¶¶²¼Å°»á¡¡ÃæµïÀµ¹àº£¸å¤Î·ÝÇ½³èÆ°»Ù¾ã¤Ê¤¤á¤Ë¿·²ò¼á¡Öº£¸å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø¤½¤Î¸å¡Ù¤«¤Ê¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬£±£±Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥É¤Ã¤È¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Ë½Ð±é¡£½÷À¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿ÃæµïÀµ¹¤¬¤ªÏÍ¤Ó¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Ãæµï¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃæÈ×¤Ëµ½Ò¤µ¤ì¤¿¡Ö¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»Ù¾ã¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤¬ÊªµÄ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤¬¡Øº£¸å¤â·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¤¤¤¦Àë¸À¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎË¡Î§²È¤¬¡Ø¤³¤ì¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡Ù¡Ø¤³¤ó¤ÊÊ¸¾Ï¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤À¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤Æ¤«¤éº£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡Ö¤À¤«¤é¡Øº£¸å¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ø¤½¤Î¸å¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¡Ø¤½¤Î¸å·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡Ù¤È¡£¤¿¤À¤½¤ì¤¬¡Ø¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤â¥º¥ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÊ¸¾Ï¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡ÊÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡Ë¡£¼¨ÃÌÀ®Î©¤·¤Æ¤«¤é¡¢Ãæµï¤µ¤ó·ÝÇ½³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î·Ð°Þ¤ÎÀâÌÀ¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Øº£¸å¤â¤³¤¦¤¤¤¦ÌäÂê´Ø·¸¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¿¤À¤½¤ì¤ÏÃæµï¤µ¤ó¤ÎºÇ½ªÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¤â¡¢¤³¤ì¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¿Í¤¬´°Á´¤Ë¥ß¥¹¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤ÈËÍ¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¡Ø¼¨ÃÌÀ®Î©¤·¤Æ¤«¤éº£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤±¤É¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È´¶³Ð¤¬¥º¥ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁ´¤¯ÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öº£¸å¤â·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦Àë¸À¤Ê¤é¤ÐÊ¸Ëö¤ËÆþ¤ë¤Ï¤º¤È¤â¸ì¤ê¡Ö¤³¤Î¡ÊÊ¸¾Ï¤Î¡Ë´Ö¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤À¤ÈËÍ¤Ï²ò¼á¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê²ò¼á¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÊ¸¾Ï¤Ë¤·¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¥ß¥¹¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£