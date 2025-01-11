ÆüËÜµåÃÄ¤«¤é¤Î¹â³Û¥ª¥Õ¥¡¡¼ÃÇ¤Ã¤ÆÄÏ¤ó¤À95²¯±ß¡¡2Ç¯Ï¢Â³30HR°Ê¾å¡Ä³³¤Ã¤×¤Á¤Ç³ÐÀÃ¤·¤¿ÂçË¤
¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Î¥ë¥Ã¥«¡¼¤Ï2023Ç¯½Õ¡¢NPBÆþ¤ê¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦
¡¡¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ö¥ì¥ó¥È¡¦¥ë¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¤ÏÀèÆü¡¢5Ç¯6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó94²¯6600Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó±äÄ¹¤ò·ë¤ó¤À¡£30ºÐ¤Î¥ë¥Ã¥«¡¼¤Ï2Ç¯Á°¤ËÆüËÜµå³¦Æþ¤ê¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÃÇ¤ê¡¢¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼Â³¹Ô¡£2Ç¯Ï¢Â³30ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢ºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤¿¡£
¡¡MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö¥ë¥Ã¥«¡¼¤Ï¡Ø¹²¤¿¤À¤·¤¤¡ÙÆ»¤Î¤ê¤Î¤Ê¤«²¼¤·¤¿·èÃÇ¤¬¡¢·ÀÌó±äÄ¹¤È¤¤¤¦·ëËö¤ò·Þ¤¨¤¿¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥¬¥¤¥¨¥´¥¹µ¼Ô¤Ë¤è¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£¥ë¥Ã¥«¡¼¤Ï2020Ç¯¤Ë¥Ä¥¤¥ó¥º¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢2022Ç¯¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢2022Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¤·¤¿¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï3Ç¯´Ö¤Ç81»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.200¡¢10ËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×³«»ÏÁ°¡¢¥ë¥Ã¥«¡¼¤ÏÂåÍý¿Í¤Î¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ö¥ì¥Ã¥É¥½¡¼»á¤«¤é¡¢ÆüËÜµå³¦¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Ï¤ÈÄó°Æ¤ò¼õ¤±¤¿¡£µ»ö¤Ï¡Ö·è¤·¤Æ¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ê¹Í¤¨¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤«¤é¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼¸ø¼¨¤µ¤ì¡¢2022Ç¯11·î¤Ë¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î3µåÃÄ¤Ç¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÆüËÜµå³¦¤«¤é¤Î´Ø¿´¤Ï·è¤·¤ÆÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¶â³Û¤òÍÚ¤«¤Ë¾å²ó¤ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò²¿·ï¤âÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤À¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥ë¥Ã¥«¡¼¤Ï¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òÁª¤Ó¡¢2Ç¯´Ö¤Ç282»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂÇÎ¨.272¡¢69ËÜÎÝÂÇ¡¢181ÂÇÅÀ¡¢OPS.876¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥ª¥Õ¡¢5Ç¯6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó94²¯6600Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó±äÄ¹¤·¤¿¡£
¡¡¥ë¥Ã¥«¡¼¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¡Ö¹²¤¿¤À¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Â³¤±¤Æ¡Ö2Ç¯Á°¤Ë¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¡Ê¥Ö¥ì¥Ã¥É¥½¡¼»á¡Ë¤È¡¢¡ØÆüËÜ¹Ô¤¤ò¥È¥é¥¤¤ò¤¹¤ë°Ù¤Ë¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡Ê¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈGM¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ëÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¡©¡Ù¤È¤¤¤¦²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤·¤¿²ñÏÃ¤Ï¡Ø¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡Ê¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈGM¡Ë¤¬6000Ëü¥É¥ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¡Ø¤¢¤¢¡¢¡Ê·ÀÌó¤ò¡Ë·ë¤Ö¤Ù¤¤À¤è¡Ù¤È¡¢Åú¤¨¤¿¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥ë¥Ã¥«¡¼¤Ï2023Ç¯¥¥ã¥ó¥×½ªÈ×¡¢³«Ëë¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤òÉ¬»à¤ÇÄÏ¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢ºÍÇ½¤¬³«²Ö¤·µå³¦Í¿ô¤ÎÂÇ¼Ô¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£Æ±Ç¯¤Ïµå±ã½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ºòÇ¯¤ÏÂÇÎ¨.293¡¢39ËÜÎÝÂÇ¡¢112ÂÇÅÀ¡¢OPS.927¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£wRC+¤Ï164¤òµÏ¿¤·¡¢¾å²ó¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê218¡Ë¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡Ê181¡Ë¡¢¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¡Ê180¡Ë¡¢¥è¥ë¥À¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¡Ê168¡Ë¡¢¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥¦¥£¥Ã¥ÈJr.¡Ê168¡Ë¡¢¥Ö¥é¥Ç¥£¥ß¡¼¥ë¡¦¥²¥ì¡¼¥íJr.¡Ê165¡Ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Èµ»ö¤Ï²òÀâ¤¹¤ë¡£Ä¹´ü·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À30ºÐ¡£º£µ¨¤ÎÂÇËÀ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë