甲府が2025シーズンの選手背番号を発表！ 古巣帰還の柏好文は18番、日大から新加入の熊倉弘達は11番に
ヴァンフォーレ甲府は11日、2025シーズンの選手背番号を発表した。
2024シーズンは明治安田J2リーグで14位フィニッシュとなった甲府。
昨年7月に途中就任の大塚真司監督が続投するチーム。今冬の移籍市場ではFWアダイウトン、FWピーター・ウタカ、MF武富孝介、GK渋谷飛翔らがチームを離れた。
その一方で、9年ぶりの復帰となったMF柏好文、GK石川慧、MF土屋巧、MF平塚悠知といったJ1で豊富な経験を持つ選手たちが加入した。
背番号では柏が「18」、土屋が「17」、平塚が「25」に。また、日本大学から新加入のMF熊倉弘達は「11」に決定した。
既存選手ではDF井上樹が「2」、MF中山陸が「8」にメンバーを変更している。
なお、ブラジル人DFエドゥアルド・マンシャについては現在契約交渉中だという。
◆2025シーズン選手背番号
GK
1.河田晃兵
30.石川慧←ガンバ大阪/完全
97.東ジョン←名古屋グランパス/完全
DF
2.井上樹※背番号変更「41」
3.孫大河
4.山本英臣
5.一瀬大寿←山梨学院大学/加入
22.小出悠太←ベガルタ仙台/完全
24.佐藤恵介←日本体育大学/加入
MF
6.小林岩魚
7.荒木翔
8.中山陸※背番号変更「14」
10.鳥海芳樹
11.熊倉弘達←日本大学/加入
14.田中雄大←ファジアーノ岡山/期限付き
16.林田滉也
17.土屋巧←柏レイソル/期限付き
18.柏好文←サンフレッチェ広島/完全
20.遠藤光
21.ヘナト・アウグスト
25.平塚悠知←アビスパ福岡/完全
26.佐藤和弘
47.保坂知希←ヴァンフォーレ甲府U-18/昇格
FW
9.三平和司
13.村上千歩
15.飯島陸
19.宮崎純真
29.大島康樹←栃木SC/完全
44.内藤大和
77.マテウス・レイリア←カターレ富山/完全
2024シーズンは明治安田J2リーグで14位フィニッシュとなった甲府。
昨年7月に途中就任の大塚真司監督が続投するチーム。今冬の移籍市場ではFWアダイウトン、FWピーター・ウタカ、MF武富孝介、GK渋谷飛翔らがチームを離れた。
その一方で、9年ぶりの復帰となったMF柏好文、GK石川慧、MF土屋巧、MF平塚悠知といったJ1で豊富な経験を持つ選手たちが加入した。
既存選手ではDF井上樹が「2」、MF中山陸が「8」にメンバーを変更している。
なお、ブラジル人DFエドゥアルド・マンシャについては現在契約交渉中だという。
◆2025シーズン選手背番号
GK
1.河田晃兵
30.石川慧←ガンバ大阪/完全
97.東ジョン←名古屋グランパス/完全
DF
2.井上樹※背番号変更「41」
3.孫大河
4.山本英臣
5.一瀬大寿←山梨学院大学/加入
22.小出悠太←ベガルタ仙台/完全
24.佐藤恵介←日本体育大学/加入
MF
6.小林岩魚
7.荒木翔
8.中山陸※背番号変更「14」
10.鳥海芳樹
11.熊倉弘達←日本大学/加入
14.田中雄大←ファジアーノ岡山/期限付き
16.林田滉也
17.土屋巧←柏レイソル/期限付き
18.柏好文←サンフレッチェ広島/完全
20.遠藤光
21.ヘナト・アウグスト
25.平塚悠知←アビスパ福岡/完全
26.佐藤和弘
47.保坂知希←ヴァンフォーレ甲府U-18/昇格
FW
9.三平和司
13.村上千歩
15.飯島陸
19.宮崎純真
29.大島康樹←栃木SC/完全
44.内藤大和
77.マテウス・レイリア←カターレ富山/完全