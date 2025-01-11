¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÉ×¤Ë¡Ö¤½¤ó¤Êµ®Êý¤¬Âç¹¥¤¡×¤È47ºÐÈþ¿ÍºÊ¡¢´ÔÎñ½Ë¤¤ÍÛµ¤¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö°¦¾ð¥À¥ÀÏ³¤ì¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤ª²Ç¤Á¤ã¤Þ¤¬¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³¸ý¤â¤¨(47)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤ÎÅÄÃæÍµÆó(60)¤È¤Î´ÔÎñ¤ª½Ë¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÍµÆó¤µ¤ó´ÔÎñ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦ ²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¤ËÃçÎÉ¤·¤Î³§¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¤ä¥Ô¥³ÂÀÏº¡¢X-GUN¤ÎÀ¾Èøµ¨Î´¤éÃçÎÉ¤·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÆø¤ä¤«¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ëÍÛµ¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¼çÌò¤ÏÍµÆó¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ë ¤³¤É¤âÃ£¤ÎÆ°²è»£±Æ¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾Ð ¤½¤ó¤Êµ®Êý¤¬Âç¹¥¤¤µ♥¿´¤è¤ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæÍµÆó¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÆ°²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¡¢¤ª»Ò¤µ¤óÃ£¤Ø¤Î°¦¾ð¥À¥ÀÏ³¤ì¤Ê´¶¤¸¤ÇÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¹¬¤»¼Ô¤ä¤Ê¤¡¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï ²Ä°¦¤¤¤ª²Ç¤Á¤ã¤Þ¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¤¤¤¤ä¤ó¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÀÖ¤¤¥Ñ¡¼¥«¡¼»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤â¤¨¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤Ç¼Ì¤ë¼Ì¿¿¤Ï¸«¤¿»ö¤¬Ìµ¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹ ÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¼Ì¤ë¤â¤¨¤Á¤ã¤ó¤¬¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£