£É£Ë£Ë£Ï¡¡´Ú¹ñ¤Ç¤ÎàÄ¶£Ö£É£Ðá¤Ö¤ê¹ðÇò¡¡¡Ö£±Çñ£±£°£°Ëü¡×¡Ö£Ó£Ð£³¿Í¡×¡Ö¶õ¹Á¤Þ¤Ç½Ð·Þ¤¨¡×
¡¡ÈþÍÆ²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î£É£Ë£Ë£Ï¤¬£±£±ÆüÊüÁ÷¤Î´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤ª¤«¤Ù¤í¡×¤Ë½Ð±é¡£´Ú¹ñ¤Ç¤ÎàÄ¶£Ö£É£Ðá¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£É£Ë£Ë£Ï¤Ï£²£°£°£¸Ç¯¡¢´Ú¹ñ¤Î¥³¥¹¥á¤òÆüËÜ¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥Û¥Æ¥ë¡¢ÌÈÀÇÅ¹¡¢¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¥Û¥Æ¥ë¡¢Á´Éô¤Î¥í¥Ã¥Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï»ä¤¬¹¹ð·ÀÌó¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤¬Íè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤Î²¬Â¼Î´»Ë¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÄ¶£Ö£É£ÐÂÔ¶ø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢£É£Ë£Ë£Ï¤Ï¡ÖÁ´Éô¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¥í¥Ã¥Æ¤ò¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¾å¤«¤é²¼¤Þ¤ÇÁ´Éô²¿¤òÃå¤Æ¤ë¤«¤È¤«¡¢´Ú¹ñ¤Ç»Å»ö¤·¤Æ¤ë¤È¤¹¤´¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡²¬Â¼¤¬¡Ö¥í¥Ã¥Æ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¸¤ã¤¢¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤¤¤¤½ê¤Ë¡ÊÇñ¤ì¤ë¡Ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó°ìÈÖ¥È¥Ã¥×¡ÊºÇ¾å³¬¡Ë¤Î£²£°£°Ê¿ÊÆ¤°¤é¤¤¤Î¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£ºÑ½£Åç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¥È¥Ã¥×¤Î°ìÈÖ¤¤¤¤½ê¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£
¡¡¿Ê¹ÔÌò¤ÎÀÐÅÄÌÀ¤¬¡Ö£±ÇñÂçÂÎ¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢£É£Ë£Ë£Ï¤Ï¡Ö»ä¤¬º£Çñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÇÂçÂÎ£±Çñ£±£°£°Ëü¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥µ¥é¥ê¤ÈÊÖÅú¤·¶¦±é¼Ô¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡²¬Â¼¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤é¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¶õ¹Á¤Þ¤Ç·Þ¤¨¤Î¼Ö¤â½Ð¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÁ§º÷¤·¤¿¤¬¡¢£É£Ë£Ë£Ï¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡Ö¡Ø£É£Ë£Ë£Ï¤µ¤ó¤É¤¦¤¤¤¦¼Ö¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¼Ö¤â»ØÄê¤Ç¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡²¬Â¼¤¬¡Ö£Ó£Ð¤È¤«¤â¤Ä¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢£É£Ë£Ë£Ï¤Ï¡Ö»ä¤ÍÊ¬¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡££Ó£Ð¤Ã¤Æ²¿¤Î¤³¤È¤«¡£¤Ç¤â¡¢ÃæÂ¼¶Ì½ï¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ø£É£Ë£Ë£Ï¤µ¤ó¤¹¤´¤¤¤ï¤Í¡££Ó£Ð£³¿Í¤â¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡Ù¤È¤«¤Ã¤Æ¡£¡Ø£Ó£Ð¤Î¿ô¤Ç·è¤Þ¤ë¤«¤é¤Í¡¢´Ú¹ñ¤Ï¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡¢£Ó£Ð¤¬£³¿Í¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¤¤³¤È¤ÈÅö»þ´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÅÄ¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤ËÊó¹ð¤Ê¤·¤Ë£Ó£Ð¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¤¬¡¢£É£Ë£Ë£Ï¤Ï¡Ö¤À¤±¤É¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸À¤ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¸þ¤³¤¦¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤À¤«¤é¡×¤ÈÊ¿Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£