米津玄師の新曲「BOW AND ARROW」が、オープニング主題歌となる、TVアニメ『メダリスト』のノンクレジットオープニング映像が公開され、楽曲の1コーラスが解禁となった。合わせて、米津玄師の「BOW AND ARROW」新アーティスト写真も初公開となる。『メダリスト』は、つるまいかだ氏の原作が「次にくるマンガ大賞 2022」にてコミックス部門1位の受賞をはじめ、本年度は「第48回講談社漫画賞」にて総合部門等数々の賞を受賞している話題作だ。TVアニメが、1月4日よりテレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠にて初回放送を迎えた。ノンクレジットオープニング映像は、米津玄師「BOW AND ARROW」に乗せて、キャラクターの躍動感溢れる初出し映像となっている。

リリース情報

新曲「BOW AND ARROW」

配信日:未定



◆タイアップ情報

TVアニメ『メダリスト』

スケーターとして挫折した青年・明浦路司が出会ったのは、フィギュアスケートの世界に憧れを抱く少女・結束いのり。 リンクへの執念を秘めたいのりに突き動かされ、司は自らコーチを引き受ける。 才能を開花させていくいのりと、指導者として成長していく司。 タッグを組んだ二人は栄光の“メダリスト”を目指す――!



原作:つるまいかだ(講談社「アフタヌーン」連載)

オープニング主題歌:米津玄師「BOW AND ARROW」



[ON AIR]

2025年1月4日より毎週土曜深夜1時30分〜 テレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠で好評放送中

CSテレ朝チャンネル1:毎週日曜夜9時00分〜

BS朝日:毎週月曜夜11時24分〜

[STREAMING]

ディズニープラス「スター」にて単独最速配信中

ディズニープラス「スター」 毎週土曜深夜2時00分〜

その他サイトも毎週木曜深夜2時00分〜以降、順次配信中



公式サイト:https://medalist-pr.com/

公式X:@medalist_PR

公式YouTube:https://www.youtube.com/@medalist_PR

<米津玄師 2025 TOUR / JUNK>

公演日程

2025年

1月9日(木)宮城セキスイハイムスーパーアリーナ

1月10日(金)宮城セキスイハイムスーパーアリーナ

1月17日(金)新潟・朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター

1月18日(土)新潟・朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター

1月22日(水)神奈川・横浜アリーナ

1月23日(木)神奈川・横浜アリーナ

1月28日(火) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA

1月29日(水)愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA

1月30日(木)愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA

2月8日(土)福岡・みずほPayPayドーム福岡

2月9日(日)福岡・みずほPayPayドーム福岡

2月15日(土)大阪・京セラドーム大阪

2月16日(日)大阪・京セラドーム大阪

2月21日(金)北海道・大和ハウス プレミストドーム

2月26日(水)東京ドーム

2月27日(木)東京ドーム



チケット一般販売

・受付公演2月21日 北海道公演

・受付期間2024年11月15日(金)18:00〜2025年1月9日(木)23:59(抽選受付)

・結果発表2025年1月21日(火)12:00(12月26日〜1月9日までにお申込の方)



※受付は抽選受付となります

※北海道公演以外は受付致しません。

※お申込数が上限に達した際は、予告なしに受付を終了させて頂きます。



チケット公式リセール:各公演の1ヶ月前より開始

チケット申込:https://ticket.kenshiyonezu.jp/tour/2025



チケット料金

[アリーナ公演]

指定席:\9,000(税込)

指定席(注釈付き)\9,000(税込)

立見(横浜アリーナのみ)\8,000(税込)



[ドーム公演]

指定席S(アリーナ)\13,500(税込)

指定席A(スタンド)\12,000(税込)

指定席(注釈付き)\11,000(税込)

<KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK>

公演日程

2025年

3月8日(土)上海・MERCEDES-BENZ ARENA

3月9日(日)上海・MERCEDES-BENZ ARENA

3月15日(土)台北・TAIPEI ARENA

3月16日(日)台北・TAIPEI ARENA

3月22日(土)ソウル・INSPIRE ARENA

3月23日(日)ソウル・INSPIRE ARENA

3月30日(日)ロンドン・EVENTIM APOLLO

4月1日(火)パリ・ZENITH PARIS

4月4日(金)ニューヨーク・RADIO CITY MUSIC HALL

4月6日(日)ロサンゼルス・YOUTUBE THEATER



詳細:https://reissuerecords.net/2024/10/07/kenshi-yonezu-2025-world-tour-junk/

関連リンク

◆米津玄師 オフィシャルサイト

◆米津玄師 オフィシャルX

◆米津玄師 オフィシャルInstagram

◆米津玄師 オフィシャルTikTok

◆米津玄師 オフィシャルYouTubeチャンネル

「BOW AND ARROW」は、1月9日より皮切りとなったライブツアー<米津玄師 2025 TOUR / JUNK>で初披露され、会場は大きな歓声に包まれた。ツアーは、国内8都市16公演アリーナ・ドームを開催した後に、アジア・ヨーロッパ・アメリカをまわるワールドツアーと旅立っていく。「メダリスト」のオープニング映像と共に、アニメ本放送を是非お楽しみ頂きたい。