J3宮崎が2025シーズンの背番号を発表！ 完全移籍移行のMF井上怜が新10番に
テゲバジャーロ宮崎が11日、2025シーズンのトップチーム背番号を発表した。
2024シーズンの宮崎はJ3リーグで15位。開幕7戦未勝利に始まり、第19〜24節では6連敗も、終盤戦にかけて持ち直し、第25節以降は4連勝を含む9勝3分け2敗で締め括った。
2025シーズンに向けては、これまでに新加入が15名。背番号に目を向けると、昨季途中の加入で今季より完全移籍に切り替わるMF井上怜が「44」から「10」へと変更されている。
GK
21 清水羅偉
32 イ・チュンウォン←安東科学大学校(韓国)/新加入
51 春名竜聖←水戸ホーリーホック/育成型期限付き移籍
55 青木心
DF
2 青山生
15 長友海翔←桃山学院大学/新加入
23 キム・ゴンヨン←蔚山大学(韓国)/新加入
24 松本雄真
25 横窪皇太←京都産業大学/新加入
28 眞鍋旭輝
33 黒木謙吾
35 江川慶城
36 吉永昇偉
43 森田礼←横河武蔵野FC/完全移籍
45 田中誠太郎←立正大学/新加入
MF
5 加藤匠人←福島ユナイテッドFC/完全移籍
6 大熊健太
7 魚里直哉
8 力安祥伍
10 井上怜
13 中野佳太←ヴァンラーレ八戸/完全移籍移行
14 五月田星矢
19 高瀬生聖
20 阿野真拓
34 河合駿樹←札幌大学/新加入
38 楠大樹
39 下川陽太←奈良クラブ/完全移籍
41 坂井駿也
47 奥村晃司←Y.S.C.C.横浜/完全移籍
50 安田虎士朗
FW
11 橋本啓吾
18 吉澤柊
27 渡邊星来
40 安藤陸登←ガンバ大阪ユース/新加入
42 松本ケンチザンガ←ブラウブリッツ秋田/育成型期限付き移籍
48 木原仁←芦屋大学/新加入
2024シーズンの宮崎はJ3リーグで15位。開幕7戦未勝利に始まり、第19〜24節では6連敗も、終盤戦にかけて持ち直し、第25節以降は4連勝を含む9勝3分け2敗で締め括った。
2025シーズンに向けては、これまでに新加入が15名。背番号に目を向けると、昨季途中の加入で今季より完全移籍に切り替わるMF井上怜が「44」から「10」へと変更されている。
◆2025シーズン選手一覧
GK
21 清水羅偉
32 イ・チュンウォン←安東科学大学校(韓国)/新加入
51 春名竜聖←水戸ホーリーホック/育成型期限付き移籍
55 青木心
DF
2 青山生
15 長友海翔←桃山学院大学/新加入
23 キム・ゴンヨン←蔚山大学(韓国)/新加入
24 松本雄真
25 横窪皇太←京都産業大学/新加入
28 眞鍋旭輝
33 黒木謙吾
35 江川慶城
36 吉永昇偉
43 森田礼←横河武蔵野FC/完全移籍
45 田中誠太郎←立正大学/新加入
MF
5 加藤匠人←福島ユナイテッドFC/完全移籍
6 大熊健太
7 魚里直哉
8 力安祥伍
10 井上怜
13 中野佳太←ヴァンラーレ八戸/完全移籍移行
14 五月田星矢
19 高瀬生聖
20 阿野真拓
34 河合駿樹←札幌大学/新加入
38 楠大樹
39 下川陽太←奈良クラブ/完全移籍
41 坂井駿也
47 奥村晃司←Y.S.C.C.横浜/完全移籍
50 安田虎士朗
FW
11 橋本啓吾
18 吉澤柊
27 渡邊星来
40 安藤陸登←ガンバ大阪ユース/新加入
42 松本ケンチザンガ←ブラウブリッツ秋田/育成型期限付き移籍
48 木原仁←芦屋大学/新加入