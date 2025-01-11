·è¾¡¤Ï7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆÀï¡ª Á°¶¶°é±Ñ¤ÈÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¤¬¶¦¤Ë2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¦¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Û

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1/13(·î¡¦½Ë)

[14:05]

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¡Ú½à·è¾¡¡Û

1/11(ÅÚ)

[12:05]

ÅìÊ¡²¬(Ê¡²¬) 1-3 Á°¶¶°é±Ñ(·²ÇÏ)

[14:20]

Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð(ÀéÍÕ) 1-0 Åì³¤ÂçÁêÌÏ(¿ÀÆàÀî)

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1/4(ÅÚ)

◼︎Uvance¤È¤É¤í¤­¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu

[12:05]

ÌÀ½¨ÆüÎ©(°ñ¾ë) 1-2 Åì³¤ÂçÁêÌÏ(¿ÀÆàÀî)

[14:10]

ÀÅ²¬³Ø±à(ÀÅ²¬) 0-0(PK¡§4-5) ÅìÊ¡²¬(Ê¡²¬)

◼︎¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê

[12:05]

Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð(ÀéÍÕ) 8-0¾åÅÄÀ¾(Ä¹Ìî)

[14:10]

Á°¶¶°é±Ñ(·²ÇÏ) 1-0 ËÙ±Û(ÅìµþA)

¡Ú3²óÀï¡Û

1/2(ÌÚ)

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◼︎±ºÏÂ¶ð¾ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à

[12:05]

ÅìÊ¡²¬(Ê¡²¬) 1-0 ºåÆîÂç¹â(Âçºå)

[14:10]

¹âÀî³Ø±à(»³¸ý) 0-2 ÀÅ²¬³Ø±à(ÀÅ²¬)

¡ÔB¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Õ

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[12:05]

¾¾»³ËÌ(°¦É²) 1-6 ËÙ±Û(ÅìµþA)

[14:10]

ÄëµþÂç²Ä»ù(´ôÉì) 2-3 Á°¶¶°é±Ñ(·²ÇÏ)

¡ÔC¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Õ

◼︎¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê

[12:05]

ÌðÈÄÃæ±û(ÆÊÌÚ) 0-2 ¾åÅÄÀ¾(Ä¹Ìî)

[14:10]

Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð(ÀéÍÕ) 2-1 ÂçÄÅ(·§ËÜ)

¡ÔD¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Õ

◼︎Uvance¤È¤É¤í¤­¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu

[12:05]

ÅìËÌ³Ø±¡(µÜ¾ë) 0-3 Åì³¤ÂçÁêÌÏ(¿ÀÆàÀî)

[14:10]

ÌÀ½¨ÆüÎ©(°ñ¾ë) 1-1(PK¡§5-4) Äëµþ(ÅìµþB)

¡Ú2²óÀï¡Û

12/31(²Ð)

¡ÔA¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Õ

◼︎NACK£µ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜ

[12:05]

ÀÄ¿¹»³ÅÄ(ÀÄ¿¹) 1-2 ¹âÀî³Ø±à(»³¸ý)

[14:10]

¿·³ãÌÀ·±(¿·³ã) 0-6 ºåÆîÂç¹â(Âçºå)

¢£±ºÏÂ¶ð¾ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à

[12:05]

ÀÅ²¬³Ø±à(ÀÅ²¬) 2-0 ¹âÃÎ(¹âÃÎ)

[14:10]

ÅìÊ¡²¬(Ê¡²¬) 2-0 ÀµÃÒ¿¼Ã«(ºë¶Ì)

¡ÔB¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Õ

◼︎Ì£¤ÎÁÇ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÀ¾¤¬µÖ

[12:05]

ÄëµþÂç²Ä»ù(´ôÉì) 5-1 ÂçÊ¬Äáºê(ÂçÊ¬)

[14:10]

¾¾»³ËÌ(°¦É²) 1-0 Î¶Ã«ÉÙ»³(ÉÙ»³)

◼︎¶ðÂôÎ¦¾å¶¥µ»¾ì

[12:05]

Á°¶¶°é±Ñ(·²ÇÏ) 2-2(PK¡§6-5) °¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ(°¦ÃÎ)

[14:10]

ÄÅ¹©(»°½Å) 0-2 ËÙ±Û(ÅìµþA)

¡ÔC¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Õ

◼︎¸©Î©Çð¤ÎÍÕ¸ø±àÁí¹ç¶¥µ»¾ì

[12:05]

Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð(ÀéÍÕ) 5-0 º´²ìÅì(º´²ì)

[14:10]

»¥ËÚÂçÃ«(ËÌ³¤Æ») 1-2 ÂçÄÅ(·§ËÜ)

◼︎¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê

[12:05]

ÌðÈÄÃæ±û(ÆÊÌÚ) 2-1 Æü¾Ï³Ø±à(µÜºê)

[14:10]

¾åÅÄÀ¾(Ä¹Ìî) 2-1 ÆÁÅç»ÔÎ©(ÆÁÅç)

¡ÔD¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Õ

◼︎¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä»°¥ÄÂôµåµ»¾ì

[12:05]

ÌÀ½¨ÆüÎ©(°ñ¾ë) 2-0 ¶áÂçÏÂ²Î»³(ÏÂ²Î»³)

[14:10]

ÅìËÌ³Ø±¡(µÜ¾ë) 1-0 ÂìÀîÂèÆó(Ê¼¸Ë)

◼︎Uvance¤È¤É¤í¤­¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu

[12:05]

Åì³¤ÂçÁêÌÏ(¿ÀÆàÀî) 2-1 ÁðÄÅÅì(¼¢²ì)

[14:10]

Äëµþ(ÅìµþB) v5-0¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí(ÀÐÀî)

¡Ú1²óÀï¡Û

12/28(ÅÚ)¢¨³«ËëÀï

Äëµþ(ÅìµþB) 2-1 µþÅÔµÌ(µþÅÔ)

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12/29(Æü)

¡ÔA¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Õ

◼︎±ºÏÂ¶ð¾ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à

[12:05]

ÀìÂçËÌ¾å(´ä¼ê) 0-2 ¹âÃÎ(¹âÃÎ)

[14:10]

ÀÅ²¬³Ø±à(ÀÅ²¬) 2-0 ¹­Åç¹ñºÝ³Ø±¡(¹­Åç)

◼︎NACK£µ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜ

[12:05]

ÀµÃÒ¿¼Ã«(ºë¶Ì) 2-1 Ä¹ºêÁí²ÊÂçÉí(Ä¹ºê)

[14:10]

¾°»Ö(Ê¡Åç) 0-0(PK¡§3-5) ÅìÊ¡²¬(Ê¡²¬)

¡ÔB¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Õ

◼︎¶ðÂôÎ¦¾å¶¥µ»¾ì

[12:05]

Á°¶¶°é±Ñ(·²ÇÏ) 2-0 ÊÆ»ÒËÌ(Ä»¼è)

[14:10]

°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ(°¦ÃÎ) 6-3 ÌÀÀ¿(Åçº¬)

◼︎Ì£¤ÎÁÇ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÀ¾¤¬µÖ

[12:05]

Î¶Ã«ÉÙ»³(ÉÙ»³) 0-0(PK¡§5-4) ÆáÇÆÀ¾(²­Æì)

◼︎Uvance¤È¤É¤í¤­¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu

[14:10]

Åì³¤Âç»³·Á(»³·Á) 0-1 ¾¾»³ËÌ(°¦É²)

¡ÔC¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Õ

◼︎¸©Î©Çð¤ÎÍÕ¸ø±àÁí¹ç¶¥µ»¾ì

[12:05]

Ê¡°æ¾¦(Ê¡°æ) 0-4 ÂçÄÅ(·§ËÜ)

[14:10]

»¥ËÚÂçÃ«(ËÌ³¤Æ») 1-1(PK¡§12-11) ´¨Àî(¹áÀî)

◼︎¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê

[12:05]

ÌðÈÄÃæ±û(ÆÊÌÚ) 2-1 ²¬»³³Ø·Ý´Û(²¬»³)

[14:10]

À¾ÌÜ(½©ÅÄ) 1-6 Æü¾Ï³Ø±à(µÜºê)

¡ÔD¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Õ

◼︎Uvance¤È¤É¤í¤­¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu

[12:05]

¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí(ÀÐÀî) 0-0(PK¡§4-3) ¼¯»ùÅç¾ëÀ¾(¼¯»ùÅç)

◼︎¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä»°¥ÄÂôµåµ»¾ì

[12:05]

»³Íü³Ø±¡(»³Íü) 1-2 ÂìÀîÂèÆó(Ê¼¸Ë)

[14:10]

ÅìËÌ³Ø±¡(µÜ¾ë) 3-1 ÆàÎÉ°é±Ñ(ÆàÎÉ)