甲府が2025シーズンの選手背番号を発表！　古巣帰還の柏好文は18番、日大から新加入の熊倉弘達は11番に

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ヴァンフォーレ甲府は11日、2025シーズンの選手背番号を発表した。

2024シーズンは明治安田J2リーグで14位フィニッシュとなった甲府。

昨年7月に途中就任の大塚真司監督が続投するチーム。今冬の移籍市場ではFWアダイウトン、FWピーター・ウタカ、MF武富孝介、GK渋谷飛翔らがチームを離れた。

その一方で、9年ぶりの復帰となったMF柏好文、GK石川慧、MF土屋巧、MF平塚悠知といったJ1で豊富な経験を持つ選手たちが加入した。

背番号では柏が「18」、土屋が「17」、平塚が「25」に。また、日本大学から新加入のMF熊倉弘達は「11」に決定した。

既存選手ではDF井上樹が「2」、MF中山陸が「8」にメンバーを変更している。

なお、ブラジル人DFエドゥアルド・マンシャについては現在契約交渉中だという。

◆2025シーズン選手背番号

GK

1.河田晃兵

30.石川慧←ガンバ大阪/完全

97.東ジョン←名古屋グランパス/完全

DF

2.井上樹※背番号変更「41」

3.孫大河

4.山本英臣

5.一瀬大寿←山梨学院大学/加入

22.小出悠太←ベガルタ仙台/完全

24.佐藤恵介←日本体育大学/加入

MF

6.小林岩魚

7.荒木翔

8.中山陸※背番号変更「14」

10.鳥海芳樹

11.熊倉弘達←日本大学/加入

14.田中雄大←ファジアーノ岡山/期限付き

16.林田滉也

17.土屋巧←柏レイソル/期限付き

18.柏好文←サンフレッチェ広島/完全

20.遠藤光

21.ヘナト・アウグスト

25.平塚悠知←アビスパ福岡/完全

26.佐藤和弘

47.保坂知希←ヴァンフォーレ甲府U-18/昇格

FW

9.三平和司

13.村上千歩

15.飯島陸

19.宮崎純真

29.大島康樹←栃木SC/完全

44.内藤大和

77.マテウス・レイリア←カターレ富山/完全