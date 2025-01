◆IS:SUE、ダンスブレイクで魅せる

【モデルプレス=2025/01/11】LAPONE GIRLSに所属する4人組ガールズグループ・IS:SUE(イッシュ)が11日、静岡県・ツインメッセ静岡北館大展示場にて開催されたファッションイベント「SDGs推進 TGC しずおか 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION(以下:TGCしずおか2025)」に出演した。ガールズグループME:I(ミーアイ)が誕生したオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」に出演し、ファイナリストとして人気を博したメンバー4人からなるIS:SUE。現在活動を休止しているRIN(会田凛)は不在となったが、NANO(釼持菜乃)、RINO(坂口梨乃)、YUUKI(田中優希)の3人が、デニムを基調としたクールな衣装で登場。メインステージでは「THE FLASH GIRL」に続き「CONNECT」を披露し、それぞれのダンススキルが光るダンスブレイクパートが炸裂。

◆IS:SUEセットリスト

◆5回目開催「TGCしずおか」テーマは“Empower the FUTURE”

自己紹介コーナーではYUUKIが「初の静岡県に来られて嬉しいです!」と喜びをのぞかせ「みんなで盛り上がれるように頑張りたいと思いますので一緒に盛り上がっていきましょう!」と熱く呼びかけ。最後にはセンターステージまで移動し、メッセージ性溢れる「Breaking Thru the Line」で前向きに締めくくっていた。M1 THE FLASH GIRLM2 CONNECTM3 Breaking Thru the Line今年20周年を迎えるTGC。5回目の開催となる今回の「TGCしずおか」は2025年第1弾のTGCとなり、ファッション、エンタテインメント、そしてTGCの未来をエンパワーするような開催を目指す「Empower the FUTURE」がテーマに。静岡県出身の池田美優やなえなのをはじめ、板野友美、ゆうちゃみ、せいらなどモデル、なこなこカップル、中町兄妹などクリエイターのほか、IS:SUE、FRUITS ZIPPER、WILD BLUEらアーティストがライブパフォーマンスを繰り広げた。MCは3開催連続タッグとなる竹内由恵、ハリー杉山が務めた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】