米津玄師、TVアニメ『メダリスト』OP主題歌「BOW AND ARROW」ノンクレジットオープニング映像公開
米津玄師の新曲「BOW AND ARROW」が、オープニング主題歌となる、TVアニメ『メダリスト』のノンクレジットオープニング映像が公開され、楽曲の1コーラスが解禁となった。合わせて、米津玄師の「BOW AND ARROW」新アーティスト写真も初公開となる。
◆TVアニメ『メダリスト』動画
『メダリスト』は、つるまいかだ氏の原作が「次にくるマンガ大賞 2022」にてコミックス部門1位の受賞をはじめ、本年度は「第48回講談社漫画賞」にて総合部門等数々の賞を受賞している話題作だ。TVアニメが、1月4日よりテレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠にて初回放送を迎えた。ノンクレジットオープニング映像は、米津玄師「BOW AND ARROW」に乗せて、キャラクターの躍動感溢れる初出し映像となっている。
「BOW AND ARROW」は、1月9日より皮切りとなったライブツアー＜米津玄師 2025 TOUR / JUNK＞で初披露され、会場は大きな歓声に包まれた。ツアーは、国内８都市16公演アリーナ・ドームを開催した後に、アジア・ヨーロッパ・アメリカをまわるワールドツアーと旅立っていく。
「メダリスト」のオープニング映像と共に、アニメ本放送を是非お楽しみ頂きたい。
リリース情報
配信日：未定
◆タイアップ情報
TVアニメ『メダリスト』
スケーターとして挫折した青年・明浦路司が出会ったのは、フィギュアスケートの世界に憧れを抱く少女・結束いのり。 リンクへの執念を秘めたいのりに突き動かされ、司は自らコーチを引き受ける。 才能を開花させていくいのりと、指導者として成長していく司。 タッグを組んだ二人は栄光の“メダリスト”を目指す――！
原作：つるまいかだ（講談社「アフタヌーン」連載）
オープニング主題歌：米津玄師「BOW AND ARROW」
［ON AIR］
2025年1月4日より毎週土曜深夜1時30分〜 テレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠で好評放送中
CSテレ朝チャンネル1：毎週日曜夜9時00分〜
BS朝日：毎週月曜夜11時24分〜
［STREAMING］
ディズニープラス「スター」にて単独最速配信中
ディズニープラス「スター」 毎週土曜深夜2時00分〜
その他サイトも毎週木曜深夜2時00分〜以降、順次配信中
公式サイト：https://medalist-pr.com/
公式X：＠medalist_PR
公式YouTube：https://www.youtube.com/@medalist_PR
＜米津玄師 2025 TOUR / JUNK＞
2025年
1月9日（木）宮城セキスイハイムスーパーアリーナ
1月10日（金）宮城セキスイハイムスーパーアリーナ
1月17日（金）新潟・朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター
1月18日（土）新潟・朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター
1月22日（水）神奈川・横浜アリーナ
1月23日（木）神奈川・横浜アリーナ
1月28日(火) 愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）ホールA
1月29日（水）愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）ホールA
1月30日（木）愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）ホールA
2月8日（土）福岡・みずほPayPayドーム福岡
2月9日（日）福岡・みずほPayPayドーム福岡
2月15日（土）大阪・京セラドーム大阪
2月16日（日）大阪・京セラドーム大阪
2月21日（金）北海道・大和ハウス プレミストドーム
2月26日（水）東京ドーム
2月27日（木）東京ドーム
チケット一般販売
・受付公演2月21日 北海道公演
・受付期間2024年11月15日（金）18:00〜2025年1月9日（木）23:59（抽選受付）
・結果発表2025年1月21日（火）12:00（12月26日〜1月9日までにお申込の方）
※受付は抽選受付となります
※北海道公演以外は受付致しません。
※お申込数が上限に達した際は、予告なしに受付を終了させて頂きます。
チケット公式リセール：各公演の1ヶ月前より開始
チケット申込：https://ticket.kenshiyonezu.jp/tour/2025
チケット料金
[アリーナ公演]
指定席：\9,000（税込）
指定席（注釈付き）\9,000（税込）
立見（横浜アリーナのみ）\8,000（税込）
[ドーム公演]
指定席S（アリーナ）\13,500（税込）
指定席A（スタンド）\12,000（税込）
指定席（注釈付き）\11,000（税込）
＜KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK＞
2025年
3月8日（土）上海・MERCEDES-BENZ ARENA
3月9日（日）上海・MERCEDES-BENZ ARENA
3月15日（土）台北・TAIPEI ARENA
3月16日（日）台北・TAIPEI ARENA
3月22日（土）ソウル・INSPIRE ARENA
3月23日（日）ソウル・INSPIRE ARENA
3月30日（日）ロンドン・EVENTIM APOLLO
4月1日（火）パリ・ZENITH PARIS
4月4日（金）ニューヨーク・RADIO CITY MUSIC HALL
4月6日（日）ロサンゼルス・YOUTUBE THEATER
詳細：https://reissuerecords.net/2024/10/07/kenshi-yonezu-2025-world-tour-junk/
関連リンク
◆米津玄師 オフィシャルX
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