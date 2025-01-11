3D¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¡¼¥¿¤ò»ÈÍÑ¤·ºÆ¸½¡ªRAIüýS¡Ö1/64 ¥ì¥¯¥µ¥¹ LC500 (URZ100) ÆÊÌÚ¸©·Ù»¡¸òÄÌµ¡Æ°Ââ¼ÖÎ¾¡×
¥Ò¥³¥»¥Ö¥ó¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRAI¡ÇS¡×¤«¤é¥À¥¤¥¥ã¥¹¥ÈÀ½1/64¥¹¥±¡¼¥ë(Ìó7cm)¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹ LC500 (URZ100) ÆÊÌÚ¸©·Ù»¡¸òÄÌµ¡Æ°Ââ¼ÖÎ¾¤ò2025Ç¯1·î9Æü¤è¤êÄ¾±ÄÅ¹¤Î¡Ö¥â¥Ç¥ë¥®¥ã¥é¥ê¡¼HIKO7¡×µÚ¤ÓÁ´¹ñÌÏ·¿¼è°·Å¹¤Ë¤ÆÍ½Ìó¤ò³«»Ï¡£
RAI釻S¡Ö1/64 ¥ì¥¯¥µ¥¹ LC500 (URZ100) ÆÊÌÚ¸©·Ù»¡¸òÄÌµ¡Æ°Ââ¼ÖÎ¾¡×
¸ÂÄê¿ô¡¡¡§1,300Âæ
¾¦ÉÊÈÖ¹æ¡§H7640035
JAN¡¡¡¡ ¡§4580198724620
Í½Ìó³«»ÏÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ 2025Ç¯1·î9Æü
È¯ÇäÍ½Äê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ 2025Ç¯2·î¡Á2025Ç¯3·î
ÈÎÇäÎÁ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ 3,960±ß(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ 1/64¥¹¥±¡¼¥ë
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ (W)114mm¡ß(D)56mm¡ß(H)48mm *Æ©ÌÀ¥±¡¼¥¹ÉÕ
¥Ü¥Ç¥£ÁÇºà¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ ¥À¥¤¥¥ã¥¹¥ÈÀ½(°¡±ô¹ç¶â) ÅÉÁõºÑ¤ß´°À®ÉÊ
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ 14ºÍ°Ê¾å
»ÅÍÍ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÍÑ¥â¥Ç¥ë (²ÄÆ°Ìµ¤·)
ÈÎÇäÅ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ ¥â¥Ç¥ë¥®¥ã¥é¥ê¡¼ HIKO7
¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô±É¶è³Þ´Ö2ÃúÌÜ15-9
µÚ¤ÓÁ´¹ñÌÏ·¿¼è°·Å¹
¥Ò¥³¥»¥Ö¥ó¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRAI¡ÇS¡×¤«¤é¥À¥¤¥¥ã¥¹¥ÈÀ½1/64¥¹¥±¡¼¥ë(Ìó7cm)¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹ LC500 (URZ100) ÆÊÌÚ¸©·Ù»¡¸òÄÌµ¡Æ°Ââ¼ÖÎ¾¤ò2025Ç¯1·î9Æü¤è¤êÄ¾±ÄÅ¹¤Î¡Ö¥â¥Ç¥ë¥®¥ã¥é¥ê¡¼HIKO7¡×µÚ¤ÓÁ´¹ñÌÏ·¿¼è°·Å¹¤Ë¤ÆÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¡Ö¥ì¥¯¥µ¥¹ LC500 (URZ100) ÆÊÌÚ¸©·Ù»¡¸òÄÌµ¡Æ°Ââ¼ÖÎ¾¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
2020Ç¯¤ËÆÊÌÚ¸©·Ù»¡¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥ì¥¯¥µ¥¹LC¤Î¥Ñ¥È¥«¡¼¡£
Çò¹õ¥Ñ¥È¥«¡¼¤È¤·¤Æ¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¼ÖÎ¾¤¬ÇÛÈ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÁ´¹ñ½é¤Ç¡¢ÆÊÌÚ¸©·Ù»¡¤Î¸òÄÌµ¡Æ°Ââ¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¡¢¸©Ì±¤ÎÊý¤«¤é´óÂ£¤µ¤ì¤¿Æü»ºGT-R(R35)¤Î¥Ñ¥È¥«¡¼¤ÈÆ±¤¸Êý¤«¤é¤Î´óÂ£¤Ë¤è¤ë¼ÖÎ¾¤Ç¡¢¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏV8 5000cc¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤ÎLC500¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
V»ú·¿¤Î¥Ñ¥È¥é¥¤¥È¤ò»Ï¤á¡¢¥°¥ê¥ë²¼Éô¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿Á°ÌÌÀÖ¿§Åô¤ä½õ¼êÀÊÂ¦¤ÎÊä½õ¥ß¥é¡¼¤È¥Ñ¥È¥«¡¼ÁõÈ÷¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¼¼Ö¤ÎºÝ¤Ë¤ÏGT-R¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸¤¯¸©Ä£Á°¤Ç´óÂ£¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹¡Û
1. °ìÅÙ¸Â¤ê¤Î¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡£
RAI¡ÇS¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ1ÅÙ¸Â¤ê¤Î¸ÂÄêÀ¸»º¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ¼ÂºÝ¤Î»ÅÍÍ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½
¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¼ÖÎ¾¤Î3D¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¡¼¥¿»ÈÍÑ¤·¡¢³Æ¼ïÀÖ¿§Åô¤ä¡¢¥¢¥ó¥Æ¥ÊÅù·Ù»¡¼ÖÎ¾¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁõÈ÷¤ò1/64¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ»ÅÍÍÅù¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤ÈÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 3D¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¡¼¥¿¤ò»ÈÍÑ¤·ºÆ¸½¡ªRAI釻S¡Ö1/64 ¥ì¥¯¥µ¥¹ LC500 (URZ100) ÆÊÌÚ¸©·Ù»¡¸òÄÌµ¡Æ°Ââ¼ÖÎ¾¡× appeared first on Dtimes.