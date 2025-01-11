¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡Ö¤À¤á¤Ý¡×XÏ¢Â³Åê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¡×
¡¡¥Þ¥ë¥Á¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡Ê28¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤À¤á¤Ý¡×¤ÈÏ¢Åê¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤Ï1ÆüÌ¤ÌÀ¤ËX¤Ç¡Öº£¸å¤ÏÄ·¤ÍÊÖ¤ê¤ÈÀï¤¦¤¿¤á¤ËÅöÊ¬µÙ¤ß¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡Ö³èÆ°µÙ»ß¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢³èÆ°¥»¡¼¥Ö¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÊó¹ð¡£¡Ö²»³Ú¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È²õ¤ì¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç°ú¤Â³¤ºî¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤ÏÁÐ¶ËÀ¾ã³²¡Ê¤½¤¦¤¦¤ÄÉÂ¡Ë¤òÈ¯¾É¤·2020Ç¯¤Ë²ñ¼Ò°÷¤ò¤ä¤á¡¢22Ç¯¤Ë²»³Ú³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤Æ¤«¤é2Ç¯¡£¡ÖÂè66²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢¤µ¤é¤ËºòÇ¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ë¤Ï¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë¤â½é½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤À¤á¤Ý¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡Ö¡¼¤À¤á¤Ý¡¼¡×¡Ö¤À¤á¤Ý¤í¤Ó¤ä¤ª¤¡×¡Ö¤À¤á¤Ý¤é¤ê¤Í¤Ã¤È¡×¤Ê¤É¤ÈÏ¢Â³Åê¹Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁ´Á³µ¤¤Ë¤»¤º¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡¼¡×¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Á¡ª¡×¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤è¡¢Âç¾æÉ×¡×¤Ê¤É¤Î¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£