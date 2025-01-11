J1初昇格の岡山が今季の背番号発表！　江坂任が「8」、立田悠悟は「2」

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ファジアーノ岡山は11日、2025シーズンの選手背番号を発表した。

2024シーズンは明治安田J2リーグを5位でフィニッシュし、J1昇格プレーオフを制してクラブ史上初のJ1昇格を成し遂げた岡山。

新シーズンも木山隆之監督が続投するチーム。今冬の移籍市場では昇格に貢献したDF本山遥が退団も、概ね主力が残留。さらに、江坂任、加藤聖、立田悠悟、ブラウンノア賢信ら数人の新戦力を補強した。

背番号では江坂がお馴染みの「8」、立田が「2」、加藤が「50」を選択。また、注目の期限付き加入組では佐々木雅士が「1」、工藤孝太が「15」、佐藤龍之介が「39」に決定している。

◆2025シーズン選手背番号

GK

1.佐々木雅士←柏レイソル/期限付き

13.金山隼樹

21.川上康平

49.スベンド・ブローダーセン

DF

2.立田悠悟←柏レイソル/完全

4.阿部海大

5.柳育崇

15.工藤孝太←浦和レッズ/期限付き

18.田上大地

20.鷲見星河←明治大学/加入

23.嵯峨理久

50.加藤聖←横浜F・マリノス/完全

88.柳貴博

MF

3.藤井海和←流通経済大学/加入

6.輪笠祐士

7.竹内涼

8.江坂任←蔚山HD FC/完全

14.田部井涼

16.家坂葉光←中央大学/加入

17.末吉塁

19.岩渕弘人

24.藤田息吹

27.木村太哉

33.神谷優太

39.佐藤龍之介←FC東京/期限付き

43.鈴木喜丈

FW

9.グレイソン

11.太田龍之介

22.一美和成

29.齋藤恵太

45.ブラウンノア賢信←徳島ヴォルティス/完全

99.ルカオ