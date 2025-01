◆DXTEEN、新曲披露

【モデルプレス=2025/01/11】6人組グローバルボーイズグループ・DXTEEN(ディエックスティーン)が11日、静岡県・ツインメッセ静岡北館大展示場にて開催されたファッションイベント「SDGs推進 TGC しずおか 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION(以下:TGCしずおか2025)」に出演した。大久保波留、田中笑太郎、谷口太一、寺尾香信、平本健、福田歩汰からなるDXTEENは2023年5⽉にデビュー後、24年6月に初の全国ツアー「2024 DXTEEN 1ST ONE MAN LIVE TOUR 〜START OF THE QUEST〜」を完⾛。JO1・INIの弟分として今勢いに乗る注目グループ。今回は、同年12⽉にリリースした「Level Up」に収録されている3曲を披露した。

◆5回目開催「TGCしずおか」テーマは“Empower the FUTURE”

◆DXTEENセットリスト

うさぎの耳が印象的な被り物や猫耳ニットを着用し、可愛らしい衣装でステージに登場したDXTEEN。最初に披露した「Handle」ではキレのあるダンスと迫力ある歌声でギャップを見せつけた。「Hold You Tight」では曲中に華麗なランウェイを披露。タオルを回し、会場を盛り上げた「DREAMLIKE」では大久保、谷口でハートポーズを作り、観客をわかせた。今年20周年を迎えるTGC。5回目の開催となる今回の「TGCしずおか」は2025年第1弾のTGCとなり、ファッション、エンタテインメント、そしてTGCの未来をエンパワーするような開催を目指す「Empower the FUTURE」がテーマに。静岡県出身の池田美優やなえなのをはじめ、板野友美、ゆうちゃみ、せいらなどモデル、なこなこカップル、中町兄妹などクリエイターのほか、IS:SUE、FRUITS ZIPPER、WILD BLUEらアーティストがライブパフォーマンスを繰り広げる。MCは3開催連続タッグとなる竹内由恵、ハリー杉山が務める。(modelpress編集部)M1 HandleM2 Hold You TightM3 DREAMLIKE【Not Sponsored 記事】