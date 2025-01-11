ÆüËÜ¿Í¤ÏÂæÏÑ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Ï¤º¡Ä¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼ÂæÏÑ¤ËÍè¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡½ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢
ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»°Î©¿·Ê¹ÌÖ¤Ï8Æü¡¢ÂæÏÑ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Ï¤º¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¤¢¤Þ¤êÂæÏÑ¤òË¬¤ì¤Ê¤¤ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤¿ÂæÏÑ¿ÍYouTuber¤ÎÅê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô150Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ëÂæÏÑ¿ÍYouTube¤Î¡Öcheap¡×»á¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¼«¿È¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡ÖÎÉ¤¤ÃÎ¤é¤»¡£ÆüËÜ¤ÎÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î³¤³°Î¹¹ÔÀè¤È¤·¤ÆÂæÏÑ¤¬°ìÈÖ¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡Ö°¤¤ÃÎ¤é¤»¡£ÆüËÜ¿Í¤ÏÁ´¤¯¼«¹ñ¤«¤é½Ð¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥ÈÊÝÍÎ¨¤¬17¡ó¡¢½Ð¹ñÎ¨¤¬5¡ó¡ÊÂæÏÑ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì68¡ó¡¢84¡ó¡Ë¤È¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö15Ç¯Á°¡¢»ä¤¬ÆüËÜ¸ì³Ø²Ê¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢¼ø¶È¤Ç¡Ø¤Ê¤¼ÆüËÜ¿Í¤ÏÂæÏÑ¤ò¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤òËÝÌõ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÊ¸¾Ï¤Ç¤Ï¡¢µ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤³¤È¡¢´Á»ú¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¼£°Â¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¡¢¿Í¤¬¿ÆÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢Êª²Á¤¬°Â¤¤¤³¤È¡¢ÆüËÜ¸ì¤¬ÄÌ¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Ë¤ÏÆÈÆÃ¤Î²û¤«¤·¤¤¾¼ÏÂ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ä¡¢¼«Æ°¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¤ÎÇÓµ¤¥¬¥¹¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬¤¹¤ë¶õµ¤¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤â¤¢¤ê¡¢°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÂæÏÑ¤òË¬¤ì¤ëÆüËÜ¿Í¤ÏÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤Ç³¤³°Î¹¹Ô¤¬¹â¤¯¤Ä¤¯¤³¤È¡¢¸½ºß¤ÎÂæÏÑ¤Î¥Û¥Æ¥ëÎÁ¶â¤¬°Â¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂæÏÑ¤òË¬¤ì¤ëÆüËÜ¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬°ìÅÙ¤¤ê¤ÎË¬Ìä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡ÖÂæÏÑ¤Ï30Ç¯Á°¤Ë¿Íµ¤¤Î¸ÎµÜÇîÊª±¡¡¢ÃæÀµµªÇ°Æ²¡¢¶å份¤¬º£¤Ç¤â¥á¥¤¥ó¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Ï´Ñ¸÷Âç¹ñ¤ÇËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤Ç³ÆÃÏ¤ËÆÈ¼«¤ÎÆÃ¿§¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÊÂæÏÑ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ë¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï´Ñ¸÷ÃÏ¤Î±¿±Ä¡¢°Ý»ý´ÉÍý¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Á¤¬¹â¤¤¡×¤È¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¸òÄÌ¤ÎÍøÊØÀ¤âÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·´´Àþ¤äÅ´Æ»¡¢¥Ð¥¹¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ê¤É¤¬åÌÌ©¤Ê¸òÄÌÌÖ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÀ¶·é¤Ê¥È¥¤¥ì¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤¬À¤³¦Ãæ¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¡¢²¿ÅÙ¤âË¬¤ì¤µ¤»¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£ËÌ³¤Æ»¤ÎÉÙÎÉÌî¤ä¾®Ã®¡¢µÜ¾ë¸©¤Î¾¾Åç¡¢µþÅÔ¤ÎÀ¶¿å»û¤äÉú¸«°ð²ÙÂç¼Ò¡¢°¦É²¸©¤ÎÆ»¸å²¹Àô¡¢Åçº¬¸©¤Î½Ð±ÀÂç¼Ò¡¢ÂçÊ¬¸©¤ÎÍ³ÉÛ±¡¤Ê¤É¤òµó¤²¡¢¡Ö¤³¤ì¤é¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤ò¥°¡¼¥°¥ë¤Ç²èÁü¸¡º÷¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬³¤³°Î¹¹Ô¤ò¹¥¤Þ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£»Íµ¨ÀÞ¡¹¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÉ÷·Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡×¡ÖÂæÏÑ¤ÏËÜÅö¤ËÂ¿ÍÍÀ¤¬¤Ê¤¤¤è¤Ê¡×¡Ö¤â¤·»ä¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ê¤é»ä¤âÆüËÜ¤«¤é½Ð¤è¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¼Â¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Ã¤Æ³°¹ñ¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê´Ñ¸÷»ñ¸»¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¿Í¤É¤³¤í¤«¡¢¹á¹Á¿Í¤Ç¤µ¤¨º£¤ÎÂæÏÑ¤Ï°Â¤¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë