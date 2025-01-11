¡Ú¥Î¥¢¡Û¥¤¥Û¡¦¥Ç¡¦¥É¥¯¥È¥ë¡¦¥ï¥°¥Ê¡¼Jr.àÊý½®¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Áá¤ÇÍ½ª¤ÎÈþ¡Ö»ä¤ÏÉ¬¤ºµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Î¥¢£±£±Æü¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¡¢¥¤¥Û¡¦¥Ç¡¦¥É¥¯¥È¥ë¡¦¥ï¥°¥Ê¡¼Jr.¤¬¥Î¥¢¥Þ¥Ã¥È¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£¡¡
¡¡ÁÄÉã¤Ë¥É¥¯¥È¥ë¡¦¥ï¥°¥Ê¡¼¡¢Éã¤Ë¥É¥¯¥È¥ë¡¦¥ï¥°¥Ê¡¼Jr.¡Ê¥ì¥¤¡¦¥ï¥°¥Ê¡¼¡Ë¤ò»ý¤Ä¥á¥¥·¥³½Ð¿È¤Î»°À¤¥ì¥¹¥é¡¼¤Ï¡¢£²£°£±£¹Ç¯¤Ë¥Î¥¢½é»²Àï¡££²£´Ç¯£²·î¤Ë¤ÏÃÄÂÎºÇ¹âÊö¤Î£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¡Ê¸½²¦¼Ô¤Ï£Ï£Ú£Á£×£Á¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¥È¥Ã¥×ÀïÀþ¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢º£Âç²ñ¤òºÇ¸å¤Ë¥á¥¥·¥³¤Ë³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤ò°Ü¤¹¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤ÏÄï¤Î¥¬¥ì¥Î¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¥µ¥¯¥½¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥¯¥¹¥ê¡¼¡õ£Ì£Ê¥¯¥ê¥¢¥ê¡¼¤ÈÂÐÀï¡£¥Î¥¢¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ëÎÐ¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢ÆÃÂç¤Î¡Ö¥ï¥°¥Ê¡¼¡×¥³¡¼¥ë¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÍÛµ¤¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Ï¥Ã¥¯¥¹¥ê¡¼¤ò¹¶¤áÎ©¤Æ´ÑµÒ¤È¡Ö¥Ó¥Ð¡¦¥á¥Ò¥³¡×¤ÎÂç¹ç¾§¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Ë¥¯¥ê¥¢¥ê¡¼¤È°ìµ³ÂÇ¤Á¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡Ö¥ß¥µ¥ï¡ª¡×¤ÈÃÄÂÎÁÏ»Ï¼Ô¤Î»°Âô¸÷À²¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò¤ò¶«¤ó¤Ç¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¨¥ë¥Ü¡¼¤òÈ¯¼Í¡£ºÇ¸å¤Ï»°Âô¤µ¤ó¤ÎÂåÌ¾»ì¥¨¥á¥é¥ë¥É¥Õ¥í¥¦¥¸¥ç¥ó¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¡¢Ëü´¶¤Î£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¥ï¥°¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¥Î¥¢¤Ï»ä¤Î²È¤Ç¡¢»ä¤Î²ÈÂ²¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢£µÇ¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢Âç´¿À¼¤Ç¸«Á÷¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÉ¬¤ºµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¿¥Í¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¥ï¥°¥Ê¡¼¤¬¡¢ºÆ¤ÓÎÐ¤Î¥Þ¥Ã¥È¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£