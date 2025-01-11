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新曲「BOW AND ARROW」配信日：未定◆タイアップ情報TVアニメ『メダリスト』スケーターとして挫折した青年・明浦路司が出会ったのは、フィギュアスケートの世界に憧れを抱く少女・結束いのり。 リンクへの執念を秘めたいのりに突き動かされ、司は自らコーチを引き受ける。 才能を開花させていくいのりと、指導者として成長していく司。 タッグを組んだ二人は栄光の“メダリスト”を目指す――！原作：つるまいかだ（講談社「アフタヌーン」連載）オープニング主題歌：米津玄師「BOW AND ARROW」［ON AIR］2025年1月4日より毎週土曜深夜1時30分〜 テレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠で好評放送中CSテレ朝チャンネル1：毎週日曜夜9時00分〜BS朝日：毎週月曜夜11時24分〜［STREAMING］ディズニープラス「スター」にて単独最速配信中ディズニープラス「スター」 毎週土曜深夜2時00分〜その他サイトも毎週木曜深夜2時00分〜以降、順次配信中公式サイト：https://medalist-pr.com/公式X：＠medalist_PR公式YouTube：https://www.youtube.com/@medalist_PR