J1初昇格の岡山が今季の背番号発表！ 江坂任が「8」、立田悠悟は「2」
ファジアーノ岡山は11日、2025シーズンの選手背番号を発表した。
2024シーズンは明治安田J2リーグを5位でフィニッシュし、J1昇格プレーオフを制してクラブ史上初のJ1昇格を成し遂げた岡山。
新シーズンも木山隆之監督が続投するチーム。今冬の移籍市場では昇格に貢献したDF本山遥が退団も、概ね主力が残留。さらに、江坂任、加藤聖、立田悠悟、ブラウンノア賢信ら数人の新戦力を補強した。
背番号では江坂がお馴染みの「8」、立田が「2」、加藤が「50」を選択。また、注目の期限付き加入組では佐々木雅士が「1」、工藤孝太が「15」、佐藤龍之介が「39」に決定している。
◆2025シーズン選手背番号
GK
1.佐々木雅士←柏レイソル/期限付き
13.金山隼樹
21.川上康平
49.スベンド・ブローダーセン
DF
2.立田悠悟←柏レイソル/完全
4.阿部海大
5.柳育崇
15.工藤孝太←浦和レッズ/期限付き
18.田上大地
20.鷲見星河←明治大学/加入
23.嵯峨理久
50.加藤聖←横浜F・マリノス/完全
88.柳貴博
MF
3.藤井海和←流通経済大学/加入
6.輪笠祐士
7.竹内涼
8.江坂任←蔚山HD FC/完全
14.田部井涼
16.家坂葉光←中央大学/加入
17.末吉塁
19.岩渕弘人
24.藤田息吹
27.木村太哉
33.神谷優太
39.佐藤龍之介←FC東京/期限付き
43.鈴木喜丈
FW
9.グレイソン
11.太田龍之介
22.一美和成
29.齋藤恵太
45.ブラウンノア賢信←徳島ヴォルティス/完全
99.ルカオ
2024シーズンは明治安田J2リーグを5位でフィニッシュし、J1昇格プレーオフを制してクラブ史上初のJ1昇格を成し遂げた岡山。
新シーズンも木山隆之監督が続投するチーム。今冬の移籍市場では昇格に貢献したDF本山遥が退団も、概ね主力が残留。さらに、江坂任、加藤聖、立田悠悟、ブラウンノア賢信ら数人の新戦力を補強した。
◆2025シーズン選手背番号
GK
1.佐々木雅士←柏レイソル/期限付き
13.金山隼樹
21.川上康平
49.スベンド・ブローダーセン
DF
2.立田悠悟←柏レイソル/完全
4.阿部海大
5.柳育崇
15.工藤孝太←浦和レッズ/期限付き
18.田上大地
20.鷲見星河←明治大学/加入
23.嵯峨理久
50.加藤聖←横浜F・マリノス/完全
88.柳貴博
MF
3.藤井海和←流通経済大学/加入
6.輪笠祐士
7.竹内涼
8.江坂任←蔚山HD FC/完全
14.田部井涼
16.家坂葉光←中央大学/加入
17.末吉塁
19.岩渕弘人
24.藤田息吹
27.木村太哉
33.神谷優太
39.佐藤龍之介←FC東京/期限付き
43.鈴木喜丈
FW
9.グレイソン
11.太田龍之介
22.一美和成
29.齋藤恵太
45.ブラウンノア賢信←徳島ヴォルティス/完全
99.ルカオ