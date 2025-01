GLAYのメンバーの直筆サインが入った特設フォトパネルが、JALが就航している道内3空港(函館空港/新千歳空港/札幌丘珠空港)に設置される。

JALは、GLAYが函館で開催する30周年アリーナツアー『GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025 “Back To The Pops” Presented by GLAY EXPO at HAKODATE Sponsored by JAL』に協賛している。

さらに、アリーナツアーを盛り上げる施策や、函館空港を含む道内/北東北に就航している北海道エアシステム(HAC)の公式Instagramでフォトコンテストの開催が決定した。

また、今回の取り組みに合わせて、国内線はライブ映像『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 in BELLUNA DOME』から3曲、国際線にはオリジナルアルバム『Back To The Pops』がオンエア中。様々な場所でGLAYが展開されている。

