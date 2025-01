moon dropが、4th Full Album『Sweetest』のCD発売日1月29日(水)に先駆けて、1月15日(水)に配信リリースする。『Sweetest』は、難しい言葉・着飾ったメロディ・奇をてらった表現よりも、甘ったるいほどの真っ直ぐな恋心を歌うラブソングこそがアイデンティティだと今一度証明する、ラブソングだけを歌い続けるロックバンド“moon drop”による4枚目のフルアルバム作品。

4th Full Album『Sweetest』2025.01.29 ReleaseVICTOR ONLINE STORE限定セットA(完全生産限定盤+Tシャツ) / VOSF-13570 / \8,250(tax in)VICTOR ONLINE STORE限定セットB(完全生産限定盤+タオル) / VOSF-13571 / \7,700(tax in)完全生産限定盤(CD+Blu-ray) / VIZL-2406 / \5,500(tax in)2025年1月15日(水)配信リリース「Sweetest」Pre-add/Pre-savehttps://www.toneden.io/v-dd/post/sweetest通常盤(CD) / VICL-66035 / \3,400(tax in)【 CD 】01. 僕らのラブソング02. 裸の言葉 03. 「消しゴム貸して、 ありがとう」 04. ダダII 05. やめにして 06. 閃光花火 07. ねぇ、返事は??? 08. スーパームーン 09. 風のお便り 10. みよじ【 Blu-ray 】「前途洋々ラブストーリー」Live at LINE CUBE SHIBUYAOpening / 僕の季節 / どうにもならんわ / ラストラブレター / 君の猫になりたい / グッバイ僕の恋人ヒメゴト / ダダ / doubt girl / Let "moon drop" down? / excuse!excuse!往日 / 僕といた方がいいんじゃない / 愛の縫目 / 晩夏の証 / 青春はいつだって / シンデレラ閃光花火 / アダムとイブCD購入はこちら:https://moondrop.lnk.to/Sweetest_cd