¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
Q¡§¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤ò25Ç¯´ÖÊ§¤Ã¤¿¤é¡¢¾ÍèÇ¯¶â¤Ï¤¤¤¯¤é¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡Ö¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤ò25Ç¯´Ö»ÙÊ§¤Ã¤¿¤é¡¢¾Íè¡¢¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯¶â¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¡ÊÆ¿Ì¾´õË¾¤µ¤ó¡Ë
A¡§65ºÐ¤«¤éÇ¯´Ö51Ëü±ß¤ÎÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë20ºÐ°Ê¾å60ºÐÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤Ï¡¢¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤òÇ¼¤á¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Ï¡¢¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁÇ¼ÉÕºÑ´ü´Ö¤ÈÊÝ¸±ÎÁÌÈ½ü´ü´Ö¤Ê¤É¤ò¹ç»»¤·¤¿¼õµë»ñ³Ê´ü´Ö¤¬10Ç¯°Ê¾å¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢65ºÐ¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
20ºÐ¤«¤é60ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î40Ç¯´Ö¤ÎÁ´´ü´ÖÊÝ¸±ÎÁ¤òÇ¼¤á¤ë¤È¡¢65ºÐ¤«¤é¡¢Ëþ³Û¤ÎÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ò¼õµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ6Ç¯4·îÊ¬¤«¤é¤ÎËþ³Û¤ÎÇ¯¶â³Û¤Ï81Ëü6000±ß¤Ç¤¹¡£
Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Î¼õµë³Û¤Ï¡¢ÊÝ¸±ÎÁÇ¼ÉÕ´ü´Ö¡¢ÌÈ½ü´ü´Ö¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¼õµë³Û¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡üÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Î¼õµë³Û
81Ëü6000±ß¡ß¡ÐÊÝ¸±ÎÁÇ¼ÉÕºÑ·î¿ô¡Ü¡ÊÁ´³ÛÌÈ½ü·î¿ô¡ß4¡¿8¡Ë¡Ü¡Ê4Ê¬¤Î1Ç¼ÉÕ·î¿ô¡ß5¡¿8¡Ë¡Ü¡ÊÈ¾³ÛÇ¼ÉÕ·î¿ô¡ß6¡¿8¡Ë¡Ü¡Ê4Ê¬¤Î3Ç¼ÉÕ·î¿ô¡ß7¡¿8¡Ë¡Ñ¡à40Ç¯¡Ê²ÃÆþ²ÄÇ½Ç¯¿ô¡Ë¡ß12¥«·î
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ì¤Ç¼´ü´Ö¤äÌÈ½ü´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Ëþ³Û¤ÎÇ¯¶â³Û¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ç¤Ï¡¢¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤ò25Ç¯´Ö»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÇ¯¶â³Û¤ò·×»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Àè¤Û¤É¤Î¸ø¼°¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
81Ëü6000±ß¡ß¡Ê25Ç¯¡ß12¥«·î¡Ë¡à¡Ê40Ç¯¡ß12¥«·î¡Ë¡á51Ëü±ß
¤Ä¤Þ¤ê¡¢65ºÐ¤«¤éÇ¯´Ö51Ëü±ß¤òÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)