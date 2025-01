プロスケートボーダーKENTO YOSHIOKAをモデルに起用！LAMBDA「PLAYFUL POWER」

“LAMBDA(ラムダ)”から新作チャームシリーズ“PLAYFUL POWER”が登場し、渋谷パルコにてPOPUP SHOPを2025年1月16日(木)〜1月26日(日)に開催します。

LAMBDA「PLAYFUL POWER」

“LAMBDA(ラムダ)”から新作チャームシリーズ“PLAYFUL POWER”が登場し、渋谷パルコにてPOPUP SHOPを2025年1月16日(木)〜1月26日(日)に開催。

ビジュアルには、モデルのJIJI・モデル/アーティストSAM・アーティスト/イラストレーターFACE・フリースタイルフットボールYu-to・モデルHIBARI・プロスケートボーダーKENTO YOSHIOKAが起用されました。

新作チャームはシルバー、ゴールド、ブラック、樹脂、パールなど遊び心のある素材のバリエーションが豊富に展開され、それぞれのモチーフの持つ意味合いやパワーを感じられる重ね着けが楽しめるコレクションとなります。

POPUP SHOPではジュエリークロスのギフトや、オリジナルキーホルダーが当たるガチャガチャ、またLAMBDAオリジナルフレームで撮影できる韓国発のセルフフォトブース「Photomatic」が設置されるなどさまざまなコンテンツを用意されています。

■新作商品価格

商品名:スターチャーム

価格 :SV…13,200円(消費税込)/1個

GD,BK…14,300円(消費税込)/1個

素材 :SV…シルバー925

GD,BK…ゴールドメッキ、ルテニウムメッキ

[チャームの意味合い]スター…幸運<LUCK>

商品名:ハートチャーム

価格 :9,900円(消費税込)/1個

素材 :クラスプ、チェーン…シルバー925

ハート…樹脂

[チャームの意味合い]ハート…愛<LOVE>

商品名:SVチャームセット(50cmのシルバーネックレスつき)

価格 :57,200円(消費税込)/1セット

素材 :全てシルバー925

[チャームの意味合い]ホースシュー…魔除け<AMULET>、

LAMBDA=波長<WAVELENGTH>、

スター…幸運<LUCK>

商品名:MIXチャームセット(36〜95cmまで調整可能なコードネックレスつき)

価格 :46,200円(消費税込)/1セット

素材 :コード(黒)/シルバー925/樹脂/淡水パール/キュービックジルコニア

[チャームの意味合い]スター…幸運<LUCK>、ハート…愛<LOVE>、

枝(パール)…成長<GROWTH>、

ライムグリーンのスカル…調和<BALANCE>

■POPUP SHOP概要

日時 : 2025年1月16日(木)〜1月26日(日)

営業時間: 11時〜21時

所在地 : 渋谷パルコ4階(東京都渋谷区宇田川町15-1)

販売URL : https://l-ambda.com/

■ジュエリーブランド“LAMBDA(ラムダ)”について

LAMBDA最大の特徴は、様々なパーツを組み合わせて自分だけのオリジナルジュエリーが生み出せることです。

ジョイントパーツ、ピアス、イヤーカフ、チャームの組み合わせで、ファッションやシチュエーションに応じて自由自在なカスタマイズが可能です。

