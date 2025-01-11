º£µ¨JFL¤Î´ä¼ê¡¢MFÆ»ËÜÂçÈô¤ÈFW¿¼ËÙÈ»Ê¿¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½
¤¤¤ï¤Æ¥°¥ë¡¼¥¸¥ãÀ¹²¬¤Ï11Æü¡¢MFÆ»ËÜÂçÈô(26)¤ÈFW¿¼ËÙÈ»Ê¿(25)¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ»ËÜ¤ÏÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥½Ð¿È¡£´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¤«¤é¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤ÎSV¥Õ¥§¥ë¥È¥Ð¥Ã¥Ï¤ò·Ð¤Æ¡¢Y.S.C.C.²£ÉÍ¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢2023Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ºò²Æ´ä¼ê¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¡£Î¾¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿2024¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°¤Ç20»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¿¼ËÙ¤Ï°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤é¥È¥Ã¥×¾º³Ê¸å¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¥ê¡¼¥°¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÉð¼Ô½¤¹Ô¤ò·Ð¸³¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¿å¸Í¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£Íâ2022Ç¯¤Ë¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢°¦É²FC¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò·Ð¤Æ2024¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é´ä¼ê¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤¿¡£²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°¤Ç15»î¹ç1ÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
1Ç¯¤Ç¤ÎJ3Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹2Áª¼ê¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Æ»ËÜÂçÈô
¡Ö1¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤Æ¥°¥ë¡¼¥¸¥ãÀ¹²¬¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤âÂ¿Âç¤Ê¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¢¡¿¼ËÙÈ»Ê¿
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤â¥°¥ë¡¼¥¸¥ã¤Î°Ù¤ËÀï¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¼«¿È¤¬ºòÇ¯¥°¥ë¡¼¥¸¥ã¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤äÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤µ¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥¸¥ã¤Ç¤·¤«À²¤é¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î¶ì¤·¤¤»þ´ü¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò¿®¤¸¤Æ»Ù¤¨¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£FW¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·¥Á¡¼¥à¤Î²ÁÃÍ¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤Î²ÁÃÍ¤â¹â¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËºòÇ¯°Ê¾å¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡ÀäÂÐ¤Ë°ìÇ¯¤Ç£Ê¥ê¡¼¥°¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ì´ä¡×
Æ»ËÜ¤ÏÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥½Ð¿È¡£´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¤«¤é¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤ÎSV¥Õ¥§¥ë¥È¥Ð¥Ã¥Ï¤ò·Ð¤Æ¡¢Y.S.C.C.²£ÉÍ¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢2023Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ºò²Æ´ä¼ê¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¡£Î¾¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿2024¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°¤Ç20»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
1Ç¯¤Ç¤ÎJ3Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹2Áª¼ê¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Æ»ËÜÂçÈô
¡Ö1¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤Æ¥°¥ë¡¼¥¸¥ãÀ¹²¬¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤âÂ¿Âç¤Ê¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¢¡¿¼ËÙÈ»Ê¿
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤â¥°¥ë¡¼¥¸¥ã¤Î°Ù¤ËÀï¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¼«¿È¤¬ºòÇ¯¥°¥ë¡¼¥¸¥ã¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤äÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤µ¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥¸¥ã¤Ç¤·¤«À²¤é¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î¶ì¤·¤¤»þ´ü¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò¿®¤¸¤Æ»Ù¤¨¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£FW¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·¥Á¡¼¥à¤Î²ÁÃÍ¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤Î²ÁÃÍ¤â¹â¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËºòÇ¯°Ê¾å¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡ÀäÂÐ¤Ë°ìÇ¯¤Ç£Ê¥ê¡¼¥°¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ì´ä¡×