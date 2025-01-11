J3宮崎が2025シーズンの背番号を発表！ 完全移籍移行のMF井上怜が新10番に

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テゲバジャーロ宮崎が11日、2025シーズンのトップチーム背番号を発表した。

2024シーズンの宮崎はJ3リーグで15位。開幕7戦未勝利に始まり、第19〜24節では6連敗も、終盤戦にかけて持ち直し、第25節以降は4連勝を含む9勝3分け2敗で締め括った。

2025シーズンに向けては、これまでに新加入が15名。背番号に目を向けると、昨季途中の加入で今季より完全移籍に切り替わるMF井上怜が「44」から「10」へと変更されている。

◆2025シーズン選手一覧



GK

21 清水羅偉

32 イ・チュンウォン←安東科学大学校(韓国)/新加入

51 春名竜聖←水戸ホーリーホック/育成型期限付き移籍

55 青木心

DF

2 青山生

15 長友海翔←桃山学院大学/新加入

23 キム・ゴンヨン←蔚山大学(韓国)/新加入

24 松本雄真

25 横窪皇太←京都産業大学/新加入

28 眞鍋旭輝

33 黒木謙吾

35 江川慶城

36 吉永昇偉

43 森田礼←横河武蔵野FC/完全移籍

45 田中誠太郎←立正大学/新加入

MF

5 加藤匠人←福島ユナイテッドFC/完全移籍

6 大熊健太

7 魚里直哉

8 力安祥伍

10 井上怜

13 中野佳太←ヴァンラーレ八戸/完全移籍移行

14 五月田星矢

19 高瀬生聖

20 阿野真拓

34 河合駿樹←札幌大学/新加入

38 楠大樹

39 下川陽太←奈良クラブ/完全移籍

41 坂井駿也

47 奥村晃司←Y.S.C.C.横浜/完全移籍

50 安田虎士朗

FW

11 橋本啓吾

18 吉澤柊

27 渡邊星来

40 安藤陸登←ガンバ大阪ユース/新加入

42 松本ケンチザンガ←ブラウブリッツ秋田/育成型期限付き移籍

48 木原仁←芦屋大学/新加入