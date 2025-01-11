JALとHAC、GLAYメンバーの直筆サイン入りパネルを道内3空港に設置
日本航空（JAL）と北海道エアシステム（HAC）は、函館出身の人気ロックバンド「GLAY」メンバーの直筆サインが入り特設フォトパネルを道内3空港に設置する。
JALは、GLAYのデビュー30周年を記念して函館アリーナで1月24日・25日に開催される、「GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025“Back To The Pops” Presented by GLAY EXPO at HAKODATE Sponsored by JAL」に協賛している。
パネルの大きさは幅180センチ、高さ180センチ。丘珠空港に1月17日から31日まで、新千歳空港と函館空港に1月20日から31日まで設置する。場所は丘珠空港が搭乗待合室内（制限エリア）、新千歳空港が出発ロビー、函館空港が到着ロビー。
また、HACの公式Instagramではフォトコンテストも開催する。札幌/丘珠〜函館線往復航空券やGLAYメンバー直筆サイン入りモデルプレーンをプレゼントする。応募期間は1月17日から2月7日まで。（写真：JAL）