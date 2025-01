ロサンゼルス在住『X JAPAN』のYOSHIKIさんが、自身の公式『X』を更新。米ロサンゼルス近郊で発生した大火災における状況を知らせました。



【写真を見る】【YOSHIKI】「自分のLAの家とスタジオは大丈夫」ひとまずの無事を報告「こんなに酷い火災は初めて」【ロサンゼルス大火災】





YOSHIKIさんは「今のところ、自分のLAの家とスタジオは大丈夫です。」と報告。ファンやフォロワーからのメッセージに感謝しつつ、「火災の被害に遭われた方々に心からお見舞い申し上げます。」「火災が早く鎮火することを祈っています。」と心境を明かしています。







YOSHIKIさんは英文でも「My heart goes out to those affected by the fires and praying the fires are contained soon.」と日本文と共通の思いを綴りました。



YOSHIKIさんは大火災の発生以来、強制避難命令に従ってスタッフともども避難したことや、スタジオから収録素材のハードディスクを運び出したことなどを投稿。「LAに住んで30年ぐらい経つけど、多分こんなに酷い火災は初めて。知り合いも被害に遭ってる。心配。早く鎮火してほしい。」と、今回の火災のむごさを伝えています。

【担当:芸能情報ステーション】