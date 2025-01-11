MAISONdes『FLASH THE FIRST TAKE』初登場！Instagramブランドキャンペーン参加曲を初パフォーマンス
■「あいうぉん」はSNS総フォロワー数750万に迫るゆーりが歌唱し、3度目のMAISONdes入居となるはしメロが作詞作曲を手掛けた楽曲！
MAISONdesがYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）の新プロジェクト『FLASH THE FIRST TAKE』に初登場し、Instagramブランドキャンペーン参加楽曲の「あいうぉん feat. ゆーり, はしメロ」を初パフォーマンス。
『FLASH THE FIRST TAKE』は、『THE FIRST TAKE』と同じ白い空間のなかでアーティストたちが60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画。
今回披露された「あいうぉん」はSNS総フォロワー数750万に迫る国内屈指のSNSクリエイターのゆーりが歌唱し、MAISONdesには『TikTokトレンド大賞2023』ノミネート楽曲「けーたいみしてよ」、『うる星やつら』第3クールOオープニングテーマ「ロックオン」に続き3度目の入居となるはしメロが作詞作曲を手掛けた楽曲。
ポップなメロディとキャッチーなリズムが印象的で、「本当はキラキラしたい」という内気な女の子の揺れ動く心情が、独特な言葉遊びとリズミカルなフレーズで展開されている。
60秒の一発撮りという緊張感ある空間のなかで歌い上げるゆーりのパフォーマンスに注目だ。
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q
『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE
https://www.thefirsttake.jp/
MAISONdes OFFICIAL SITE
https://www.maisondes-6half.com/
ゆーり OFFICIAL X（旧Twitter）
https://x.com/0906yurin
ゆーり OFFICIAL Instagram
https://www.instagram.com/0906yurin
はしメロ OFFICIAL X（旧Twitter）
https://twitter.com/hsmr_1234
はしメロ OFFICIAL Instagram
https://instagram.com/meron_1234