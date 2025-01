MAISONdes『FLASH THE FIRST TAKE』初登場！Instagramブランドキャンペーン参加曲を初パフォーマンス

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「あいうぉん」はSNS総フォロワー数750万に迫るゆーりが歌唱し、3度目のMAISONdes入居となるはしメロが作詞作曲を手掛けた楽曲!

MAISONdesがYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』(読み:ザ・ファースト・テイク)の新プロジェクト『FLASH THE FIRST TAKE』に初登場し、Instagramブランドキャンペーン参加楽曲の「あいうぉん feat. ゆーり, はしメロ」を初パフォーマンス。

『FLASH THE FIRST TAKE』は、『THE FIRST TAKE』と同じ白い空間のなかでアーティストたちが60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画。

今回披露された「あいうぉん」はSNS総フォロワー数750万に迫る国内屈指のSNSクリエイターのゆーりが歌唱し、MAISONdesには『TikTokトレンド大賞2023』ノミネート楽曲「けーたいみしてよ」、『うる星やつら』第3クールOオープニングテーマ「ロックオン」に続き3度目の入居となるはしメロが作詞作曲を手掛けた楽曲。

ポップなメロディとキャッチーなリズムが印象的で、「本当はキラキラしたい」という内気な女の子の揺れ動く心情が、独特な言葉遊びとリズミカルなフレーズで展開されている。

60秒の一発撮りという緊張感ある空間のなかで歌い上げるゆーりのパフォーマンスに注目だ。

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

MAISONdes OFFICIAL SITE

https://www.maisondes-6half.com/

ゆーり OFFICIAL X(旧Twitter)

https://x.com/0906yurin

ゆーり OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/0906yurin

はしメロ OFFICIAL X(旧Twitter)

https://twitter.com/hsmr_1234

はしメロ OFFICIAL Instagram

https://instagram.com/meron_1234