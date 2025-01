ν[NEU]が1月4日、渋谷公会堂にてラストライブ<since2009〜2025 ν[NEU] FINAL LIVE『エンドロール 〜何よりも大事な君へ〜』>を開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。ν[NEU] の旅が遂に“ゴール”を迎えた。活動期間5年を経て過去に一度解散を迎えるも、それぞれの人生を送る中で解散から5年後にメンバーが再会。これをきっかけに再び動き出してから5年、実に15年に及ぶ旅路の完全完結だ。その壮大な物語を締めくくる最後の日の記録となる。

■ν[NEU]<since2009〜2025 ν[NEU] FINAL LIVE『エンドロール 〜何よりも大事な君へ〜』>2025年1月4日(土)@東京・渋谷公会堂(LINE CUBE SHIBUYA) セットリスト



01. PULSE02. カレイドスコープ03. LIMIT04. Jumping Lady!05. The 25th Century Love06. 妄想接吻07. LAB08. NewWorld09. RED EMOTION 〜希望〜10. 恋模様11. 最愛と渇望の日々12. APOLLON13. ひとりじゃない14. YES≒NO15. cube16. in my secret...17. ピンクマーブル18. エンドロール19. everlasting lightencore20. スプラッシュ!