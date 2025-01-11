フォーエバーヤングなど2025サウジカップに予備登録
現地時間2月22日に、サウジアラビアのキングアブドゥルアジーズ競馬場で行われるサウジカップ（G1）に予備登録のあったJRA所属馬が発表された。
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●サウジカップ（G1）
アウトレンジ（牡5・栗東・大久保龍志）
ウィリアムバローズ（牡7・栗東・上村洋行）
ウィルソンテソーロ（牡6・美浦・高木登）
ウシュバテソーロ（牡8・美浦・高木登）
エルトンバローズ（牡5・栗東・杉山晴紀）
ガイアフォース（牡6・栗東・杉山晴紀）
クラウンプライド（牡6・栗東・新谷功一）
サンライズジパング（牡4・栗東・音無秀孝）
シンエンペラー（牡4・栗東・矢作芳人）
ダノンデサイル（牡4・栗東・安田翔伍）
テーオーパスワード（牡4・栗東・高柳大輔）
デシエルト（牡6・栗東・安田翔伍）
デルマソトガケ（牡5・栗東・音無秀孝）
ドゥラエレーデ（牡5・栗東・池添学）
フォーエバーヤング（牡4・栗東・矢作芳人）
ペプチドナイル（牡7・栗東・武英智）
ホウオウビスケッツ（牡5・美浦・奥村武）
ラヴェル（牝5・栗東・矢作芳人）
ラムジェット（牡4・栗東・佐々木晶三）
なお、サンライズジパング、シンエンペラー、ラヴェルは、サウジカップ開催の他レースにも登録している。