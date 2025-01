“憧れの異世界。”のブランドを掲げる長崎「ハウステンボス」にて、冬季限定イベント「白銀の世界」を開催。

「イルミネーションアワード総合エンタテインメント部門」にて10年連続日本一を獲得しているイルミネーションで、ヨーロッパの街並みが雪景色のように”真っ白“な銀世界に輝き、感動のひとときが過ごせます。

今回は、そんな「白銀の世界」期間中に「魚壱」で提供される「六花御膳」を紹介していきます。

ハウステンボス/魚壱「白銀の世界 2025」六花御膳

提供期間: 2025年1月11日 〜 2025年2月27日

提供店舗:ハウステンボス/タワーシティ「とっとっと」

価格:3,800円

ハウステンボスのイルミネーションが期間限定で“真っ白”に輝く特別なシーズン『白銀の世界』を2025年も開催。

クリスマスシーズンのシャンパンゴールドに彩られた場内から一変、雪景色のように “真っ白”に光輝く幻想的な銀世界が届けられます。

「魚壱」は、海鮮丼や寿司、刺身に天ぷらなど、長崎ならではの新鮮な魚介を使った料理をカジュアルに楽しめる和食レストラン。

期間限定で「六花御膳」が提供されています。

「六花御膳」はさまざまな食材を一度に楽しめる御膳のメニュー。

六花(雪の結晶)をイメージした本鮪カツの土鍋あんかけがメインです。

まずは土鍋にはいったご飯と本鮪カツをそのままいただいて、

あんをかけていただきます。

そのほかにも地魚の刺身、

季節野菜の天ぷら、

角煮など贅沢に仕上げた御膳です。

画像提供:ハウステンボス

本鮪カツを土鍋でいただく贅沢メニュー!

ハウステンボス/魚壱「白銀の世界 2025」六花御膳の紹介でした。

