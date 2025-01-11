Sareee¡¡ÉðÆ£·É»Ê¤Î°¦Ì¼¡¦Ì¸°¦¤È¤â¤Á¤Ä¤¡Ö½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡¿Íµ¤½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î£Ó£á£ò£å£å£å¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢Àîºê»Ô¤Î¡ÖÀîºê¶äºÂ³¹¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·½Õ¹±Îã¤â¤Á¤Ä¤Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÉðÆ£·É»Ê¤ÎÄ¹½÷¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¡ÖÌ¸°¦¡×¤³¤ÈÉðÆ£°¦è½¤âÏ©¾å¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¤¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¤È°Û¿§¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡££Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¡¢¡ÖÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼ÒÀ©Äê£²£°£²£´¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ç¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤ò½é¼õ¾Þ¡£Ì¸°¦¤«¤é¼õ¾ÞµÇ°¤Î²ÖÂ«¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Ï½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£µîÇ¯¤â¤³¤³¤Ç¡¢¤â¤Á¤Ä¤¤ò¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¾Þ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤³¤³¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ÎÍÍ»Ò¡£Ì¸°¦¤«¤é¤Î²ÖÂ«Â£Äè¤Ë¤Ï¡ÖÉðÆ£¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤µ¤ó¡¢Ì¸°¦¤µ¤ó¤«¤é²Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¸°¦¤ÎÉã¡¢ÉðÆ£¤Ï£Í£Ö£Ð¤ò£´ÅÙ³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤Î¾ïÏ¢¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÉðÆ£¤ÎÂåÍý¡×¤È¤·¤ÆÍè¤¿¤È¤¤¤¦Ì¸°¦¤Ï¡Ö¡Ê£Ó£á£ò£å£å£å¤Î¼õ¾Þ¤Ë¡ËÉðÆ£¤â¡Ø¤¹¤´¤¤¤Ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ú¤Â³¤¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÉã¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£