¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÛÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¡¡µµÅÄÊâÌ´¤ÏÁ°¶¶°é±ÑÀï¤ËÇ³¤¨¤ë¡ÖÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î¼Ú¤ê¤òÊÖ¤¹¡×
¡¡Âè£±£°£³²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î½à·è¾¡¡Ê£±£±Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç¡¢Î®ÄÌ·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤¬Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤ò£±¡½£°¤Ç²¼¤·¡¢£±£³Æü¤Î·è¾¡¤ÇÁ°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾£´£²Ê¬¤ËÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤«¤é¤ÎÎ®¤ì¤Ç£Í£ÆÏÂÅÄÅ¯Ê¿¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬£Ð£Ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤ò£Í£ÆÍ®ÌÚÁÏ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬ÎäÀÅ¤Ë·è¤á¤ÆÀèÀ©¤·¡¢Á°È¾¤ò£±¡½£°¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¸åÈ¾¤â¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤¬Éð´ï¤ÎÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤«¤é¤Î¹¶·â¤òÉõ¤¸¡¢´°Éõ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¡¢·è¾¡ÅÀ¤ò·è¤á¤¿Í®ÌÚ¤Ï¡ÖÆÃ¤ËÁ°È¾¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÁê¼ê¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¶ì¤·¤¤»þ´ÖÂÓ¤¬Â³¤¤¤¿¡££Ð£Ë¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬·è¤áÀÚ¤ì¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÀª¤¤¤Ë¾è¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£Ê£²ÉÙ»³ÆâÄê¤Çº£Âç²ñ£³ÆÀÅÀ¤Î£Í£ÆµµÅÄÊâÌ´¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾³«»ÏÄ¾¸å¤Ë¥Ý¥¹¥ÈÄ¾·â¤Î¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Öº£Æü¤Ï¸·¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼ºÅÀ¤»¤º¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶¯¤ß¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤¢¤Þ¤ê¡Ê»î¹çÅ¸³«¤¬¡ËÎÉ¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¾¡¤Æ¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡Âè£¹£¶²óÂç²ñ¤Î·è¾¡¤Ç¡¢Î®ÄÌ·ÐÂçÇð¤Ï£Ä£Æ´ØÀî°êËü¡Ê£Ê£±¼¯Åç¡Ë¤é¸½ºß£Ê¥¯¥é¥Ö½êÂ°¤ÎÁª¼ê¤òÍÊ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°¶¶°é±Ñ¤Ë£°¡½£±¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡££±£·Âç²ñ¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢µµÅÄ¤Ï¡Ö£¹£¶²óÂç²ñ¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Î²ù¤·¤µ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÎÊ¬¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¼Ú¤ê¤òÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢É¬¤ºÁ°¶¶°é±Ñ¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£