ÅÏÊÕ¸¬¡¡½Ð±é¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é½÷Í¥¤È¤Î´Ø·¸À¹ðÇò¡Ö¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤â¤»¤º¡¢°ì¸À¤â²ñÏÃ¤»¤º¡Ä·ù¤Ê¤ä¤Ä¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕ¸¬¡Ê65¡Ë¤¬¡¢11ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡ÖÅÚ¥¹¥¿¡×¡ÊÅÚÍË¸å2¡¦05¡Ë¤ËVTR½Ð±é¤·¡¢½÷Í¥¡¦ÁÒ²Ê¥«¥Ê¡Ê37¡Ë¤¬¼ç±é¤¹¤ëÆ±¶ÉBS¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥É¥é¥Þ¡ÖTRUE¡¡COLORS¡Ê¥È¥¥¥ë¡¼¡¡¥«¥é¡¼¥º¡Ë¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Î»£±ÆÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡10Âå¤«¤é¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¾åµþ¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë³¤ºé¡ÊÁÒ²Ê¡Ë¤¬¡¢ÌÜ¤Ë½ÅÂç¤ÊÉÂµ¤¤¬¸«¤Ä¤«¤êºÃÀÞ¤¹¤ëÊª¸ì¡£³¤ºé¤¬¸Î¶¿¤ÎÅ·Áð¤Ëµ¢¤Ã¤¿ºÝ¡¢¶öÁ³¤ËºÆ²ñ¤·¤¿Êì¤ÎºÆº§Áê¼ê¡¦Â¿°ìÏº¤òÅÏÊÕ¤¬±é¤¸¤¿¡£2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤ÏËä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¹Â¤¬¤¢¤ê¡¢³¤ºé¤¬¸Î¶¿¤ò¼Î¤Æ¤¿¤Î¤âÂ¿°ìÏº¤È¤Î´Ø·¸¤¬ÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï¡ÖÂ¿´¶¤Ê¹â¹»À¸¤Î»þ´ü¤Ë¡¢Êì¤ÈË´¤Éã¤È¡¢¸½¤ì¤¿ÃË¤È¡Ä¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢Èà½÷¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ë¤È¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ËÍ¤ÎÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¤Ï½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡£¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸À¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ÁÒ²Ê¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¡¢ÅÏÊÕ¤Ï»£±ÆÁ°¤ÎËÜÆÉ¤ß¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤Ë¥á¡¼¥ó¤É¤³¤í¤À¤±½¸¤Þ¤Ã¤ÆËÜÆÉ¤ß¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î»þ¤ÏËÍ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔÂ½¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤â¤»¤º¡¢°ì¸À¤â²ñÏÃ¤»¤º¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤Ê¤ä¤Ä¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£²ìÍèÀé¹á»Ò¤ä²ÃÆ£²íÌé¤é¡¢Â¾¤Î¶¦±é¼Ô¤È¤Ï¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ä²ñÏÃ¤Ê¤É¤ò¤«¤ï¤·¤¿¤¬¡¢ÁÒ²Ê¤È¤Ï°ìÀÚ¡¢²ñÏÃ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¤¹¤´¤¤·ù¤Ê¤ä¤Ä¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´Ø·¸À¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤º¤Ã¤ÈÈà½÷¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÁÒ²Ê·¯¤È¤Ï½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Î´¶¿¨¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¿Þ¤òÈà½÷¤â¤¯¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Îµ÷Î¥´¶¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤¤Á¤Ã¤Èºî¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¥·¡¼¥ó¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ê¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁÒ²Ê¤âÀ©ºî¥µ¥¤¥É¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¼Â¤Ï¡¢»ä¤â²¿¤Ê¤éÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¡£¸¬¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¸À¤Ã¤Æ¡£¸¬¤µ¤ó¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤Æ±¤¸°Õ¼±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£ÅÏÊÕ¤Î¹ðÇò¤Ë¤â¡Ö»ä¼«¿È¤â¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤Ê¤ä¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸¬¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÀ¨¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£