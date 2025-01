こどもは半額の1,000円！仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール「こどもチケット半額キャンペーン」

仙台アンパンマンこどもミュージアム&モールは、「こどもチケット半額キャンペーン」を2025年1月14日(火)よりスタート。

仙台アンパンマンこどもミュージアム&モール「こどもチケット半額キャンペーン」

販売期間: 2025年1月14日(火)〜2月21日(金)

内容 : こどもチケット(1歳〜小学生)が半額

価格 : 1,000円(税込/通常価格2,000 円)

公式HP : https://www.sendai-anpanman.jp/news/article/atu6xphkdvyffl7b.html

・期間中、1F「チケットうりば」にて販売するチケットのみ上記価格が適用されます。

・チケットは当日のみ有効です。

・大人1名に対して、こども3名まで半額になります。

・こども(1歳〜小学生)のみでのご入場はできません。

必ず保護者の方同伴でご入館ください。

・障がい者割引との併用はできません。

通常価格2,000円のこどもチケットが半額1,000円となる大変お得なキャンペーンです。

ミュージアム館内では、アンパンマンたちが登場するステージやイベント、アンパンマンや仲間たちとタッチやハグで仲良くなれる「キャラクターグリーティング」を開催。

「バイキンひみつ基地」や「SLマンひろば」、「あかちゃんまんテラス」をはじめ、エリアごとに様々な遊びも楽しめます。

<開催中のイベント>

アンパンマンや仲間たちが登場するステージやイベント、キャラクターグリーティングを開催しています。

アンパンマンたちが登場する楽しいステージ

キャラクターグリーティング

ばいきんまんが登場するイベント

【施設概要】

仙台アンパンマンこどもミュージアム&モール

所在地: 〒983-0817 宮城県仙台市宮城野区小田原山本丁101-14

TEL : 022-298-8855

公式HP: https://www.sendai-anpanman.jp/

(C)やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV

