【アークナイツ 5th Anniversary Fes.「With You」】開催期間:1月11日~12日会場:東京ビッグサイト 東展示棟1・2ホール

Yostarは、1月11日・12日に開催しているリアルイベント「アークナイツ 5th Anniversary Fes.『With You』」において、Android/iOS用シミュレーション「アークナイツ」の最新情報を公開した。

5周年イベント内で行なわれた公式生放送では、新オペレーター「パピルス」、「サンドレコナー」、「ナラントゥヤ」に加えて、新限定オペレーター「ペペ」が発表。サイドストーリー「太陽すらも追い越して」が1月16日16時より開催されることも明かされた。

また新コーデや5周年を記念した各種パックが1月16日より販売予定。さらに「2025さっぽろ雪まつり」ではアーミヤの雪像が登場し、オリジナルノベルティの配布も予定されている。

【オペレーター情報】

パピルス(CV:橘杏咲さん)

サンドレコナー(CV:戸谷菊之介さん)

ナラントゥヤ(CV:ゆきのさつきさん)

ペペ(CV:Machicoさん)

限定オペレーター復刻

【パック情報】【コーデ情報】【イベント情報など】

サイドストーリー「太陽すらも追い越して」が1月16日より開催

5周年記念スタンプラリーも開催

【ゲーム外最新情報】

2025さっぽろ雪まつりにアーミヤの雪像が登場決定

【アークナイツ 5th Anniversary Fes.「With You」 スペシャルステージ DAY1 生中継】

(C) 2017 HYPERGRYPH. All rights reserved.

(C) 2018 Yostar, Inc. All rights reserved.