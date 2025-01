1月17日よりTOHOシネマズ日比谷ほかで全国公開される、次期大統領ドナルド・トランプの若き日を描いた映画『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』と美容整形“高須クリニック”とのまさかのコラボが決定! コラボCMが1月10日(金)より全国で放映となった。

世界中でもっとも“ヤバい”と呼ばれながら大統領再選を果たし、今月就任式を迎えるドナルド・トランプ。そんな彼がまだ20代で何者でもない“お坊ちゃん”だった時代に、伝説の弁護士ロイ・コーンと出会い、怪物へと変貌していくその裏側に迫った衝撃の本作。カンヌ国際映画祭の常連で新進気鋭の映像作家アリ・アッバシが監督を務め、ドナルド・トランプをセバスチャン・スタン、伝説の弁護士ロイ・コーンをジェレミー・ストロングが演じている。

これまでにも『翔んで埼玉』『のみとり侍』など話題の映画とコラボしている高須クリニック。このたび本作に高須院長が深く共鳴し、禁断のコラボCMの製作が決定した。CMは劇中の気弱なトランプが驚きの変貌を遂げる劇中の映像を交えながら、高須克弥院長が「Yes!高須クリニック!」と笑顔で放つ姿が収められている。さらにコラボ決定に際し、高須院長からコメントも到着した!

〈トランプの作り方がよくわかる映画です。トランプの植毛と脂肪吸引したのは僕の友人たちだと確信できました。面白いですYes!

高須克弥(高須クリニック院長)〉

【STORY】20代のドナルド・トランプは危機に瀕していた。不動産業を営む父の会社が政府に訴えられ、破産寸前まで追い込まれていたのだ。そんな中、トランプは政財界の実力者が集まる高級クラブで、悪名高き辣腕弁護士ロイ・コーンと出会う。大統領を含む大物顧客を抱え、勝つためには人の道に外れた手段を平気で選ぶ冷酷な男だ。そんなコーンが“ナイーブなお坊ちゃん”だったトランプを気に入り、〈勝つための3つのルール〉を伝授し洗練された人物へと仕立てあげる。やがてトランプは数々の大事業を成功させ、コーンさえ思いもよらない怪物へと変貌していく……。

監督:アリ・アッバシ

脚本:ガブリエル・シャーマン

出演:セバスチャン・スタン、ジェレミー・ストロング、マリア・バカローヴァ、マーティン・ドノヴァン2024年/アメリカ/英語/123分/カラー/ヴィスタ/字幕翻訳:橋本裕充/R-15配給:キノフィルムズ コピーライト:© 2024 APPRENTICE PRODUCTIONS ONTARIO INC. / PROFILE PRODUCTIONS 2 APS / TAILORED FILMS LTD. All Rights Reserved.公式サイト: https://www.trump-movie.jp 公式X:https://x.com/trump_movie_JP 1月17日(金)TOHOシネマズ日比谷ほか全国ロードショー

