◆PSYCHIC FEVER、地元高校生と会場盛り上げる

【モデルプレス=2025/01/11】EXILE TRIBEから7番目に誕生したグループ・PSYCHIC FEVER(サイキックフィーバー)が11日、静岡県・ツインメッセ静岡北館大展示場にて開催されたファッションイベント「SDGs推進 TGC しずおか 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION(以下:TGCしずおか2025)」に出演した。小波津志の「盛り上がっていきましょう」の掛け声から始まった「TALK TO ME NICE」で会場の熱気を高め、2曲目の「Bitter Sweet」では観客と一緒に手を振る振り付けで会場に一体感が生まれた。

◆5回目開催「TGCしずおか」テーマは“Empower the FUTURE”

◆PSYCHIC FEVERセットリスト

歓声の中披露した「Just Like Dat」では、地元・静岡県⽴清⽔南⾼等学校・同中等部のダンス部とスペシャルコラボレーション。生徒は約1ヶ月間LDH JAPANが運営するダンススクール「EXPG STUDIO」のインストラクターによるダンスの直接指導などを受けて本番に挑み、息のあったパフォーマンスを披露した。MCにステージの感想を聞かれた小波津は「想像以上のダンスを見せてくれたので僕たち自身もすごくエネルギーをもらえました」とコメント。中西椋雅は「今日一緒に踊れたことが本当に嬉しかったですし、また何か機会があればみなさんと一緒にダンスがしたいなと思っていますので、僕たちもその日を楽しみに頑張っていきたいなと思っています」と語った。今年20周年を迎えるTGC。5回目の開催となる今回の「TGCしずおか」は2025年第1弾のTGCとなり、ファッション、エンタテインメント、そしてTGCの未来をエンパワーするような開催を目指す「Empower the FUTURE」がテーマに。静岡県出身の池田美優やなえなのをはじめ、板野友美、ゆうちゃみ、せいらなどモデル、なこなこカップル、中町兄妹などクリエイターのほか、IS:SUE、FRUITS ZIPPER、WILD BLUEらアーティストがライブパフォーマンスを繰り広げる。MCは3開催連続タッグとなる竹内由恵、ハリー杉山が務める。(modelpress編集部)1.TALK TO ME NICE2.Bitter Sweet3.Just Like Dat【Not Sponsored 記事】