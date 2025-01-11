現地時間2月22日に、サウジアラビアのキングアブドゥルアジーズ競馬場で行われるサウジカップ（G1）に予備登録のあったJRA所属馬が発表された。

【東京大賞典】坂井瑠「日本では負けられない気持ち」フォーエバーヤングは国内無敗

日本の有力馬が多数登録

●サウジカップ（G1）

アウトレンジ（牡5・栗東・大久保龍志）

ウィリアムバローズ（牡7・栗東・上村洋行）

ウィルソンテソーロ（牡6・美浦・高木登）

ウシュバテソーロ（牡8・美浦・高木登）

エルトンバローズ（牡5・栗東・杉山晴紀）

ガイアフォース（牡6・栗東・杉山晴紀）

クラウンプライド（牡6・栗東・新谷功一）

サンライズジパング（牡4・栗東・音無秀孝）

シンエンペラー（牡4・栗東・矢作芳人）

ダノンデサイル（牡4・栗東・安田翔伍）

テーオーパスワード（牡4・栗東・高柳大輔）

デシエルト（牡6・栗東・安田翔伍）

デルマソトガケ（牡5・栗東・音無秀孝）

ドゥラエレーデ（牡5・栗東・池添学）

フォーエバーヤング（牡4・栗東・矢作芳人）

ペプチドナイル（牡7・栗東・武英智）

ホウオウビスケッツ（牡5・美浦・奥村武）

ラヴェル（牝5・栗東・矢作芳人）

ラムジェット（牡4・栗東・佐々木晶三）

なお、サンライズジパング、シンエンペラー、ラヴェルは、サウジカップ開催の他レースにも登録している。