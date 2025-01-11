·è¾¡¤Ï7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆÀï¡ª Á°¶¶°é±Ñ¤ÈÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¤¬¶¦¤Ë2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¦¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Û

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[12:05]
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[14:20]
Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð(ÀéÍÕ) 1-0 Åì³¤ÂçÁêÌÏ(¿ÀÆàÀî)
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[12:05]
ÌÀ½¨ÆüÎ©(°ñ¾ë) 1-2 Åì³¤ÂçÁêÌÏ(¿ÀÆàÀî)
[14:10]
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[12:05]
Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð(ÀéÍÕ) 8-0¾åÅÄÀ¾(Ä¹Ìî)
[14:10]
Á°¶¶°é±Ñ(·²ÇÏ) 1-0 ËÙ±Û(ÅìµþA)
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[12:05]
ÅìÊ¡²¬(Ê¡²¬) 1-0 ºåÆîÂç¹â(Âçºå)
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[12:05]
¾¾»³ËÌ(°¦É²) 1-6 ËÙ±Û(ÅìµþA)
[14:10]
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[12:05]
ÌðÈÄÃæ±û(ÆÊÌÚ) 0-2 ¾åÅÄÀ¾(Ä¹Ìî)
[14:10]
Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð(ÀéÍÕ) 2-1 ÂçÄÅ(·§ËÜ)
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◼︎Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu
[12:05]
ÅìËÌ³Ø±¡(µÜ¾ë) 0-3 Åì³¤ÂçÁêÌÏ(¿ÀÆàÀî)
[14:10]
ÌÀ½¨ÆüÎ©(°ñ¾ë) 1-1(PK¡§5-4) Äëµþ(ÅìµþB)
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12/31(²Ð)
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[12:05]
ÀÄ¿¹»³ÅÄ(ÀÄ¿¹) 1-2 ¹âÀî³Ø±à(»³¸ý)
[14:10]
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[12:05]
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[14:10]
ÅìÊ¡²¬(Ê¡²¬) 2-0 ÀµÃÒ¿¼Ã«(ºë¶Ì)
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[12:05]
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[12:05]
Á°¶¶°é±Ñ(·²ÇÏ) 2-2(PK¡§6-5) °¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ(°¦ÃÎ)
[14:10]
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[12:05]
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[14:10]
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◼︎¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê
[12:05]
ÌðÈÄÃæ±û(ÆÊÌÚ) 2-1 Æü¾Ï³Ø±à(µÜºê)
[14:10]
¾åÅÄÀ¾(Ä¹Ìî) 2-1 ÆÁÅç»ÔÎ©(ÆÁÅç)
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◼︎¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä»°¥ÄÂôµåµ»¾ì
[12:05]
ÌÀ½¨ÆüÎ©(°ñ¾ë) 2-0 ¶áÂçÏÂ²Î»³(ÏÂ²Î»³)
[14:10]
ÅìËÌ³Ø±¡(µÜ¾ë) 1-0 ÂìÀîÂèÆó(Ê¼¸Ë)
◼︎Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu
[12:05]
Åì³¤ÂçÁêÌÏ(¿ÀÆàÀî) 2-1 ÁðÄÅÅì(¼¢²ì)
[14:10]
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[12:05]
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[14:10]
ÀÅ²¬³Ø±à(ÀÅ²¬) 2-0 ¹Åç¹ñºÝ³Ø±¡(¹Åç)
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[12:05]
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[14:10]
¾°»Ö(Ê¡Åç) 0-0(PK¡§3-5) ÅìÊ¡²¬(Ê¡²¬)
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◼︎¶ðÂôÎ¦¾å¶¥µ»¾ì
[12:05]
Á°¶¶°é±Ñ(·²ÇÏ) 2-0 ÊÆ»ÒËÌ(Ä»¼è)
[14:10]
°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ(°¦ÃÎ) 6-3 ÌÀÀ¿(Åçº¬)
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[12:05]
Î¶Ã«ÉÙ»³(ÉÙ»³) 0-0(PK¡§5-4) ÆáÇÆÀ¾(²Æì)
◼︎Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu
[14:10]
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[12:05]
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[14:10]
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◼︎¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê
[12:05]
ÌðÈÄÃæ±û(ÆÊÌÚ) 2-1 ²¬»³³Ø·Ý´Û(²¬»³)
[14:10]
À¾ÌÜ(½©ÅÄ) 1-6 Æü¾Ï³Ø±à(µÜºê)
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◼︎Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu
[12:05]
¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí(ÀÐÀî) 0-0(PK¡§4-3) ¼¯»ùÅç¾ëÀ¾(¼¯»ùÅç)
◼︎¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä»°¥ÄÂôµåµ»¾ì
[12:05]
»³Íü³Ø±¡(»³Íü) 1-2 ÂìÀîÂèÆó(Ê¼¸Ë)
[14:10]
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1/11(ÅÚ)
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Á°¶¶°é±Ñ(·²ÇÏ) 2-2(PK¡§6-5) °¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ(°¦ÃÎ)
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[12:05]
Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð(ÀéÍÕ) 5-0 º´²ìÅì(º´²ì)
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[14:10]
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12/29(Æü)
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ÅìËÌ³Ø±¡(µÜ¾ë) 3-1 ÆàÎÉ°é±Ñ(ÆàÎÉ)