どのプラットフォームにも対応する高い互換性を実現！Brook Gaming「Gen-5X Fighting Board」

Brook Gamingは、激しい対戦で優位に立つための全く新しいツール、「Gen-5X Fighting Board」を販売中です。

Brook Gaming「Gen-5X Fighting Board」

価格:11,990円(税込)

格闘ゲームプレイヤーにとって、勝利の鍵はスキルだけではありません。

操作の正確さと反応速度が勝敗を分ける重要な要素です。

「Gen-5X Fighting Board」はプレイヤーのパフォーマンスを最大限に引き出す、操作性と利便性を追求した革新的な製品となっています。

■マルチプラットフォーム対応、次世代ゲームのために設計

PlayStation 5、Xbox Series X|S、Switch、PCなど、どのプラットフォームにも対応する高い互換性を実現。

Gen-5X Fighting Boardは次世代コンソールに完全対応し、プレイヤーが思う存分楽しめる操作環境を提供します。

■究極の操作精度と個性を表現できるカスタマイズ性

・RGB-LEDライティング:5種類のプリセットモードに対応。

お好みのイルミネーションで、対戦の臨場感を高めます。

RGB-LEDライティング

・OLEDディスプレイ:設定状況を一目で確認可能。

ゲーム中も操作状況を把握し、集中して戦いに挑めます。

OLEDディスプレイ

・4つのSOCDモード:ゲームシーンに応じたモード切替が可能。

ゲームや大会のルールに応じて操作性を切替えてプレイできます。

4つのSOCDモード

・デジタル&アナログ操作対応:デジタルボタンとアナログスティックの両方に対応し、プレイスタイルやゲームの種類に合わせた最適な操作を実現します。

デジタル&アナログ操作対応

■超低遅延技術で競技性能を最大化

勝敗を分けるのはわずかな遅延。

Gen-5X Fighting Boardは先進の超低遅延技術を採用しており、入力されたコマンドを瞬時にゲーム画面へ反映。

対戦中のあらゆる動作がスムーズに繋がり、プレイヤーに勝利の決定的な優位をもたらします。

■プレイヤー目線で設計されたDIY体験

DIY初心者から経験豊富なプレイヤーまで、誰もが手軽に高性能なファイトスティックを作り上げることが可能。

カスタマイズの楽しさと実用性を兼ね備えた製品です。

